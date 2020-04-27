Как РПЛ завершит сезон. «Зенит» могут объявить чемпионом, а лигу расширить до 18 команд

Российская Премьер-Лига рассматривает несколько вариантов возобновления и завершения сезона. Как сообщает официальный сайт организации, РПЛ и РФС обсудили эту тему с клубами. Вот планы руководителей российского футбола:

Что требует УЕФА

УЕФА предлагает национальным ассоциациям и лигам рассмотреть сценарий, по которому сезон нужно будет завершить до 2 августа. В Ньоне подчёркивают необходимость доигровки чемпионатов и определения участников еврокубков по спортивному принципу.

УЕФА рекомендует национальным ассоциациям и лигам до 25 мая передать информацию о вариантах продолжения сезона.

Лигам предложили разработать календари текущего и следующего чемпионатов так, чтобы 3 августа передать в УЕФА список участников еврокубков сезона-2020/2021. Для клубов РПЛ отбор в европейских турнирах начинается со второго отборочного раунда, который пока намечен на 11-13 августа.

РПЛ могут возобновиться 21 или 28 июня

РПЛ предложила клубам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации УЕФА завершить чемпионаты 2 августа. В одном старт намечен на 21 июня. Первые два тура запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Затем пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний – вновь в недельном цикле.

Другой вариант предусматривает возобновление 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта свёрстаны с учётом возможной доигровки Кубка России, решение по которому будет принимать РФС.

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Как клубы РПЛ вернутся к тренировкам

РПЛ и РФС изучили различные ограничения властей и на их основе сформируют рекомендации по подготовке футболистов. Они коснутся специфики проведения индивидуальных тренировок в режиме карантина и самоизоляции, медицинского тестирования игроков. Также в документе будут прописаны условия, при которых можно начать групповые занятия и затем перейти к полноценным командным тренировкам на базах клубов.

РПЛ и РФС планируют разработать эти рекомендации совместно с Роспотребнадзором. Предложения будут актуальными при условии, что власти ослабят или полностью отменят указы, которые сейчас ограничивают командные тренировки.

Как легионеры смогут вернуться в Россию

Текущее ограничение на въезд для иностранных граждан в Россию действует до 1 мая. РФС и РПЛ следят за решениями правительства и прорабатывают варианты возвращения сотрудников и игроков клубов, которые выехали за пределы нашей страны. Любой из сценариев подразумевает соблюдение всех требований органов исполнительной власти по карантину и самоизоляции.

Давайте скорее возобновим чемпионат. Сейчас это очень нужно Наверное, никогда в своей истории РПЛ не была так нужна.

Как РПЛ собирается проводить матчи без зрителей

РПЛ работает над проектом регламента проведения матчей без зрителей на случай сохранения ограничений на проведение массовых мероприятий. Он будет описывать все важные аспекты организации чемпионата в условиях действующих ограничений. В том числе порядок допуска на территорию и чашу стадиона участников матчей, работников клубов и основного вещателя.

Как будет производиться обмен между РПЛ и ФНЛ

РПЛ и РФС обсудили несколько вариантов обмена клубами между Премьер-Лигой и ФНЛ. Если сезон-2019/2020 будет доигран до конца, то по его итогам лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.

Если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, то в этом случае к 16 клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ (то есть РПЛ расширится до 18 команд). Они также должны будут соответствовать критериям лицензирования. Из-за плотности календаря сезон-2020/2021 пройдёт без кубковых матчей, и по его итогам лига вернётся к формату с 16 клубами.

Эти варианты находятся в разработке рабочей группы РФС и РПЛ, а окончательное решение будет принято исполкомом РФС.

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«Химки» готовы к выходу в РПЛ

На данный момент в ФНЛ лидируют «Ротор» (56 очков) и «Химки» (54). В случае завершения сезона эти два клуба получат места в РПЛ, а вот «Чертаново» (те же 54 очка, что и у «Химок») и «Торпедо» (53) останутся в ФНЛ, несмотря на то что претендуют на выход в элиту через стыки. По словам генерального директора «Химок» Василия Иванова, клуб готов к повышению в классе.

«На прошлой неделе общались с министром спорта области. Нам не было отказано. Мы обсуждали вариант с выходом в РПЛ. На данный момент «Химки» готовы играть в РПЛ. Остановить ФНЛ для многих клубов неплохой вариант. Позволит сэкономить много денег, это правильное решение», – рассказал Иванов в интервью «Чемпионату».

«Зенит» объявят чемпионом, если сезон не доиграют

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев признался, что рассматривается вариант, при котором чемпионом России досрочно признают лидера РПЛ «Зенит».

«Если ситуация не позволит возобновить чемпионат и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаём первенства состоявшимися, – сказал Алаев в интервью «Спорт-экспрессу». – Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдёт с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу.

«Зенит» объявляется чемпионом, а в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придётся отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путёвка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдёт команде, которая займёт четвёртое место в РПЛ. Окончательное решение будет принято исполкомом РФС, учитывая позицию правительства.

Считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас — сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц — не видим смысла. В ФНЛ сыграно 27 туров, больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершённым.

Открытым остаётся вопрос по Кубку России, в нём играют клубы ФНЛ, которые, скорее всего, не продолжат сезон. Много нюансов, примем решение по этому турниру позднее. Даты в календаре есть».

В соответствии с нынешним положением команд в таблице «Зенит» и «Локомотив» напрямую попадают в Лигу чемпионов, а «Краснодар» в квалификацию ЛЧ. В Лигу Европы выходят «Ростов», ЦСКА и (вместо победителя Кубка России) «Динамо», занимающее шестое место.