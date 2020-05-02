«В КДК сидят дебилы!» История легендарной фразы Радимова

Капитан «Зенита» Владислав Радимов в 2004 году дважды пострадал от КДК – и оба раза его дисквалифицировали на пять матчей. Первый раз произошел после матча с «Крыльями Советов»: арбитр Сергей Французов удалил полузащитника с поля, отметив в рапорте, что тот на него ругался матом и угрожал. КДК решил, что за такое Радимова стоит лишить футбола на пять игр.

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Радимова спросили в интервью про его «скомканный сезон», и его понесло. Его дисквалифицировали на пять матчей

Свою знаменитую фразу капитан «Зенита» произнёс в октябре 2004 года в интервью «Московскому комсомольцу». Журналист упомянул про травму и дисквалификацию на пять матчей, на что Радимов выдал мощную тираду про работу КДК:



«От травм никто не застрахован, а что касается пятиматчевой «отсидки»… Я считаю, что нынешний состав нашего Контрольно-дисциплинарного комитета нужно разогнать к чёртовой матери и набрать туда нормальных, вменяемых людей! Мы ведь даже не знаем, кто сейчас там сидит! Что это за люди? Что они для нашего футбола сделали? Например, бывший кагэбэшник Марущак?..



Решения КДК меня просто смешат. Да что меня — всю Россию! То оштрафовать Радимова, то оштрафовать Евсеева… Мне пять игр влепили, а людям за драку в Раменском — ни одной! Я своими глазами видел, как Ярошик разбежался и ногами ударил кого-то из футболистов «Сатурна»! Моё мнение: в КДК сидят либо люди продажные (в чём они, естественно, никогда не признаются), либо невменяемые. Собрать их всех вместе, посадить в автобус и прямиком в Кащенко! А куда ещё, если они такое творят?!

Я не боюсь санкций. Ни финансовых, ни каких-либо других. Можешь так прямо и писать: в нашем КДК сидят дебилы! Ширла на семь матчей дисквалифицировали за то, что он якобы по-русски послал судью, — при том, что Радек до сих пор по-русски плохо говорит! Как они это себе представляют? Им-то что: приняли решение — и взятки гладки, а у человека карьера может под откос пойти...».

Владислав Радимов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

КДК не оставил без внимания тираду футболиста. «За совершение публичных неэтичных, оскорбительных действий, унижающих достоинство членов Бюро комитета» Радимов получил вторую пятиматчевую дисквалификацию за год, а также штраф в размере 30 тыс рублей. Его вызывали на заседание для объяснения своих слов, но он не явился.



— Я и сейчас ничего в тех словах не изменил бы, — заявил Радимов в свежем комментарии для «Чемпионата». — Сказал бы то же самое. Пытался ли оспорить? А как можно спорить с больным людьми?

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Драка в Раменском, о которой говорил Радимов, — самый скандальный момент в истории нашего футбола

В августе 2004 года в чемпионской гонке участвовало сразу пять команд – разница между первым и пятым местом составляла всего четыре очка. Настрой у команд бешеный, накал на поле – сумасшедший.



И вот ЦСКА, который тоже борется за чемпионство, едет в Раменское на игру с «Сатурном». Во втором тайме, после того как Юрий Жирков вырубил локтем Барихо и не получил за это жёлтую карточку, на газоне началось безумие. Футболисты обеих команд пошли в беспощадные подкаты, а когда на 86-й минуте Дейвидас Шемберас чуть не сломал коленом спину Алексею Медведеву, дело дошло до массовой драки.

Словами происходящее описать сложно. Посмотреть можно здесь.

За это побоище КДК дисквалифицировал на пять матчей Жиркова, Бастию, Березуцкого и Базаева. Говорили, что ЦСКА так слабо наказали, якобы потому что члены комитета боялись гнева Евгения Гинера, который на тот момент занимал пост президента РФПЛ.

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Радимов был не единственным, кто так резко высказывался о работе КДК. Кто ещё критиковал комитетчиков

Защитник «Локомотива» Вадим Евсеев.

