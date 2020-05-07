Федун заразился коронавирусом и был госпитализирован. Всё, что об этом известно

В конце марта, когда эпидемия только набирала обороты, совладелец «Спартака» Леонид Федун сказал в интервью РБК, что должен бояться коронавируса – из-за возраста (Федуну 64 года) он находится в зоне риска:



«Паника от коронавируса задела спорт. Это достаточно странно, потому что коронавируса должен бояться только я – для мужчины старше 62 лет вероятность смерти составляет 6%, для мужчины до 40 лет – 0,3%. У моих знакомых двое детей. Мама заболела, дети прочихались, и ничего не произошло, а папа сбежал. Спрятался от них и пока сидит в другом месте, чтобы не заразиться. Спортсмены могут являться переносчиками, но что молодые ребята практически не болеют – это правда».

Спустя полтора месяца вирус его, к сожалению, всё же настиг: 7 мая стало известно, что Федуна госпитализировали в больницу с положительным тестом на COVID-19.

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Состояние – стабильное

По информации Metaratings, Федун отправился в больницу сразу после того, как получил положительный результат теста. Он в стабильном состоянии, болезнь протекает не в тяжёлой форме, а госпитализировали его, чтобы избежать осложнений.

Что ещё говорил Федун про коронавирус

17 марта: «А когда закончится коронавирус? Трамп сказал, что в штатах ждут к августу, это в лучшем случае. Я не эпидемиолог, но судя по тому, что мы находимся только в начальной стадии, может быть всякое. Будем надеяться на лучшее».



12 апреля: «Сейчас очень сложная ситуация в США, совершенно непонятно, как всё будет развиваться. По статистике, которую мы видим, пик коронавируса в Италии, Испании, да и вообще в Европе, пройден, сейчас график распространения вируса находится на плато. Есть основания полагать, что все, кто могли переболеть, уже переболели, а в дальнейшем рынок начнёт выходить из кризиса».



17 апреля: «Выделил 10 млн руб. центру имени Вишневского на борьбу с коронавирусом. Но я не собираюсь это рекламировать».



20 апреля: «Надеюсь, закончится это безумие, которое сейчас происходит, и мы всё-таки сможем победить коронавирус».

Здоровья!

«Спартак»:



— Клуб желает Леониду Арнольдовичу скорейшего выздоровления!



Юрий Гаврилов, бывший полузащитник «Спартака», легенда клуба:



— Хочу пожелать Леониду Федуну здоровья. Лично я знаю, что есть три стадии болезни: кто-то болеет в лёгкой форме, кто-то в средней, а у некоторых начинаются осложнения. Если Леонида Арнольдовича вовремя приняли в больнице и начнут своевременное лечение — он сам и его организм должны справиться с коронавирусом. Надеюсь, что всё будет хорошо.



Актёр и болельщик «Спартака» Михаил Ефремов:



— Желаю Федуну крепкого здоровья, коронавирус – это нехорошо, конечно. Также хочу пожелать, чтобы всё прошло в лёгкой форме и поскорее закончилось. Жизнь – это круче всего.

Андрей Червиченко, владелец «Спартака» до Леонида Федуна:

— Хочу пожелать Леониду Арнольдовичу только крепости организма и иммунитета, чтобы он переборол эту болезнь и для него это побыстрее закончилось, чтобы продолжалось только хорошее. Какие-то разногласия и разные взгляды на вещи не могут повлиять на пожелания подобного рода. Болельщики абсолютно всех команд должны пожелать ему здоровья. Леонид – человек, который искренне вкладывается в футбол, искренне отдаёт ему себя и деньги.



Если говорить в целом, коронавирус такая болезнь, что ей в равной степени переболеют почти все. Мы все должны сплотиться и относиться с сочувствием и пониманием. Очень жаль, что это цепляет всех.



Что касается едких комментариев болельщиков – кретины, другого слова нет. Только кретины могут проявлять свою едкость в подобной ситуации. Пока их не коснулась эта ситуация – ржут, а как только пришла к ним – верещат. Нормальный человек не должен шутить и использовать эту ситуацию для колкостей. Чтобы так поступать, нужно быть ниже плинтуса и быть субъектом, недостойным никакого уважения.

На сегодняшний день в России зафиксировано 177 160 случаев, 23 803 человека выздоровели, 1625 – скончались.