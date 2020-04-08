Смолов в гостях у Кержакова: рассказал, как приехал в Россию и о жизни в Испании

В период карантина количество трансляций в «Инстаграме» выросло в несколько раз: каждый вечер можно заходить в приложение и выбирать – либо по персонам, либо по темам. «Чемпиоат» исключением не стал и тоже запустил своё онлайн-шоу #ОСТАЁМСЯДОМА: каждый вечер мы выходим в эфир со спортсменами, так что присоединяйтесь. Но сейчас не об этом.

Гильерме: летел с китайцами, потом три дня была температура 39 градусов Вратарь «Локо» недавно подхватил вирус. Оказалось, что не тот.

Широков: не хотите избрания Путина? Так встаньте с дивана и проголосуйте против! О власти и Навальном, «Газпроме» и «Лукойле», Дзюбе и Уткине, а также о наших футболистах, которых не научили даже бить по мячу.

Александр Кержаков тоже начал регулярно вести прямые трансляции – уже общался с Андреем Аршавиным и Александром Кокориным. На этот раз к нему в «гости» пришёл Федор Смолов.

Как замеряли температуру по прилёте в Минск

— В Минске тепло, — рассказал Смолов. — В аэропорту встретили добрые люди — врачи, медсестры, парень, который потом вёз до границы. Все было кайф. Померили температуру, я заполнил инструкцию, что в течение 48 часов должен покинуть Беларусь.



На этом моменте Кержаков вспомнил свою историю, связанную с температурой:



— Как-то перед матчем на Dubai Cup почувствовал, что мне плохо. Я к доктору Пухову подхожу, а мы уже всё, выезжаем через 10 минут. Док весь в запаре, трясётся, а я ему: «Что-то мне плохо». Он отмахивается: «Да всё нормально!». Я настаиваю, прошу температуру померить, он говорит что времени нет. Потом такой рукой [ко лбу] и говорит: «Всё нормально, поехали». Садимся в автобус, доезжаем до стадион, я снова к нему: давай померим. Измеряем – 38. «Спасибо, — говорю. – Поехали обратно».



— У меня так не было, — отреагировал Смолов. – Там какой-то аппарат был. Я в шапке летел, только снял её, мне медсестра говорит: «Ой, что-то у вас…повышено как-то». У меня паника, в пот за секунду бросило. Решили подождать две минуты, замерили заново – все нормально.

Как отпускали из «Сельты»

— Пауза там непонятно до какого — официально ещё не объявили, когда продолжат. Карантин начался 13 марта, я неделю просидел и потом объявили, что его продлевают. С того момента я каждые 2-3 дня просил, чтобы меня отпустили. Какая разница, где мне сидеть? Я там вообще один, даже условий, чтобы тренироваться толком нет: велик стоит, максимум ещё могу пресс на месте покачать. Они разрешили, хотя лига против, чтобы иностранцы уезжали. Но в «Сельте» сказали, что всё понимают и отпустили.

О карантине

— Говорят, что ты не сможешь уехать сейчас в Испанию, даже если этого потребует «Сельта», — сказал Кержаков.



— А почему не смогу? – удивился Смолов. — Границы же на вылет открыты. Но сейчас я на карантине в Москве — 14 дней. Я законопослушный гражданин. Я и в Виго на улицу не выходил. А тут хоть дома.

Какая база у «Сельты»

— Не сравнить с нашими, с тем же «Динамо», где я был. Три искусственных поля, три настоящих. Одно помещение для основы, одно – для академии. Четыре раздевалки, маленькая кафешка и всё. Больше ничего нет. Мы же туда не заезжаем перед матчами. Мне было непривычно, что ты перед матчем приезжаешь утром на базу, там оставляешь машину, потом летишь на матч часа полтора, в отеле обедаешь, спишь, слушаешь установку на игру, едешь на стадион, а потом сразу домой.



— Приколов с детьми не было? – спросил Кержаков, услышав, что на соседнем поле с основой тренируется академия. – У нас в «Севилье» бывало, что берём пацана 10-11 лет, тащим его в раздевалку, перевязываем тейпом голову, ноги и отправляем на тренировку.



— У нас такого не было. Но тренироваться из молодёжки берут часто.