Когда: 20 октября 2004 года.

Почему: в интервью «СЭ» спросил у Евсеева, не боялся ли он дисквалификации за демонстрацию трибунам среднего пальца.



«А разве после драки в Раменском нужно чего-то бояться? Там ничего не увидели ни судьи, ни члены КДК, почему здесь должны были увидеть? Согласен с теми, кто утверждает, что КДК надо разогнать. А что ещё с ним делать?! Две команды в полных составах дерутся, а удаляют лишь по два игрока с каждой стороны. Это нормально? Согласен и с тем, что после такого решения КДК в России можно делать всё, что угодно. Можно кого хочешь ударить! Мы сегодня, скажем, запросто могли подраться. Или сотворить ещё чего похлеще. И КДК к нам по идее никаких особых санкций применить не должен. Надо туда молодых, нормальных людей. А старики там, наверное, засиделись. Они либо уже не соображают, либо зря деньги получают».

Генеральный менеджер «Москвы» Юрий Белоус.

Когда: 21 декабря 2006 года.

Почему: эту тему затронули в интервью.



«Я недоволен работой КДК. Это устаревшая организация с устаревшими людьми,

требующая серьезной реорганизации. Более того, у меня складывается впечатление,

что КДК является карманной организацией для ряда лиц, работающих в футболе, по

заказу которых там принимаются те или иные решения».

Главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.

Когда: 7 сентября 2011 года.

Почему: КДК дисквалифицировал нападающего «Спартака» Веллитона на 6 матчей за столкновение с Игорем Акинфеевым, после которого вратарь ЦСКА получил тяжелую травму.

«Просто шокирован. Решение КДК – это беспредел! На заседании КДК выяснилось, что по поводу ситуации Веллитон – Акинфеев в комитет обратился не только ЦСКА, но и «Зенит» с «Динамо». Эти-то клубы какое отношение имеют к нашей встрече с армейцами?! Мне ясно только одно: «Динамо» и «Зенитом» движет желание, извините, убрать, конкурента. И выигрывать не на поле, а на заседаниях в Доме футбола»

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Аленичев.

Когда: 15 апреля 2015 года.

Почему: «Арсенал» за необеспечение безопасности на матче со «Спартаком» был наказан проведением одной игры на нейтральном поле.



«Решение абсурдно по своей сути. Наказали в итоге болельщиков. …> Мы должны превратить наши арены в тюрьмы? Надо признать, что на большинстве российских стадионов есть какие-то недостатки, но это не повод делать из них зоны строгого режима. Считаю, таких людей, как Григорьянц и ему подобных, надо самих оградить от футбола колючей проволокой. Чтобы не мешали людям ходить на стадионы, не лишали их праздника. Пожалуй, только такая мера поможет сдвинуть российский футбол с мертвой точки. Кстати, Григорьянц, очевидно, чувствуя свою вседозволенность, вызывающе ведет себя на заседаниях КДК».

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Когда: 11 декабря 2019 года.

Почему: после дисквалификации Виктора Гончаренко за нецензурную брань в адрес главного арбитра, который судил матч ЦСКА с «Краснодаром».



«У нас клубы наказывают многомиллиоными штрафами, подменяя реальную работу по предотвращению правонарушений и других проблем… Например, сегодня на заседании КДК нас оштрафовали на определённую сумму за 6 жёлтых карточек, полученных игроками ЦСКА в матче с «Краснодаром». На мой взгляд, как минимум две из них абсолютно надуманные! Посмотрите, потратьте две минуты – за что получил жёлтую карточку Фёдор Чалов?! Там даже видавшие виды комментаторы дар речи потеряли.



У нас наказывают тренеров, фанатов… Машина по производству санкций работает великолепно… Но при этом абсолютно безнаказанными остаются некоторые судьи и их руководители, которые своими действиями наносят гораздо больший ущерб российскому футболу, чем ненормативная лексика Гончаренко и фанатов. При этом я не оправдываю мат, но получается, что Фемида у нас какая-то одноглазая».