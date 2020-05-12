ЦСКА хочет купить нападающего европейского уровня. Рассказываем, кто такой Санабрия

Уже несколько трансферных окон подряд ЦСКА пытается купить форварда высокого уровня, который добавил бы командной атаке вариативности, класса и опыта, а заодно снизил зависимость от одинокого и, как подтвердил нынешний сезон, нестабильного Чалова. Скромное приобретение Шкурина точно не решило задачу, поскольку белорусский форвард при всех своих способностях, габаритах и напористости, молодой и необтёсанный, он ещё толком не успел адаптироваться к новому уровню – и неизвестно, адаптируется ли вообще в скором времени. В Лигу Европы, не говоря уже о Лиге чемпионов, с таким набором вступать как-то боязно. Если руководство красно-синих хочет полноценно вернуться в гонку за чемпионство и греметь в Европе, команде нужны футболисты совсем другого уровня.

По информации «Чемпионата», сейчас ЦСКА предметно интересуется нападающим из «Дженоа» Антонио Санабрией. Он не единственный кандидат, но реальный, поэтому и достоин разбора для широкой публики.

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Воспитанник «Барселоны», который высоко котировался в Европе

Санабрия получил неполное образование в академии сине-гранатовых, куда попал в 13 лет. Начиная с этого возраста он прошёл все ступени, успел сыграть за молодёжную команду в Юношеской Лиге УЕФА, провёл один сезон в Сегунде за «Барселону-Б». В главной команде у него не было ни единого шанса.



Тем не менее, европейские скауты высоко котировали Санабрию с ранних лет. Как только стало известно, что «Барселона» не прочь расстаться с воспитанником, со всех сторон посыпались предложения. Сообщалось об «Арсенале», наблюдал за ситуацией «Реал», а оказался Антонио в итоге в «Роме». Римский клуб выкупил трансфер за 4,5 млн евро (по официальной версии сумма в дальнейшем могла вырасти в зависимости от результатов до 12 млн) и сразу же отдал молодого игрока в аренду в «Сассуоло».



Однако в юном возрасте в специфичной и сложной серии А Санабрия заиграть не сумел – ни в «Сассуоло» (два матча), ни в «Роме» (те же два матча). Реальное восхождение парагвайца началось уже в более комфортной для атакующих игроков испанской лиге — «Спортинге», куда он попал на правах аренды перед сезоном-2015/16. В 29 встречах за клуб из Хихона Санабрия забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.



Следующий сезон-2016/17 форвард начинал уже в «Бетисе», который выкупил права на игрока у «Ромы» за 7,5 млн евро. За севильскую команду Антонио провёл два с половиной сезона, выступал с переменным успехом, пережил несколько неприятных травм (в частности, пропустил почти полгода из-за повреждения колена), отметился 18 голами в 64 суммарных матчах во всех турнирах.

Зимой 2019-го Санабрия снова сменил клуб – «Дженоа» взял игрока в аренду, чтобы тот помог команде спастись от вылета. Сообщалось, что в арендный договор включена опция выкупа за 20 млн евро. Аренда истекает в июне 2020 года.

Санабрия уже мог оказаться в России – в 2016-м им интересовался «Рубин»

Летом 2016-го, после первого удачного сезона в испанской лиге за «Спортинг», к игроку возник повышенный интерес. Парагвайца приглашал «Тоттенхэм» (не согласилась продавать «Рома»), а также «Лестер», «Валенсия» и «Рубин», который тогда возглавлял испанец Хави Грасия. Но предложение в 15 млн евро было отклонено. Сам игрок не рвался в Россию, поскольку имел достаточно предложений из Европы.



В разное время следили за успехами Санабрии и испанские гранды – «Реал» и «Атлетико», но карьера парагвайца всё же пошла не вверх, а чуть вниз. Уровень «Дженоа» не позволяет ему играть в еврокубках (в отличие от того же периода в «Бетисе»), второй год подряд приходится бороться за выживание в серии А. Зашкаливающих амбиций, скорее всего, уже нет, сумма трансфера вряд ли будет космической, поскольку за последние два сезона Санабрия забил 12 голов (поровну за «Бетис» и «Дженоа»), и вряд ли «Дженоа» пожелает выкупить трансфер любой ценой.

На transfermarkt.de стоимость парагвайца составляет 6,5 млн. Скорее всего, в реальности можно ориентироваться примерно на такую сумму.

За сборную Парагвая – 17 матчей, один гол

Членом главной национальной сборной Санабрия стал ещё в 2013-м, но с тех пор он играет за неё очень нестабильно – вмешивались проблемы в клубах с практикой, а также повреждения. Например, в отборе к чемпионату мира в России Антонио провёл лишь две игры. Зато – каких. В октябре 2017-го форвард забил в ворота Колумбии в победном матче (2:1, в той же игре у Санабрии – голевой пас) и «привёз» Месси в Россию. Если бы не его результативные действия, Аргентина, конкурировавшая с Колумбией, Перу и Чили, потеряла бы реальные шансы на попадание в основной турнир перед последним туром.



Тот гол так и остался пока единственным для Санабрии в футболке национальной сборной.

Стиль игры: размытые функции, но много работы на команду

Сразу два фактора намекают на то, что новости об интересе ЦСКА к этому нападающему реальны. Во-первых, Санабрия тактически гибок и приучен к разным схемам – в «Барселоне» он воспитывался в системе 4-3-3, в «Спортинге» играл по 4-4-2 (иногда – 4-2-3-1), в «Бетисе» — по 3-5-2 (иногда – 4-3-3), в «Дженоа» — 3-5-2 (чаще) и 3-4-1-2. Во-вторых, его стилистика игры в сегодняшних 3-5-2 в «Дженоа» позволяет мысленно перенести парагвайца в «армейскую» структуру – и есть ощущение, что он бы очень органично вписался, никакие масштабные хирургические вмешательства со стороны тренера не потребовались бы. И уж тем более не нужно было бы подстраивать систему под игрока.

