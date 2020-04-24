«Спартак» предлагал увести в тень половину суммы». Как в России пилят деньги на трансферах

«Кубани» давно не существует, но люди до сих пор боятся рассказывать про дела Олега Мкртчана. Деятельность бывшего владельца клуба была наполнена скандалами: к сомнительным сделкам, на которых могли «пилиться» деньги, добавлялись рассказы игроков про то, как их силой заставляли подписывать контракты или подделывали их подписи.

Суд требует с экс-главы «Кубани» 198 млрд. Роналду за эти деньги работать 30 лет Мкртчан организовывал хищение кредитных средств «Внешэкономбанка». Сам бизнесмен вину не признаёт.

О нескольких странных трансферах вы наверняка слышали, но был ещё один, обстоятельства которого вскрылись совсем недавно. Генеральный директор «Кубани» в 2014-2015 годах Евгений Муравьев в интервью «Матч ТВ» рассказал, что творилось в том клубе, а также упомянул про трансфер Ивелина Попова в «Спартак». Сделка на тот момент стала самой дорогой в истории команды, она же стоила Муравьёву работы – его уволили вскоре после её осуществления.

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Озбилиз, Каборе и Траоре

Одно время в «Кубани» играли Араз Озбилиз, Шарль Каборе и Ласина Траоре – все трое были клиентами Дмитрия Селюка. Уходили из клуба они по очереди, и почти каждая сделка влекла за собой разбирательства.



В 2012 году Траоре перешёл в «Анжи», но весной 2013-го на «Кубань» поступила жалоба от румынского клуба ЧФР, которому принадлежала часть прав на ивуарийца. Претензии к краснодарцам были связаны с невыплатой процентов: по условиям договора между командами, румыны должны были получить 10% от продажи, если сумма трансфера будет превышать 4 млн евро. «Кубань» в официальном письме ЧФР указала, что продала Траоре за меньшие деньги, хотя на деле «Анжи» приобрёл нападающего за 18 млн.



В 2013-м Озбилиз ушёл в «Спартак», и тут история снова повторилась, только на этот раз недоволен оказался Селюк. Игрока продали за 8 млн евро, но в документах прописали, что сумма составила всего 2 млн. Агент утверждал, что 6 млн были выплачены «Спартаком» через офшоры.



— Мне за Озбилиза не заплатили, в клуб деньги тоже не пошли, — рассказал он «Чемпионату». – Он пришёл за миллион, ушёл за восемь, а они написали, что вообще за

два. Траоре пришёл за 4 миллиона, ушёл за 18. Каборе пришёл за 500 тысяч, ушёл за 5-6 миллионов. И при всём этом у «Кубани» был бюджет в минус миллиард рублей. Все ситуации шли через Сергея Доронченко (спортивный директор «Кубани». — Прим. «Чемпионата»), а эти схемы скрывались.

Каков Поп, таков и приход. 5 фактов о новичке «Спартака» Московский «Спартак» совершил первый летний трансфер, подписав болгарского хавбека «Кубани» Ивелина Попова. Что нужно знать об этом игроке?

Попов, 6 млн и теневые схемы

Ивелин Попов перешёл из «Кубани» в «Спартак» в 2015 году за 6 млн евро, и, если верить Муравьёву, это была одна из немногих «чистых» сделок того времени. Бывший генеральный директор краснодарского клуба сообщил, что москвичи предлагали часть суммы провести неофициально, но с его стороны, якобы, последовал отказ.



— В некоторых жила надежда, что Попов уйдёт по схожей схеме, а я продал его в открытую, за шесть миллионов, — рассказал Муравьёв. — Даже когда «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы, ответил: «Исключено, у нас нечем закрывать зарплатную ведомость, в бюджете прореха». Кого «Кубань» только не продавала — Козлова, Озбилиза, Траоре, Мельгарехо… Но самый дорогой по официальной ведомости — Попов и уже потом, кажется, Каборе. Это ответ на вопросы о печальной судьбе клуба.



Мы обратились к Роману Асхабадзе, который в 2015 году работал генеральным директором «Спартака». Он заявил, что не знал о планирующемся трансфере болгарина, хотя ушёл из клуба в конце мая, а Попов перешёл в команду 3 июня. За день до объявления трансфера болгарина «Спартак» произвёл замену генерального директора: Асхабадзе сдал дела Сергею Родионову.



— Я к тому времени уже по факту не работал в клубе, — сказал нам Асхабадзе. — В сделке по Попову никакого участия не принимал. Скажу больше, даже не знал, что «Спартак» планирует его покупать.

Последний матч РПЛ был 37 дней назад. Когда наш футбол наконец вернётся? В Европе скоро планируют возобновить чемпионаты.

По нашим данным, со стороны «Спартака» сделку вёл Александр Жирков. Источник, близкий к сделке, не верит, что Жирков был способен на тёмные схемы, но допускает, что предложение о сокрытии трёх млн евро могло последовать со стороны Мкртчана. Бизнесмен вернулся в «Кубань» в январе 2016 года и сразу уволил Муравьёва: ему не понравилась продажа Попова.



Дмитрий Селюк считает, что всё, сказанное бывшим генеральным директором «Кубани», правда.



— Мы с ним общались на эту тему, когда он ещё был гендиректором, — сказал он. — При ситуации с Поповым все стороны хотели воспользоваться старыми наработками. Поэтому клуб и обанкротился.