«Так отмечали победу ЦСКА в Кубке УЕФА, что проспали встречу с Путиным»

Недавно «Чемпионат» опубликовал большой материал о Даниэле Карвальо. А теперь он дал интервью бразильскому журналисту Фабио Алейшо. Среди прочего было сказано много и о ЦСКА. Мы приводим самые интересные отрывки.
Про благотворительный матч ЦСКА
– У меня была идея посетить в этом году Москву и новый стадион ЦСКА, на котором я ещё никогда не был. Однако пришёл коронавирус, и приходится откладывать. Я хотел бы провести показательный матч в конце года, чтобы объединить наших победителей Кубка УЕФА, повеселиться, отпраздновать 15 лет титулу. ЦСКА мог бы организовать такое и собрать всех игроков. Сделать мероприятие для сбора еды и пожертвований нуждающимся. Уверен, что многие болельщики пришли бы увидеть снова ту команду. Только погода не должны быть слишком холодной для этого матча.
Про сигары Гинера
– Гинер давал нам уроки, как правильно курить сигару. Говорил, что не просто покупает, а исследует. Он обучал Дуду и Жо. Демонстрировал на страницах курс, как наслаждаться хорошей сигарой, как вином. Мне это никогда не было интересно. Я просто брал «Балтику». Вообще, Газзаев и Гинер постоянно о нас заботились. Мне кажется, Фернандес до сих пор чувствует такое тёплое отношение к себе.
Видео доступно на «Чемпионате».
Про допинг
– Когда Россию дисквалифицировали из-за истории с допингом на «Олимпиаде», я думал, что со мной могло случиться то же самое. В чемпионате России не было такого контроля за допингом, а в Кубке УЕФА был матч ЦСКА – «Лион» на стадионе «Динамо». Газзаев позвал меня в кабинет и сказал, что я не сыграю. Хотя я тогда должен был выходить в основе. Я спросил, почему такие перестановки. Газзаев объяснил мне, что пришло письмо из ФИФА: если я сыграю и попадусь на допинге, то буду дисквалифицирован. Меня попросили сказать, что я пропускаю матч из-за болей в спине. Я так и сделал. Если не ошибаюсь, в том матче Вагнер забил два мяча.
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Примечание «Чемпионата»: Карвальо перепутал. ЦСКА не встречался с «Лионом» до 2018 года. Видимо, речь про матч ЦСКА – «Марсель» в 2006 году (1:2). Тогда Вагнер забил лишь один мяч, но встреча действительно проходила на «Динамо», а отсутствие Карвальо в заявке объясняли травмой. Причём за четыре дня перед этим бразилец отыграл 90 минут в матче с «Рубином», а через три дня после «Марселя» провёл 90 минут против «Амкара».
Даниэль Карвалью
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Про встречу с Путиным
– Встреча была через 2-3 дня после победы в Кубке УЕФА. А мы все эти дни праздновали. Если не ошибаюсь, то автобус ЦСКА отходил в 9:00 или 10:00 утра. Мы проспали и понятия не имели, что значит Путин для россиян. У нас в Бразилии нет такого восхищения (президентом. — Прим. ред.). Когда мы всё-таки пришли, нашего переводчика не пустили. В результате мы не особо понимали происходящее и просто сидели. Все подписали мяч и вручили его Путину. А затем Вагнер забрал мяч из рук Путина и начал чеканить так, чтобы президент жонглировал тоже. Россияне испуганно посмотрели, а Вагнеру это показалось забавным. Для нас это было естественно – бразильский стиль. Путин хорошо воспринял и у нашей делегации ушло напряжение. Этот эпизод потом появился даже в Jornal Nacional (главной новостной передачи Бразилии. — Прим. ред.).
Даниэль Карвалью и Вагнер Лав
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Про премиальные
– У нас были отличные премиальные. За победу в любой игре президент давал 10 тысяч долларов. За победу в «класико» – до 50 тысяч долларов. У меня и Вагнера был период, когда мы выигрывали всё. А там 5-6 соперников – матчи с ними можно отнести к «класико». С каждой командой мы встречались по два раза и как правило побеждали. Жили больше на премиальных. На самом деле, когда я получил предложение из России, то не хотел ехать. Даже шутил, что я же не пингвин. Мне тогда казалось, что в России всегда холодно. Мне ещё хотелось поиграть в сборной. Тогда важные слова произнёс Пауло Пайшао (экс-тренер ЦСКА по физподготовке). Мы с ним вместе работали в «Интернасьонале». Он сказал: «Да, ты можешь остаться в Бразилии и попасть в сборную, но пройдут годы и разве сборная положит еду на твой стол?» Я тогда не сразу понял мысль Пауло Пайшао, но затем всё-таки подписал контракт с ЦСКА. Я посчитал, что это изменит мое финансовое состояние в будущем. Могу сказать, что я остался счастлив.
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