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Тест «Чемпионата»: конфликт Бекхэма и Фергюсона, камбэк «Депортиво», покер Аршавина

New Press/Getty Images
Кирилл Хаит
За что Бекхэму прилетело бутсой от Фергюсона? Тест по футболу 2000-х
Великие победы и поражения «Милана», молодой Криштиану Роналду, ещё сильный «Арсенал», сенсация «Порту».
Футбол 0

«Чемпионат» продолжает серию тестов про яркие моменты футбола нулевых. Вы точно помните звёздных игроков и звёздные команды той эпохи: «МЮ», «Милан», «Барселону». Но были и другие клубы, которые добивались результата вопреки ожиданиям. Например, «Порту» под руководством Жозе Моуринью и с Дмитрием Аленичевым, или «Монако» Дидье Дешама, или «Депортиво» Хавьера Ируреты. «Арсенал» под руководством Арсена Венгера тогда ещё не был поводом для шуток, а претендовал на чемпионство. Были яркие моменты и у других команд. Проверьте, как хорошо вы их помните. Лучшие голы, лучшие матчи, дорогие трансферы, необычные особенности игры звёздных футболистов, скандалы и конфликты с тренерами. Пройдите тест и узнайте, как хорошо вы помните футбол нулевых.

Пройти тест можно здесь.

Больше тестов:

Тест. Что вы помните о футболе нулевых?
Эпоха великих: Зидан, Роналдиньо, Бекхэм, Индзаги, Шевченко, Анри. Что вы о них помните?
Тест. Как хорошо вы помните ЧМ-2006?
Кого из родственников Зидана оскорбил Матерацци? Сколько красных карточек показал Валентин Иванов?

Подробно о том, как поссорились Фергюсон и Бекхэм:

Исторический скандал в раздевалке «МЮ»: Фергюсон разбил Бекхэму бровь, Дэвида держали трое
Это было ровно 17 лет назад.
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