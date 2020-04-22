Последний матч РПЛ был 37 дней назад. Когда наш футбол наконец вернётся?

16 марта был сыгран последний матч чемпионата России – из-за распространения коронавируса первенство Российской Премьер-Лиги пришлось поставить на паузу. С тех пор прошло 37 дней, клубы по-прежнему в бессрочном отпуске, а болельщики – в томительном ожидании.
И, судя по раскладам, ждать придётся ещё долго.
Досрочное завершение не рассматривается – это хорошая новость
Первым чемпионатом, который решился на досрочное завершение сезона, стала бельгийская лига Жюпиле. В руководстве посчитали, что возобновление чемпионата в условиях распространения коронавируса «не перевесит риски для здоровья игроков, персонала, организаторов и сотрудников правопорядка», а матчи без зрителей окажут давление на местные власти и станут дополнительной нагрузкой на медиков и полицейских. Только вот в УЕФА этим решением остались недовольны: посчитали, что оно было принято преждевременно, а также напомнили, что участие в еврокубках определяется в соответствии с результатами, достигнутыми по завершении сезона.
Официально о своём решении Бельгия должна объявить на следующей неделе – после того как правительство выскажет мнение по поводу проведения спортивных мероприятий без зрителей.
Ещё одной страной, где вынужденно пришли к досрочному завершению сезона, стали Нидерланды. Пару дней назад они планировали начать чемпионат в июне, но 21 апреля правительство выпустило указ о запрете всех массовых мероприятий до 1 сентября. С вариантом проведения футбольных матчей при пустых трибунах политики не согласились.
Тем не менее УЕФА обратился ко всем лигам с настоятельной просьбой доиграть сезон. Крайняя дата, к которой нужно определить победителя, была сдвинута с 30 июня на 3 августа, чтобы хоть как-то ослабить условия.
РПЛ, несмотря на то что ряд клубов высказался за досрочное завершение сезона («Урал», «Уфа», «Ахмат»), намерена доиграть оставшиеся 8 туров и определить победителя.
Есть несколько вариантов календаря. Самый поздний старт – 12 июля
В начале апреля на заседании РПЛ рассматривалось четыре варианта календаря.
Первый: 3 июня 1/4 Кубка России, 7 июня – возобновление чемпионата в обычном режиме (тур раз в неделю). Заканчиваем 26 июля.
Второй: всё то же самое, только матчи через два дня на третий. Заканчиваем 12 июля.
Третий: идентичен второму, только пауза перед новым сезоном будет всего две недели.
Четвёртый: 8 июля 1/4 Кубка России, 12 июля – возобновление чемпионата, туры через два дня на третий. При таком раскладе сезон завершится 16 августа.
Учитывая, что эпидемия набирает обороты, а карантинный режим, вполне вероятно, захватит и май, начать 3 июня уже не получится. Сейчас на основе уже существующих вариантов прорабатывается пятый, согласно которому сезон Российской Премьер-Лиги возобновится не раньше середины июня. Матчи с большой долей вероятности пройдут без зрителей. «Мы понимаем, что игры без болельщиков — это плохо, поэтому такой вариант мы примем, если другие будут невозможны», — говорят в лиге.
Что-то более конкретное о будущем чемпионата России узнаем после видеоконференции клубов, которая состоится 27 апреля.
А пока ничего не остаётся, как терпеливо ждать.
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