Какой уровень футбола в Испании

— Другой, — с улыбкой ответил Смолов. – Классно, на самом деле. Всё на атаку, все думают о своих действиях. Когда узнал об интересе «Сельты» и начались переговоры, зашел посмотрел состав и таблицу – они в зоне вылета. Подумал: «Офигеть, как с таким составом они могут идти так низко?». Там индивидуально сильные футбики. Но пришёл человек, наладил всё, — пошутил он.

Каким будет наш футбол после пандемии. Готовимся к худшему Необратимые процессы уже начались.

Узнают ли в Виго на улицах и где Смолов живёт

— Да, но спокойно: пару слов сказать, сфоткаться. Я снял квартиру в центре города. Вроде в соседнем доме, где жили Мостовой и Карпин. Вид на площадь – сквер, фонтаны, каштаны.

О переходе в «Сельту», звонке Кикнадзе и желании остаться в Испании

— Все произошло спонтанно. Был уже конец трансферного окна. Было предложение «Фейеноорда», но «Локомотив» отказался меня туда отдавать. «Вильяреал» до конкретики так и не дошел, был еще «Вест Бромвич», буквально за день до того, как появилась «Сельта». Между сборами я полетел в Лондон, в один вечер сидел на ужине с друзьями, когда мне позвонил Герман [Ткаченко]: «Так и так, есть предложение, нужно быстро принять решение». Я даже не успел позвонить родителям – разница во времени была четыре часа. Тут же сказал, что я согласен. Мне позвонил тренер – мы были знакомы ещё с тех времен, когда он тренировал «Зальцбург», а «Краснодар» играл с ним в Лиге Европы в одной группе. Сказал, что знает мои качества и что мне будет просто в Испании, если что, футбики помогут. На следующий день уже начались переговоры, «Локомотив» согласился. Я звонил Кикнадзе и просил, чтобы они пошли навстречу.



100% перешёл не зря. Можно сетовать, что сыграл только несколько игр, как начался вирус, но от этого страдает весь мир. Я хочу остаться в Испании.

Трансфер Смолова в «Вест Хэм» сорвался из-за Билялетдинова? Странная версия агента Фёдора Динияр нашёл, что ему ответить. Вспоминаем карьеру футболиста в «Эвертоне» и разбираемся в запутанной истории.

О матче с «Реалом» на «Бернабеу»

— «Бернабеу» просто топ. Когда выходишь на разминку, а он уже процентов на 60 заполнен…Чувствуешь всю эту атмосферу. Так невозможно сыграть плохо, не суметь сыграть или не настроиться на этот матч. Такие матчи на всю жизнь запоминаются, плюс играешь против самых сильных, лучших футболистов мира на данный момент. Забить в такой игре – круто.



— Помню, я вышел против «Реала», а там Бекхэм — человек, который был во всех рекламах, — вспомнил свой матч Кержаков. — Самый популярный футболист в то время. Я так на него смотрю… После первого стыка, когда он мне вставил, я очнулся, собрался: «Так, давай, поехали».

Саратов, Виго или Краснодар

— Саратов, конечно! – сказал Смолов. – Если говорить объективно, то в плане города, наверное, всё же Виго. Там хорошие рестораны, продукты и доброжелательные люди. Про Краснодар я могу сказать, что там я играл в свой лучший футбол и там топовая инфраструктура.

О несостоявшемся переходе в «Зенит»

— В какой-то момент я хотел туда перейти, но «Краснодар» с «Зенитом» не смогли договориться, чтобы трансфер состоялся. Во второй раз «Краснодар» был готов меня отпустить – это было за полгода до чемпионата мира. Я отказался, так как не видел смысла: понимал, что через полгода ЧМ. Если бы я перешел в «Зенит», то через полгода на меня уже была бы другая цена, а я хотел уехать в Европу. Отталкивался от этого.

О перепалке с Селюком

— Я считаю, что комментировать и продолжать это всё с моей стороны было бы неуважением к самому себе. Я пробежался по его интервью, посмотрел его фотографию… Единственное, что я хочу сказать, так это дать ему добрый совет. Ему точно пора завязывать с пивом! Если ты прочитаешь его интервью, то все поймешь.