Главный предатель Манчестера. Как Тевес променял «МЮ» на «Сити»

Карлос утверждал, что деньги тут ни при чём. Так ли это на самом деле?

Карлос Тевес – синоним слова «скандал». Бойцовский характер и кусачий нрав помогали аргентинцу на поле, чего нельзя сказать о делах за его пределами. Где бы ни оказался Карлос, везде возникали проблемы: в «Коринтиансе» он дрался на тренировках, а трансфер из «Вест Хэма» в «МЮ» и вовсе довёл до суда. Тевес с ходу закрепился в основе «МЮ», но спустя два года покинул клуб. Летом 2009 года Карлос, опять же не без скандала, перешёл в «Манчестер Сити». По какой же причине Тевес променял один манчестерский клуб на другой?

Тевес через суд отстоял право на переход в «МЮ». Агент получил 10 млн евро, «Вест Хэм» — 2 млн евро

В сезоне-2006/2007 «Вест Хэм» находился на грани вылета. Каким-то чудом «молотобойцы» остались в АПЛ, выдав серию из четырёх побед: были повержены «Болтон» и «Эвертон», пробившиеся в еврокубки, и прямой конкурент в битве за выживание – «Уиган». В последнем туре «Вест Хэм» приехал на «Олд Траффорд». К тому времени «МЮ» уже обеспечил себе чемпионство, поэтому сэр Алекс Фергюсон выпустил смешанный состав. Более мотивированный «Вест Хэм» одержал победу (1:0), а единственный гол забил молодой аргентинец Карлос Тевес.

Летом 2007 года пошли слухи, что «МЮ» хочет переманить Тевеса к себе. «Вест Хэм» пытался удержать игрока, всячески препятствуя трансферу. Дело дошло до суда, где права на переход Тевеса в «МЮ» отстаивал Киа Джурабчиан (агент Карлоса). В итоге «Вест Хэм» сдался, получив при этом за Тевеса всего 2 млн фунтов. Сделка была оформлена как аренда сроком на два года. Джурабчиан, владевший правами на футболиста, получил 10 млн фунтов.

Тевес отлично вписался в состав «МЮ». Вне зависимости от схемы Карлос действовал полезно, будь то 4-4-2 или 4-3-3. В сезоне-2007/2008 связка Руни-Роналду-Тевес забила на троих 79 мячей. «МЮ» взял два трофея, добавив к титулу АПЛ ещё и победу в Лиге чемпионов. На счету Карлоса было 48 матчей, 19 голов и 7 ассистов во всех турнирах.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

У Тевеса начались проблемы с приходом в «МЮ» Бербатова. Он считал, что к нему относятся с недостаточным уважением

Казалось, что состав «МЮ» не требовал усиления, но Фергюсон считал иначе. Именно сэр Алекс настоял на покупке Бербатова, который отлично проявил себя в «Тоттенхэме». Трансфер обошёлся «МЮ» в 38 млн евро. С приходом Бербатова начались проблемы у Тевеса: он стал реже попадать в основу, чаще выходил со скамейки, при этом играя на разных позициях.

К концу сезона-2008/2009 стало понятно, что Карлос намерен покинуть клуб. Тевес обрушился с критикой на Фергюсона: «Я так и не понял, почему Фергюсон не давал мне играть. Видимо, лучше покинуть «МЮ», пока не стало только хуже. Ко мне относились с недостаточным уважением, и дело тут даже не в деньгах». Как заявил Тевес в интервью Daily Mail, руководство «МЮ» даже и не предлагало ему контракт. На самом деле контракт Тевесу предложили, а «МЮ» был готов выплатить «Вест Хэму» 25 млн фунтов отступных. Карлоса не устроила заработная плата: он требовал 6,2 млн фунтов в год, в то время как «МЮ» предлагал не более 4,2 млн.

В июне 2009 года появилась информация, что «Манчестер Сити» готов платить Тевесу 10,5 млн фунтов в год. По окончании аренды Карлос вернулся в «Вест Хэм», но спустя две недели он официально стал игроком «горожан». Трансфер Тевеса обошёлся «Манчестер Сити» в 29 млн евро. На тот момент это был второй показатель в истории клуба, дороже стоил только Робиньо (43 млн евро).

В первом матче против «МЮ» Тевес отдал две голевые. Ту игру назвали «лучшим дерби Манчестера всех времён»

Прошло всего два месяца с момента ухода Тевеса из «МЮ», как аргентинец вернулся на «Олд Траффорд», но теперь уже в статусе игрока «Сити». Трибуны освистывали каждое его касание мяча. Тевес ничуть не расстроился – наоборот, он играл с двойной самоотдачей. «МЮ» забил первым, однако настырность Тевеса позволила «горожанам» сравнять счёт.

