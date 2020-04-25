Где начнут новый сезон Смолов, Кокорин и Азмун. Свежие подробности

Когда-нибудь коронавирусное время закончится, вернётся футбол, а вместе с ним и трансферы. В настоящее вопросы вызывает будущее сразу нескольких звёзд РПЛ. Выделяем главное.
Сердар Азмун
По данным европейских СМИ, нападающий «Зенита» и сейчас пользуется огромным спросом. За ним следят английские «Лестер», «Эвертон» и «Вест Хэм», испанские «Севилья» и «Атлетико», но самый активный интерес к Азмуну приписывают итальянским «Наполи» и «Лацио». Журналист Николо Скира утверждает, что неаполитанцы даже предложили иранскому нападающему пятилетний контракт. Но, по нашей информации, «Зенит» не намерен расставаться с одним из ключевых игроков. Чтобы питерцы просто задумались об этом, предложение должно быть очень выгодным.
Фёдор Смолов
Фёдор пока принадлежит «Сельте», в которую перешёл на правах аренды. За это время Смолов успел забить «Реалу», сорваться из карантинной Испании в Россию и устроить баттл с Селюком в интернете. Будущее же игрока пока туманно. С высокой степенью вероятности можно предположить, что «Сельта» не станет выкупать российского нападающего, хотя сам Фёдор хочет продолжать играть в Европе. Но многое может поменяться в «Локомотиве». В случае отставки Сёмина аргументов в пользу возвращения у Смолова станет больше.
Александр Кокорин
Ещё один «подвисший» форвард – Александр Кокорин. Его историю с арендой в «Сочи» слышали все. А вот что будет дальше – не знает даже сам Кокорин. Летом его контракт с «Зенитом» истекает, Александр станет свободным агентом и уже сейчас может вести переговоры с клубами о полноценном переходе. Варианты у форварда есть. По нашей информации, «Сочи» заинтересован в том, чтобы оставить у себя Кокорина. Это подтвердил и сам Александр. Ходили разговоры об интересе к форварду «Локомотива». В числе прочих Кокорин рассматривает и варианты с Европой. По словам футболиста, у него есть варианты в Италии. Нам известно об интересе к нему испанских команд. Так что выбор у нападающего «Сочи» в любом случае будет.
Олег Шатов
У полузащитника «Зенита» тоже истекает контракт с питерским клубом. По нашей информации, Шатов уже договорился с «Рубином» о летнем переходе в статусе свободного агента. Контракт между сторонами ещё не подписан, но условия уже согласованы. «Рубин» проявил интерес к Шатову ещё зимой и сейчас, наконец, обо всём договорился.
Жоау Мариу
«Подвис» и один из самых именитых легионеров «Локомотива». Португалец неплохо проявил себя в этом сезоне, но вряд ли убедил руководство, что стоит 18 млн евро (такая сумма выкупа прописана в его контракте). В свете нынешнего кризиса очевидно, что «Локо» не готов к таким тратам. Надо либо договариваться с «Интером», либо прощаться с игроком. По сообщениям французских СМИ, у Мариу уже есть варианты продолжения карьеры – например «Марсель».
- 25 апреля 2020
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