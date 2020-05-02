Налетай! 12 звёзд мирового футбола, у которых летом заканчиваются контракты

В тех странах, где всё-таки решат доиграть сезон-2019/2020, клубы столкнутся с проблемой продления отношений с игроками, у которых летом этого года истекают контракты. Среди потенциально безработных из-за переноса сроков будущего трансферного окна есть и несколько звёзд мирового футбола. Рассказываем об их положении.

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Вертонген не останется в «Тоттенхэме»: он отказался продлевать контракт и станет в июле свободным агентом. На 33-летнего защитника претендуют «Интер», «Рома», «Наполи», а также «Аякс». Из амстердамского клуба бельгиец и переходил в «Тоттенхэм» восемь лет назад за 12,5 млн евро. Сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 14,5 млн. Вертонген сыграл в нынешнем сезоне 26 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Виллиан покинет «Челси» после семи лет в Лондоне. В августе 2013-го его купили у «Анжи» за 35,5 млн евро. Бразилец признался недавно, что очень сложно представить ситуацию, при которой контракт будет продлён. Он просил договор на три года, а клуб предложил только на два. Сегодня ориентировочная стоимость 31-летнего вингера – 22,5 млн. Его хотят заполучить «Арсенал» и «Ньюкасл». Были переговоры с «Баварией» и «Тоттенхэмом». Виллиан провёл 37 матчей, забил семь мячей и сделал шесть голевых передач.

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Гётце, по его словам, решил изменить ход карьеры. Он не согласен со снижением зарплаты и, похоже, твёрдо намерен покинуть дортмундскую «Боруссию», в которую вернулся четыре года назад из «Баварии» за 22 млн евро. На сегодняшний день атакующего полузащитника оценивают в 10,5 млн. Возможные варианты для 27-летнего немца – «Лацио», «Рома», «Тоттенхэм» и «Герта». Гётце принял участие в 19 играх, стал автором трёх голов и одной голевой передачи.

Ситуация с Ибрагимовичем неопределённая. Зарубежные СМИ дают противоречивую информацию: то пишут, что 38-летний швед покинет «Милан» после увольнения Звонимира Бобана и возможного ухода Паоло Мальдини, то утверждают, что он останется, если Стефано Пиоли сохранит пост главного тренера, а команда усилится. Пока нападающий тренируется на родине с «Хаммарбю». Не исключено, что Златан захочет немного поиграть в Швеции перед завершением карьеры. У Ибрагимовича четыре гола и один «ассист» в 10 матчах за «Милан».

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Зимой Кавани был стопроцентно настроен на уход из «ПСЖ», однако теперь, по информации L’Equipe, он может передумать и заключить новый договор. Уругваец семь лет отыграл за парижский клуб, который купил его у «Наполи» за 64,5 млн евро. Со временем, разумеется, цена на уругвайца упала – до 20 млн. У 33-летнего нападающего достаточно предложений на рынке: в том числе от «Атлетико», «Ньюкасла», «Фламенго» и «Интера Майами» из МЛС. Кавани сыграл 22 матча, забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

Одна из легенд «Ювентуса» продолжит карьеру в туринском клубе. Как сообщили итальянские СМИ, 35-летний защитник договорился со «старой синьорой» о продлении договора на сезон. Летом 2021-го итальянец повесит бутсы на гвоздь и займёт руководящую должность в «Ювентусе», за который выступает в течение 15 лет. В 2017 году Джорджо стал магистром в области экономики и коммерции, закончив с отличием Туринский университет. Большую часть нынешнего сезона Кьеллини пропустил из-за травмы колена: на его счету три матча и один гол.

Судя по всему, Лаллана уйдёт свободным агентом, хотя Юрген Клопп надеялся, что полузащитник продлит соглашение на год и принесёт своим трансфером какие-то деньги «Ливерпулю». Ориентировочная стоимость 31-летнего игрока составляет 9,5 млн евро. В качестве возможных будущих клубов англичанина называются «Лацио», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Лестер» и «Ньюкасл». Лаллана принял участие в 22 играх, стал автором одного забитого мяча и двух голевых пасов.

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Мёнье не страдает скромностью: «Трансфер 28-летнего свободного агента, играющего за сборную, лидирующую в рейтинге ФИФА, не может быть плохим, даже если мне отрежут ногу из-за гангрены. Для любого клуба это хорошая инвестиция, все это понимают», – сказал бельгиец, отвечая на вопрос о своём будущем. Но, возможно, защитник ещё останется в «ПСЖ». Тем более он действительно ценный актив: его сегодняшняя стоимость – примерно 24 млн евро. На Тома претендуют «Ювентус», «Интер», «Арсенал», «МЮ», «Тоттенхэм», «Эвертон», и дортмундская «Боруссия». У Мёнье 27 матчей, один гол и два «ассиста».

В феврале Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи». Точнее, делит первое место с Мареком Гамшиком. Говорят, бельгиец не спешил покидать Неаполь, так как хотел быть единоличным обладателем снайперского рекорда клуба, но теперь этого может не произойти. 32-летний форвард, оцениваемый в 20 млн евро, никак не договорится о продлении контракта с «Наполи». Его агенты ведут переговоры с «Челси», «Ливерпулем», «МЮ», «Арсеналом», «Ньюкаслом», «Ювентусом», «Интером» и «Монако». Мертенс провёл 29 матчей, забил 12 голов и сделал шесть голевых передач.

Педро

По словам Педро, он хочет остаться в «Челси», но пока никакого прогресса в переговорах испанца с клубом нет. Лондонцы купили вингера у «Барселоны» пять лет назад за 27 млн евро, а на данный момент 32-летний игрок оценивается всего в 9,5 млн. На него претендуют «Рома», а также «Интер Майами» и «Нью-Йорк Сити» из МЛС, хотя сам испанец мечтает вернуться в «Барсу». Педро сыграл 18 матчей, забил два гола и трижды ассистировал партнёрам.

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Тьяго Силва

Тьяго Силва, хоть и капитан «ПСЖ», собирается покинуть Париж по окончании сезона, который французы решили не доигрывать. Один из вариантов для защитника – возвращение в «Милан». Восемь лет назад «россонери» продали бразильца «ПСЖ» за 42 млн евро, а сейчас готовы взять обратно бесплатно. Правда, вопрос упирается в высокую зарплату 35-летнего игрока. В завершившемся «золотом» сезоне Лиги 1 и остальных турнирах у Тьяго Силвы 30 матчей, один гол и одна голевая передача.

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Давид Сильва ещё прошлым летом объявил о том, что покинет «Ман Сити» по истечении контракта. Испанец отыграл 10 сезонов за английский клуб и хочет чего-то нового. У 34-летнего игрока достаточно вариантов: в частности, «Валенсия», «Милан» и «Интер Майами». Как раз из «Валенсии» полузащитник и уезжал в Англию: тогда его трансфер стоил 28,75 млн евро. Сейчас примерная цена испанца – 12 млн. У Давида Сильвы 28 матчей, три забитых мяча и восемь голевых пасов.