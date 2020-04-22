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Когда возобновится чемпионат России по футболу? Как будут доигрывать РПЛ?

Когда возобновится чемпионат России по футболу?
Полина Куимова
Последний матч РПЛ был 37 дней назад. Когда наш футбол наконец вернётся?
Ждать придётся ещё долго.
Футбол / РПЛ 0

16 марта был сыгран последний матч чемпионата России – из-за распространения коронавируса первенство Российской Премьер-Лиги пришлось поставить на паузу. С тех пор прошло 37 дней, клубы по-прежнему в бессрочном отпуске, а болельщики – в томительном ожидании.

И, судя по раскладам, ждать придётся ещё долго.

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Досрочное завершение не рассматривается – это хорошая новость

Первым чемпионатом, который решился на досрочное завершение сезона, стала бельгийская лига Жюпиле. В руководстве посчитали, что возобновление чемпионата в условиях распространения коронавируса «не перевесит риски для здоровья игроков, персонала, организаторов и сотрудников правопорядка», а матчи без зрителей окажут давление на местные власти и станут дополнительной нагрузкой на медиков и полицейских. Только вот в УЕФА этим решением остались недовольны: посчитали, что оно было принято преждевременно, а также напомнили, что участие в еврокубках определяется в соответствии с результатами, достигнутыми по завершении сезона.

Официально о своём решении Бельгия должна объявить на следующей неделе – после того как правительство выскажет мнение по поводу проведения спортивных мероприятий без зрителей.

Ещё одной страной, где вынужденно пришли к досрочному завершению сезона, стали Нидерланды. Пару дней назад они планировали начать чемпионат в июне, но 21 апреля правительство выпустило указ о запрете всех массовых мероприятий до 1 сентября. С вариантом проведения футбольных матчей при пустых трибунах политики не согласились.

Тем не менее УЕФА обратился ко всем лигам с настоятельной просьбой доиграть сезон. Крайняя дата, к которой нужно определить победителя, была сдвинута с 30 июня на 3 августа, чтобы хоть как-то ослабить условия.

РПЛ, несмотря на то что ряд клубов высказался за досрочное завершение сезона («Урал», «Уфа», «Ахмат»), намерена доиграть оставшиеся 8 туров и определить победителя.

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Есть несколько вариантов календаря. Самый поздний старт – 12 июля

В начале апреля на заседании РПЛ рассматривалось четыре варианта календаря.

Первый: 3 июня 1/4 Кубка России, 7 июня – возобновление чемпионата в обычном режиме (тур раз в неделю). Заканчиваем 26 июля.

Второй: всё то же самое, только матчи через два дня на третий. Заканчиваем 12 июля.

Третий: идентичен второму, только пауза перед новым сезоном будет всего две недели.

Четвёртый: 8 июля 1/4 Кубка России, 12 июля – возобновление чемпионата, туры через два дня на третий. При таком раскладе сезон завершится 16 августа.

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При худшем сценарии первая часть следующего сезона закончится 20 декабря.

Учитывая, что эпидемия набирает обороты, а карантинный режим, вполне вероятно, захватит и май, начать 3 июня уже не получится. Сейчас на основе уже существующих вариантов прорабатывается пятый, согласно которому сезон Российской Премьер-Лиги возобновится не раньше середины июня. Матчи с большой долей вероятности пройдут без зрителей. «Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», — говорят в лиге.

Что-то более конкретное о будущем чемпионата России узнаем после видеоконференции клубов, которая состоится 27 апреля.

А пока ничего не остаётся, как терпеливо ждать.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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