Карлос пошёл до конца в ситуации, когда Фостер и Фердинанд понадеялись друг на друга. Тевес дважды вступил в отбор, после чего выкатил мяч под удар Гарету Барри. Во втором тайме Флетчер вывел «МЮ» вперёд, но Карлос снова ассистировал партнёрам. Первый же матч против бывшей команды, и сразу две голевые передачи! Тот матч прозвали «лучшим дерби Манчестера всех времён». Майкл Оуэн, вышедший на замену, принёс победу «МЮ» уже в компенсированное время (4:3).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Сезон-2009/2010 вышел удачным для Тевеса, чего нельзя сказать о «Манчестер Сити». В 42 матчах Карлос забил 29 мячей и отдал 7 голевых передач, а «горожане» заняли 5-е место в чемпионате.

Долгожданное чемпионство «Сити» Тевес праздновал с баннером, посвящённым Фергюсону. Там было написано «R.I.P. Fergie»

Летом 2010 года в команду пришли Эдин Джеко, Яя Туре, Марио Балотелли, Давид Сильва и Джеймс Милнер. На трансферы было потрачено 180 млн евро. Роберто Манчини строил новый «Сити», и Тевес должен был стать его лидером. Перед началом сезона-2010/2011 Карлос получил капитанскую повязку, что не помешало ему скандалить и грозить уходом из клуба. Тем не менее Тевес продолжал играть на высоком уровне: 44 матча, 23 гола и 10 ассистов. По итогам сезона Карлос вошёл в команду года по версии PFA.

Тевес потерял гарантированное место в основе, как только в «Сити» перешёл Серхио Агуэро. Уместить двух аргентинцев на поле оказалось непростой задачей. Взаимоотношения Тевеса и Манчини испортились. В сентябрьском матче Лиги чемпионов против «Баварии» Карлос отказался выходить на замену: «Манчини обратился ко мне в таком тоне, будто я собака какая-то. Я его не послушал и остался на скамейке». После матча Карлоса отстранили от тренировок и выписали крупный штраф. Тевес в знак протеста улетел на родину.

Карлос вернулся в расположение «горожан» только в марте 2012 года. К тому времени «МЮ» и «Сити» вдвоём боролись за чемпионство, оставив далеко позади «Арсенал» и «Челси». В матче 34-го тура Тевес оформил хет-трик в ворота «Норвича». Первый гол получился особенно красивым: пушечный удар Карлоса в ближнюю девятку положил начало разгрому хозяев (1:6).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Сити» опережал «МЮ» лишь по разнице мячей, поэтому судьба чемпионства решалась в последнем туре. «Горожане» играли дома с «Куинз Парк Рейнджерс», стоявшим на грани вылета. К 90-й минуте гости вели со счётом 1:2, но «Сити» дважды забил в компенсированное время. Гол Серхио Агуэро принёс «горожанам» победу (3:2) и чемпионский титул – первый за 44 года для «Манчестер Сити».

Лучшая развязка в истории АПЛ: чемпионство принесли два гола в добавленное время Все подробности.

Во время празднования чемпионства Карлос Тевес держал плакат с надписью «R.I.P. Fergie» («Покойся с миром, Ферги»). Так аргентинец припомнил сэру Алексу слова, что «Сити» никогда не станет чемпионом, пока он жив. Позже Тевес извинился перед Фергюсоном: «Я не хотел оскорбить сэра Алекса. Я восхищаюсь им как тренером и человеком. Видимо, я слишком увлёкся празднованием».



Спустя год Тевес покинул Англию. Карлос долго и упорно конфликтовал с руководством «Сити», Роберто Манчини и партнёрами по команде. Аргентинец оказался в «Ювентусе», где провёл два отличных сезона. В 2015 году Карлос сдержал обещание, вернувшись в родной клуб «Бока Хуниорс», чтобы завершить там карьеру.

Как звёзды мирового футбола помогают своим странам в борьбе с коронавирусом Для этого даже объединись футболисты клубов АПЛ.

Сейчас Тевесу 36 лет, он давно не тот скандальный юноша, которым был раньше. В эфире аргентинского телевидения Карлос заявил, что готов разносить еду нуждающимся, пока футбол на вынужденном карантине: «Если мы будем рядом с людьми, которые нуждаются в помощи, мы станем намного сильнее. Можно снимать видео, как я сижу дома, но отличный пример – выйти и помочь».