Легионеры в зоне риска. Кто вслед за Шюррле может покинуть РПЛ после пандемии

Шюррле официально покинул «Спартак» — генеральный директор клуба Томас Цорн в немецких СМИ подтвердил, что чемпион мира больше не вернётся в Россию. Разумеется, виновата не только пандемия, главной причиной стали плохие выступления игрока в России, его постоянные травмы и болезни. Но коронавирусное нашествие однозначно ускорило процесс, если бы не оно, у Андре ещё появился бы шанс-другой проявить себя. Не суждено – руководство клуба уже начало процесс оптимизации, а Леонид Федун стал одним из первых, кто публично заговорил о финансовых проблемах и о том, что придётся «выживать».

3 миллиона за бледного чемпиона. «Спартак» — как турбюро для Шюррле У руководства на одну футбольную жизнь меньше.

Скорее всего, после пандемии нашу лигу ждёт мощный отток легионеров. И если сейчас какой-то из клубов сомневается – оставлять или отпускать, то вскоре сомнения отпадут. Кризисное время не пощадит никого. Останутся лишь самые нужные.



В этот список не вошли футболисты, которые приехали в РПЛ на правах аренды до конца сезона. Их фамилии можно увидеть здесь.

Зря приехали. 6 новичков РПЛ с истекающим контрактом, так и не успевших заиграть в России Двое из них даже ни разу не выходили на поле.

Почему может уехать: не имеет стабильного места на поле, зато получает свыше 1 млн евро в год.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Контракт парагвайского футболиста, согласно которому он получает порядка 1,2 млн евро в год, истекает в конце июня. «Спартак» уже зимой недвусмысленно дал понять, что соглашение с высокой долей вероятности не будет продлено: в планы Тедеско старательный «индеец», как окрестили его болельщики, не входит, несмотря на всю свою универсальность. Сейчас эта информация лишь получила очередное подтверждение. В текущем сезоне Мельгарехо провёл за красно-белых 12 матчей в чемпионате, забил один гол.

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Почему может уехать: слишком дорогой, но не вписывающийся в тактические реалии и стремительно обесценивающийся.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Если в благополучное время «Спартак» ещё мог позволить себе потратить сезон-другой на эксперименты и попытаться-таки вытянуть лучшие качества из Тиля, то сейчас реальность становится более суровой. Клубу нужно будет ужиматься, высочайшая зарплата (2,5 млн евро в год) для легионера, пребывающего в запасе, станет чрезмерной роскошью. Отбить 18 млн, само собой, не получится, но можно попробовать выручить хоть что-то, продав голландца сразу или отдав в аренду с опцией выкупа. Это всяко лучше, чем наблюдать с грустными глазами, как футболист чахнет.

Вопрос на 18 млн. У «Спартака» не получается спасти рекордный трансфер Тедеско добросовестно встраивает в командный футбол Тиля, а эффект отрицательный. Какие есть варианты?

Почему может уехать: возрастной и дорогой, сам не хочет играть в РПЛ.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Защитник «Локомотива» в начале карантина успел выступить с мощным спичем в немецких СМИ, где выразил недоверие публикуемой информации о количестве заболевших в России, назвал безумием факт матчей в последнем туре перед остановкой чемпионата, а также тренировки в первые дни после паузы.

«Даже не самый умный поймёт, что в России заболевших должно быть больше». Колонка Хёведеса Немецкий защитник эмоционально высказался о коронавирусе и ситуации в Москве.

На самом деле Хёведес давно посматривает в сторону дома. Ему очень непросто в России, ещё зимой он мог уехать в «Кёльн», но клубы не договорились по условиям. Кажется, нет смыслы удерживать «несчастного» игрока в дальнейшем. В текущем сезоне он стал важным игроком для «Локомотива», но и катастрофой его уход не станет.