Болельщиков, прочитавших новость о возможном трансфере, смутила невысокая результативность Санабрии, но её можно попытаться объяснить: средним уровнем «Дженоа» (второй год подряд внизу таблицы), постоянной сменой тренеров (Антонио работает уже с четвёртым за полтора года), у которых разные требования, а также функциями на поле.

Последний фактор в объяснении средней результативности самый главный, с его расшифровки мы и начнём спортивное представление игрока. Итак: Санабрия по своему функционалу – не типичный наконечник. Он крайне редко играет единственным выдвинутым форвардом (считанное число раз за последние три сезона, в основном – в паре, иногда в тройке), не привязывается к штрафной и створу, выполняет большой объём работы по всей ширине и длине поля.



Главное полезное качество Санабрии в сегодняшнем «Дженоа» — разнообразная игра в оттяжке, между линиями, в полуфланговых и фланговых зонах, то есть его вклад в структуру позиционной атаки. Например, так выглядит карта действий (слева) и передач (справа) парагвайца в последнем перед паузой матче с «Миланом». Мы видим, что процент действий в штрафной и возле неё ниже, чем процент действий в глубине.

При развитии атаки Санабрия очень любит искать мяч между линиями, он здорово находит коридоры и стабильно даёт адреса партнёрам. Опять же, открывается между линиями парагваец гораздо охотнее и эффективнее, чем за спину – и это наблюдается на протяжении нескольких сезонов.

Игра в паре с более «централизованным» Пандевым даёт Санабрии возможность атаковать вторым темпом, то есть занимать зоны отскока, просить мяч в каналах между центральными защитниками и опорниками. В ситуации снизу Санабрия получил мяч после скидки Пандева, набежав вторым темпом.

В следующем моменте парагваец открылся под фланговый прострел от Кришито – и снова вторым темпом.

Форварда первого темпа Санабрия сыграть тоже способен. Но всё-таки делает это он это реже, да и не столь стабильно. Зато в оттяжке действует очень полезно, выделяется умением сохранять мяч даже в сложных динамичных ситуациях, под давлением и принимая передачу спиной к чужим воротам. В европейском футболе сейчас заметен тренд на атакующих игроков, умеющих сохранять мяч (банально – чтобы получать меньше переходных фаз из-за потерь), и Санабрия как раз выделяется с положительной стороны.



В карте ударов Санабрии прослеживается большое количество попыток издали. Это как раз следствие манеры игры парагвайца (он часто находит мяч в оттяжке или смещается с флангов к штрафной). Удар достойный, поставленный и плотный, но не уникальный.

Габариты: более силовой, чем Чалов, но не «столб»

Многие ждали, что ЦСКА захочет приобрести именно таранного или просто большого нападающего, который помог бы в силовом давлении на чужих защитников, освободил зоны для Чалова и повысил эффективность против низких блоков. Но есть вероятность, что появление такого форварда заставит Гончаренко видоизменить структуру позиционного футбола – и подходить к вопросу в любом случае нужно осторожно, без резких движений.



Санабрия – точно не силовой нападающий. Он такого же роста, как Чалов (180), хотя заметно лучше в борьбе, в том числе верховой. За счёт манёвренности, высокого прыжка и умения агрессивно набегать на мяч Санабрия неплохо замыкает верховых фланговые подачи. Так, например, парагваец забил гол в ворота «Аталанты» в феврале – его рывок на ближнюю штангу не смог остановить чужой центральный защитник. Это один из тех эпизодов, когда парагваец Санабрия форвардом первого темпа.

В конце прошлого сезона Санабрия системно здорово откликался на забросы на дальней штанге – и за счёт прыжка скидывал передачи к вратарской.

Общий процент выигранной верховой борьбы у Санабрии для форварда выше среднего (40 процентов), но функции «столба» он всё равно выполнить не сможет, поскольку при вертикальных забросах цепляется за мяч слабо. Но ЦСКА «столб» и не нужен. Гончаренко вроде бы не собирается до такой степени упрощать атакующую игру.



Интересно также сравнить показатели Чалова и Санабрии. При сопоставимом количестве ударов Санабрия чаще бьёт издали (у него «пушка» чуть сильнее, неслучайно он и атакует вторым темпом), реже касается мяча в штрафной, лучше ведёт единоборства.

Если резюмировать, потенциальный новичок ЦСКА – альтернативный форвард, адаптированный к 3-5-2 и 3-4-3, способный сыграть первым темпом, но чаще играющий в оттяжке, любящий опускаться в глубину в поисках мяча, активно задействованный в структуру атаки (21,22 передачи – хороший показатель), умеющий сохранять мяч (84 процента точности пасов – отличные цифры), способный агрессивно играть в штрафной при фланговых подачах (в том числе головой), не столь часто открывающийся за спину под вертикальные и разрезающие передачи.



Такой форвард должен безболезненно вписаться в сегодняшнюю структуру ЦСКА и сделать её чуть сильнее и вариативнее, он способен заиграть как вместе с Чаловым, так и вместо него. Но всё же это не тот форвард, который будет оказывать постоянное давление на чужих защитников и делать разницу в решении эпизодов. Если «армейцы» ищут именно «киллера», а не просто командного нападающего, то Санабрия – спорный вариант.



Использованы данные Wyscout и видео-платформа InStat.