Даже в то время по цене лидировали игроки «Зенита».

Самые дорогие российские игроки 2005 года. Акинфеев и Жирков тогда были в топе!

Сегодня самый дорогой российский футболист, по версии авторитетного сайта Transfermarkt.ru, – защитник ЦСКА и сборной страны Марио Фернандес. Ориентировочная стоимость натурализованного бразильца составляет 24 млн евро. Ещё 10-15 лет назад таких цен на обладателей паспорта РФ не было. Например, в 2005 году наиболее ценный российский игрок стоил менее 10 млн. Рассказываем, в какие суммы эксперты рынка оценивали наших звёзд того времени.

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10. Игорь Акинфеев, 5 млн евро

Фото: РИА Новости

19-летний Акинфеев уже входил в топ-10 самых дорогих российских футболистов. Тот год получился для голкипера ЦСКА очень успешным. Он выиграл с «армейцами» Кубок УЕФА, чемпионат и Кубок страны. Стал «первым номером» в национальной команде. Кроме того, Акинфеев второй сезон подряд завоевал награду «Вратарь года» имени Льва Яшина.

9. Роман Павлюченко, 5,2 млн

Фото: Alexandr Fedorov/Pressphotos/Getty Images

Павлюченко занял четвёртое место в списке лучших бомбардиров чемпионата с 11 голами, уступив только Дмитрию Кириченко, Дерлею и Игорю Семшову. Забил свой первый мяч и за сборную России – в ворота Люксембурга. «Спартак» с 24-летним нападающим взял серебро, заработав путёвку в Лигу чемпионов. Через три года московский клуб продаст Павлюченко в «Тоттенхэм» за 17,4 млн.



Список бомбардиров сезона-2005

8. Марат Измайлов, 5,3 млн

Фото: РИА Новости

На счету 23-летнего Измайлова к тому моменту было уже два золота в составе «Локомотива» (2002 и 2004), а в 2005 году полузащитник выиграл с «железнодорожниками» Суперкубок России. Правда, часть сезона он пропустил по причине, испортившей всю его карьеру – залечивал травму. Тем не менее стал вторым на своей позиции в списке «33 лучших». Из «Локомотива» в «Спортинг» Измайлов уйдёт за 4,5 млн.

5-7. Динияр Билялетдинов, 5,5 млн

Фото: РИА Новости

20-летний Билялетдинов продолжил прогрессировать, выиграв сезоном ранее чемпионство с «Локомотивом» и приз лучшему молодому игроку. В чемпионате 2005-го полузащитник забил восемь мячей и сделал семь голевых передач, войдя в топ-5 по системе «гол плюс пас». Завоевал Суперкубок страны, дебютировал в сборной России. «Локомотив» продаст Билялетдинова летом 2009-го в «Эвертон» за 10 млн евро.

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5-7. Дмитрий Лоськов, 5,5 млн

Фото: РИА Новости

Для Лоськова сезон-2005 не был самым ярким в карьере, тем не менее лучший игрок 2002-го и 2003-го оставался в топе. Атакующий полузащитник попал в десятку лидеров чемпионата России по результативности, забив шесть голов и отдав семь голевых передач. Выиграл Суперкубок страны с «Локомотивом». Тогда Лоськов занял третье место на своей позиции в списке «33 лучших».

5-7. Юрий Жирков, 5,5 млн

Фото: РИА Новости

Для Жиркова, как и для Акинфеева, это тоже был один из самых успешных сезонов в карьере. 22-летний полузащитник выиграл с ЦСКА Кубок УЕФА (причём забил в финале), чемпионат и Кубок страны. В феврале 2005-го дебютировал в сборной России. Вошёл в список «33 лучших» под первым номером. Между тем, «Челси» купит Жиркова у ЦСКА после Евро-2008 за 21 млн.

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4. Алексей Смертин, 6,5 млн

Фото: Ben Radford/Getty Images

30-летний Смертин в отличие от остальных игроков из этого списка выступал за границей. В то время российский полузащитник принадлежал «Челси», который купил его у «Бордо» летом 2003-го за 5,5 млн, однако после того, как стал чемпионом Англии, ушёл в аренду в «Чарльтон». Тем не менее Алексей сыграл 16 матчей в «золотом» сезоне АПЛ. Ещё Смертин выиграл с лондонцами Кубок Лиги.

3. Дмитрий Сычёв, 7 млн

Фото: РИА Новости

Сычёв начинал 2005-й в статусе лучшего игрока прошедшего чемпионата России. В января 2004-го «Локомотив» вернул нападающего из «Марселя» за 4,5 млн, и после чемпионского сезона цена на 22-летнего игрока продолжала расти. Ещё одним трофеем в карьере Дмитрия стал Суперкубок России. Впрочем, в 2005-м Сычёв забил лишь шесть голов в 21 матче, а концовку пропустил из-за травмы.

2. Александр Кержаков, 7,5 млн

Фото: РИА Новости

Для 23-летнего Кержакова сезон-2005 с точки зрения результативности тоже получился менее удачным, чем сезон-2004, когда нападающий «Зенита» стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 18 голами. Как и Сычёв, зенитовец забил шесть мячей в 21 матче. Зато он оформил ещё дубль в ворота «Севильи» в Кубке УЕФА, заставив испанцев запомнить свою фамилию. Позже Кержаков перейдёт в «Севилью» за 5 млн.

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1. Андрей Аршавин, 9 млн

Фото: РИА Новости

Аршавин набрал в сезоне-2005 столько же баллов за результативность, сколько и признанный лучшим игроком чемпионата Даниэл Карвальо – 17 (девять голов и восемь голевых передач). 24-летний лидер «Зенита» занял первое место на своей позиции в списке «33 лучших». Несмотря на спад у команды, игра форварда доставляла наслаждение. Он заслуженно считался самым дорогим российским футболистом. После Евро-2008 петербургский клуб продаст Аршавина в «Арсенал» за 16,5 млн.