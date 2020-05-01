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Трансфер Тевеса из «МЮ» в «Манчестер Сити»: конфликт с Фергюсоном и зарплата

Как Тевес променял «МЮ» на «Сити»
Николай Егорычев
Главный предатель Манчестера. Как Тевес променял «МЮ» на «Сити»
Карлос утверждал, что деньги тут ни при чём. Так ли это на самом деле?
Футбол / Англия 0

Карлос Тевес – синоним слова «скандал». Бойцовский характер и кусачий нрав помогали аргентинцу на поле, чего нельзя сказать о делах за его пределами. Где бы ни оказался Карлос, везде возникали проблемы: в «Коринтиансе» он дрался на тренировках, а трансфер из «Вест Хэма» в «МЮ» и вовсе довёл до суда. Тевес с ходу закрепился в основе «МЮ», но спустя два года покинул клуб. Летом 2009 года Карлос, опять же не без скандала, перешёл в «Манчестер Сити». По какой же причине Тевес променял один манчестерский клуб на другой?

Тевес через суд отстоял право на переход в «МЮ». Агент получил 10 млн евро, «Вест Хэм» — 2 млн евро

В сезоне-2006/2007 «Вест Хэм» находился на грани вылета. Каким-то чудом «молотобойцы» остались в АПЛ, выдав серию из четырёх побед: были повержены «Болтон» и «Эвертон», пробившиеся в еврокубки, и прямой конкурент в битве за выживание – «Уиган». В последнем туре «Вест Хэм» приехал на «Олд Траффорд». К тому времени «МЮ» уже обеспечил себе чемпионство, поэтому сэр Алекс Фергюсон выпустил смешанный состав. Более мотивированный «Вест Хэм» одержал победу (1:0), а единственный гол забил молодой аргентинец Карлос Тевес.

Летом 2007 года пошли слухи, что «МЮ» хочет переманить Тевеса к себе. «Вест Хэм» пытался удержать игрока, всячески препятствуя трансферу. Дело дошло до суда, где права на переход Тевеса в «МЮ» отстаивал Киа Джурабчиан (агент Карлоса). В итоге «Вест Хэм» сдался, получив при этом за Тевеса всего 2 млн фунтов. Сделка была оформлена как аренда сроком на два года. Джурабчиан, владевший правами на футболиста, получил 10 млн фунтов.

Тевес отлично вписался в состав «МЮ». Вне зависимости от схемы Карлос действовал полезно, будь то 4-4-2 или 4-3-3. В сезоне-2007/2008 связка Руни-Роналду-Тевес забила на троих 79 мячей. «МЮ» взял два трофея, добавив к титулу АПЛ ещё и победу в Лиге чемпионов. На счету Карлоса было 48 матчей, 19 голов и 7 ассистов во всех турнирах.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

У Тевеса начались проблемы с приходом в «МЮ» Бербатова. Он считал, что к нему относятся с недостаточным уважением

Казалось, что состав «МЮ» не требовал усиления, но Фергюсон считал иначе. Именно сэр Алекс настоял на покупке Бербатова, который отлично проявил себя в «Тоттенхэме». Трансфер обошёлся «МЮ» в 38 млн евро. С приходом Бербатова начались проблемы у Тевеса: он стал реже попадать в основу, чаще выходил со скамейки, при этом играя на разных позициях.

К концу сезона-2008/2009 стало понятно, что Карлос намерен покинуть клуб. Тевес обрушился с критикой на Фергюсона: «Я так и не понял, почему Фергюсон не давал мне играть. Видимо, лучше покинуть «МЮ», пока не стало только хуже. Ко мне относились с недостаточным уважением, и дело тут даже не в деньгах». Как заявил Тевес в интервью Daily Mail, руководство «МЮ» даже и не предлагало ему контракт. На самом деле контракт Тевесу предложили, а «МЮ» был готов выплатить «Вест Хэму» 25 млн фунтов отступных. Карлоса не устроила заработная плата: он требовал 6,2 млн фунтов в год, в то время как «МЮ» предлагал не более 4,2 млн.

В июне 2009 года появилась информация, что «Манчестер Сити» готов платить Тевесу 10,5 млн фунтов в год. По окончании аренды Карлос вернулся в «Вест Хэм», но спустя две недели он официально стал игроком «горожан». Трансфер Тевеса обошёлся «Манчестер Сити» в 29 млн евро. На тот момент это был второй показатель в истории клуба, дороже стоил только Робиньо (43 млн евро).

