За что Бекхэму прилетело бутсой от Фергюсона? Тест по футболу 2000-х

«Чемпионат» продолжает серию тестов про яркие моменты футбола нулевых. Вы точно помните звёздных игроков и звёздные команды той эпохи: «МЮ», «Милан», «Барселону». Но были и другие клубы, которые добивались результата вопреки ожиданиям. Например, «Порту» под руководством Жозе Моуринью и с Дмитрием Аленичевым, или «Монако» Дидье Дешама, или «Депортиво» Хавьера Ируреты. «Арсенал» под руководством Арсена Венгера тогда ещё не был поводом для шуток, а претендовал на чемпионство. Были яркие моменты и у других команд. Проверьте, как хорошо вы их помните. Лучшие голы, лучшие матчи, дорогие трансферы, необычные особенности игры звёздных футболистов, скандалы и конфликты с тренерами. Пройдите тест и узнайте, как хорошо вы помните футбол нулевых.
Пройти тест можно здесь.
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