Почему может уехать: находится в аренде, опция выкупа слишком дорогая.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Звёздный португалец приехал в «Локомотив» на правах аренды. Его высокий уровень не подвергается сомнению, он его в России успел продемонстрировать, пусть и выбыл в важном осеннем отрезке из-за травмы. Однако выкуп прав на игрока будет стоить дорого – от 15 до 18 млн евро по разным данным. Нет уверенности, что «Локомотив» решится на такие траты. Плюс сам Жоау Мариу не скрывает свою тягу к Европе. Например, к чемпионату Испании.

Почему может уехать: есть спрос, клубу предложат хорошие деньги

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Иранский форвард – важнейший футболист для «Зенита», на его взаимодействии с Дзюбой во многом строится сегодняшняя тактика. Но ещё он – ценнейший актив, имеющий трансферный потенциал. Информация сватает Азмуна в «Наполи», «Атлетико», «Арсенал» и «Эвертон». Если сумма устроит сине-бело-голубых, они запросто согласятся.

Почему может уехать: контракт был заключен на один год, игрок возрастной и высокооплачиваемый.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Берг – квалифицированный нападающий, который доказал в нынешнем сезоне, что он всё ещё в деле. Он приносил пользу осенью после адаптации, а в весеннем отрезке 33- стал одним из лучших в команде. Проблема в том, что Маркусу уже 33, а обходится он клубу, по информации СМИ, в 1,9 млн евро в год. Если «Краснодар» не станет продлевать соглашение, вряд ли это кого-то удивит.

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Эмилиано Ригони, «Зенит»

Почему может уехать: не востребован в «Зените», дважды уезжал в аренду.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кажется, петербургский клуб давно хочет избавиться от аргентинца, но никак не получается из-за отсутствия достойных предложений. В любом случае летом нужно будет заканчивать эту историю: покупка Ригони себя не оправдала, сторонам нужно расставаться, а на флангах атаки есть кому играть.

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Себастьян Дриусси, «Зенит»

Почему может уехать: дорогостоящий актив, клуб не будет удерживать его любой ценой.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В отличие от Ригони, Дриусси стал своим в «Зените». Он играет на разных позициях и везде полезен, обеспечивает насыщение зон, поиск мяча между линиями и делает футбол команды не настолько примитивным, как это бывает без него. Но конкуренция и лимит на легионеров не щадят Себастьяна: он не стопроцентный игрок основы, да и выходит преимущественно в не самой комфортной для себя зоне. Дриусси по-прежнему стоит дорого, его можно выгодно продать. А слева в атаке попробовать, например, Мостового, заслужившего шанс в топ-клубе.

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Эммануэль Маммана, «Зенит»

Почему может уехать: высокооплачиваемый, но не играющий из-за тяжёлых травм.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

По своим данным Маммана классный центральный защитник, но проявить себя в Санкт-Петербурге он толком не успел, две травмы крестообразных связок почти подряд выбили его из футбола надолго. Неизвестно, сможет ли вообще аргентинец вернуть истинный уровень.

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Почему может уехать: контракт заканчивается в конце сезона и пока не продлён.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мацей верой и правдой служил «Локомотив» на протяжении трёх сезонов, стал чемпионом и обладателем кубка, но новый контракт с 30-летним защитником всё ещё не подписан. «Железнодорожники» вообще стали очень осторожными в вопросах пролонгации соглашений с возрастными игроками. На Рыбуся есть спрос, он может уехать в Турцию.

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Почему может уехать: контракт заканчивается в конце сезона и пока не продлён.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фарфан показывал космический футбол в чемпионском сезоне, когда был мотивирован чемпионатом мира — 2018. В чемпионате-2018/2019 всё было не так ярко, но тоже достойно, а потом случилась тяжелейшая травма. Фарфан без футбола уже год. Ему 35. Вы удивитесь, если «Локомотив» не станет предлагать перуанцу новый контракт?

Почему может уехать: контракт заканчивается в конце сезона и пока не продлён.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

При всех своих полезных качествах и, несомненно, высоком уровне есть подозрение, что Фернандеш обходится «Краснодару» слишком дорого. Контракт с игроком, проведшим 12 матчей в сезоне и забившим два гола, был заключен на год. Пока есть большие сомнения, что звёздный португалец наработал на новый.