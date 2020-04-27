Кто сыграет в еврокубках, если РПЛ закончат досрочно? Объясняем

Сейчас прорабатывается несколько вариантов того, как может закончиться чемпионат России. Согласно одному из сценариев оставшиеся 8 туров не будут доигрывать и «Зенит» досрочно признают чемпионом. Если РПЛ выберет этот путь, то вот как распределятся места в еврокубках.

1. «Зенит» (группа ЛЧ)

«Зенит» отправится напрямую в групповой этап ЛЧ. Это был наиболее вероятный вариант, даже если турнир будут доигрывать (вряд ли Питер растеряет 9 очков отрыва). В таком случае «Зенит» снова попадет при жеребьевке в первую корзину – вместе с чемпионами Испании, Англии, Италии, Германии и Франции, а так же с победителем ЛЧ и ЛЕ (если таковые вообще будут).

2. «Локомотив» (группа ЛЧ)

Видимо, нынешний розыгрыш РПЛ – последний на долгие годы, когда у нас вторая команда идет сразу в группу ЛЧ. Начиная со следующего сезона, у нас лишь чемпион отправится в группу ЛЧ, серебряный призер – в квалификацию ЛЧ, а третья команда – уже в ЛЕ.



Пока непонятно, в какой корзине начнет «Локомотив» – либо в третьей, либо в четвертой. Забавно, что коэффициент «Локо» за год улучшились, хоть команда Семина и провалилась в Лиге чемпионов. Рейтинг клуба основывается на выступлении в еровкубках за последние пять лет. У «железнодорожников» отпадет сезон-2014/15 (1,500 балла) и добавится сезон-2019/20 (6,000 баллов – 4,000 за попадание в группу ЛЧ и еще 2,000 – за победу в над «Байером»). Таким образом, спустя год коэффициент «Локо» увеличился с 28,500 до 33,000.



Чтобы оказаться в третьей корзине нужно, чтобы в групповой этап попали минимум 8 команд с более низким рейтингом. Кстати, одна такая уже точно есть – «Брюгге» (28,500), потому что в Бельгии чемпионат закончен досрочно. Вполне вероятно, что в групповой этап ЛЧ попадут:

«Реал Сосьедад» (19,885) – 4-е место в чемпионате Испании

«Интер» (32,000) – 3-е место в чемпионате Италии (важно, чтобы не набрал больше очков в ЛЕ)

«Аталанта» (32,500) – 4-е место в чемпионате Италии (важно, чтобы не набрал больше очков в ЛЧ)

«Ренн» (14,000) – 3-е место в чемпионате Франции

«Боруссия» М (26,000) – 4-е место в чемпионате Германии

ЛАСК (14,000) – 1-е место в чемпионате Австрии

«Трабзонспор» (6,720) – 1-е место в чемпионате Турции.



А еще есть «Вулверхэмптон» (17,635) и «Шеффилд Юнайтед» (17,635). Они отстают на два очка от пятого места, а оно гарантирует группу ЛЧ в случае отстранения «Сити». Есть еще много команд, которые могут пробиться в группу ЛЧ не напрямую, а через квалификацию. Например, голландский «АЗ» (сейчас идет вторым в чемпионате), турецкий «Истанбул Башакшехир» (тоже идет вторым в чемпионате) и ряд других команд. Кстати, турецкий чемпионат вообще радует в этом плане. Рейтинг выше, чем у «Локо», есть только у «Бешикташа» (54,000), который идет пятым (отстает от зоны ЛЧ на 9 очков за 8 туров до конца сезона).

3. «Краснодар» (3-й квалификационный раунд ЛЧ)

По действующей таблице РПЛ команда Галицкого сыграет в отборочных матчах ЛЧ. Для попадания в группу опять придется пройти двух соперников. Вероятно, что самым опасным снова будет вторая команда Португалии. Хотя «Краснодар» может избежать этой встречи, потому что будет сеянным или потому что жеребьевка разведет. Если же «Краснодар» пробьется в групповой этап, то может оказаться в третьей корзине. Шансы даже чуть лучше, чем у «Локомотива. За год рейтинг «Краснодара» поднялся с 34,500 до 35,500. Так что если «Локо» попадет в третью корзину, то и «Краснодар» тоже. Выше мы расписали, какие команды с низким рейтингом должны для этого попасть в группу ЛЧ.

4. «Ростов» (группа ЛЕ)

У России есть три путевки в Лигу Европы. Самую «сладкую» (в группу ЛЕ без отбора) принято отдавать победителю Кубка России. Сезон ФНЛ и ПФЛ с огромной вероятностью завершен, а будет ли доигран Кубок России – пока не ясно. Важно, что в Кубке России принимают участие «Химки» и «Шинник». Было бы странно, если эти команды возобновили бы сезон только ради одного-двух матчей Кубка России.



Все идет к тому, что все шесть путевок в еврокубки будут распределены за счет таблицы РПЛ. Если чемпионат завершат досрочно, то самую желанную путевку в Лигу Европы заберет «Ростов». У команды Крапина рейтинг – 12,000. Все баллы заработаны в сезоне-2016/17, когда «Ростов» дошел до 1/8 финала ЛЕ, где уступил «Манчестер Юнайтед» (1:1, 0:1). Вы же помните, как Калачев сцепился с Моуринью, а потом они обнимались?

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5. ЦСКА (3-й квалификационный раунд ЛЕ)

ЦСКА придется пройти двух соперников, чтобы оказаться в группе ЛЕ. Как это было у «Спартака» в нынешнем сезоне, когда двумя соперниками стали швейцарский «Тун» и португальская «Брага». А за год до этого соперниками «Зенита» на том же этапе стали «Динамо» Минск и норвежский «Мольде». Примерно такого же уровня соперники выпадут ЦСКА.

6. Динамо» (2-й квалификационный раунд)

«Динамо» нужно, чтобы не доигрывали ни РПЛ, ни Кубок России. Тогда бело-голубые станут последними в еврокубках от нашей страны. В таком случае гол Скопинцева на 86-й минуте в последнем туре окажется ключевым в борьбе за последнюю путевку в ЛЕ. Без него у «Динамо», «Арсенала» и «Спартака» было бы по 28 очков. Едва ли в Европу отправилось бы «Динамо», которое в этом чемпионате не побеждало двух конкурентов и один раз уступило «Спартаку». Для попадания в группу ЛЕ «Динамо» потребуется пройти трех соперников. В прошлом году с этой задачей не справился тульский «Арсенал», уступивший первому же оппоненту – азербайджанскому «Нефчи» (0:1, 0:3).