В первом матче против «МЮ» Тевес отдал две голевые. Ту игру назвали «лучшим дерби Манчестера всех времён»

Прошло всего два месяца с момента ухода Тевеса из «МЮ», как аргентинец вернулся на «Олд Траффорд», но теперь уже в статусе игрока «Сити». Трибуны освистывали каждое его касание мяча. Тевес ничуть не расстроился – наоборот, он играл с двойной самоотдачей. «МЮ» забил первым, однако настырность Тевеса позволила «горожанам» сравнять счёт.

Карлос пошёл до конца в ситуации, когда Фостер и Фердинанд понадеялись друг на друга. Тевес дважды вступил в отбор, после чего выкатил мяч под удар Гарету Барри. Во втором тайме Флетчер вывел «МЮ» вперёд, но Карлос снова ассистировал партнёрам. Первый же матч против бывшей команды, и сразу две голевые передачи! Тот матч прозвали «лучшим дерби Манчестера всех времён». Майкл Оуэн, вышедший на замену, принёс победу «МЮ» уже в компенсированное время (4:3).

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Сезон-2009/2010 вышел удачным для Тевеса, чего нельзя сказать о «Манчестер Сити». В 42 матчах Карлос забил 29 мячей и отдал 7 голевых передач, а «горожане» заняли 5-е место в чемпионате.

Долгожданное чемпионство «Сити» Тевес праздновал с баннером, посвящённым Фергюсону. Там было написано «R.I.P. Fergie»

Летом 2010 года в команду пришли Эдин Джеко, Яя Туре, Марио Балотелли, Давид Сильва и Джеймс Милнер. На трансферы было потрачено 180 млн евро. Роберто Манчини строил новый «Сити», и Тевес должен был стать его лидером. Перед началом сезона-2010/2011 Карлос получил капитанскую повязку, что не помешало ему скандалить и грозить уходом из клуба. Тем не менее Тевес продолжал играть на высоком уровне: 44 матча, 23 гола и 10 ассистов. По итогам сезона Карлос вошёл в команду года по версии PFA.

Тевес потерял гарантированное место в основе, как только в «Сити» перешёл Серхио Агуэро. Уместить двух аргентинцев на поле оказалось непростой задачей. Взаимоотношения Тевеса и Манчини испортились. В сентябрьском матче Лиги чемпионов против «Баварии» Карлос отказался выходить на замену: «Манчини обратился ко мне в таком тоне, будто я собака какая-то. Я его не послушал и остался на скамейке». После матча Карлоса отстранили от тренировок и выписали крупный штраф. Тевес в знак протеста улетел на родину.

Карлос вернулся в расположение «горожан» только в марте 2012 года. К тому времени «МЮ» и «Сити» вдвоём боролись за чемпионство, оставив далеко позади «Арсенал» и «Челси». В матче 34-го тура Тевес оформил хет-трик в ворота «Норвича». Первый гол получился особенно красивым: пушечный удар Карлоса в ближнюю девятку положил начало разгрому хозяев (1:6).

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«Сити» опережал «МЮ» лишь по разнице мячей, поэтому судьба чемпионства решалась в последнем туре. «Горожане» играли дома с «Куинз Парк Рейнджерс», стоявшим на грани вылета. К 90-й минуте гости вели со счётом 1:2, но «Сити» дважды забил в компенсированное время. Гол Серхио Агуэро принёс «горожанам» победу (3:2) и чемпионский титул – первый за 44 года для «Манчестер Сити».

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Во время празднования чемпионства Карлос Тевес держал плакат с надписью «R.I.P. Fergie» («Покойся с миром, Ферги»). Так аргентинец припомнил сэру Алексу слова, что «Сити» никогда не станет чемпионом, пока он жив. Позже Тевес извинился перед Фергюсоном: «Я не хотел оскорбить сэра Алекса. Я восхищаюсь им как тренером и человеком. Видимо, я слишком увлёкся празднованием».

Спустя год Тевес покинул Англию. Карлос долго и упорно конфликтовал с руководством «Сити», Роберто Манчини и партнёрами по команде. Аргентинец оказался в «Ювентусе», где провёл два отличных сезона. В 2015 году Карлос сдержал обещание, вернувшись в родной клуб «Бока Хуниорс», чтобы завершить там карьеру.

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Сейчас Тевесу 36 лет, он давно не тот скандальный юноша, которым был раньше. В эфире аргентинского телевидения Карлос заявил, что готов разносить еду нуждающимся, пока футбол на вынужденном карантине: «Если мы будем рядом с людьми, которые нуждаются в помощи, мы станем намного сильнее. Можно снимать видео, как я сижу дома, но отличный пример – выйти и помочь».

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