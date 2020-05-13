Почему футболистам в России нельзя ругать Путина и есть ли у них выход

Накануне экс-футболист и блогер Евгений Савин написал, что его бывший клуб «Крылья Советов» оштрафовал вратаря Евгения Фролова за критику властей и Владимира Путина на 1,4 миллиона рублей.

Если вы не в курсе истории, то разложим её на раз-два-три.

1. Игрок самарцев даёт интервью на канале «Футбольный Биги», где произносит, что: а) «властям плевать на народ, и мы нужны им как рабы, как рабочая сила»; б) «речи президента по ТВ – пустословие. Всё, что там говорят, – зло».

2. «Крылья Советов» тут же выражают благодарность властям за развитие спорта в регионе и за строительство ультрасовременного стадиона, а также заявляют, что позиция клуба не совпадает с личным мнением Фролова, который будет подвергнут санкциям за интервью, данное без согласования пресс-службы.

«Пусть найдёт свободную страну и едет туда». Вратаря Фролова атакуют из-за критики Путина Слова голкипера «Крыльев» про власть обсуждают уже два дня. Он раскритиковал президента России и чиновников.

3. Евгений Савин рассказывает, что вратарь оштрафован: «Вы (руководство «Крыльев») Фролова наказали на 1,4 миллиона рублей за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля). После того как получили подзатыльник аппарата», — пишет блогер, однако его слова требуют дополнительной трактовки и проверки.

Штраф

Сам Фролов опроверг информацию о штрафе в интервью телеграм-каналу «Инсайды от Карпа». Отрицают санкции и «Крыльях Советов», выпускающие новое официальное заявление. Конечно, остаётся шанс, что участники событий скрывают правду, но в футбольных кулуарах о наказании тоже ничего не знают.

Савин

В последние пару месяцев Савин всё чаще делает острые заявления, часть из которых не подтверждается.



Сначала от канала «Красава» в СМИ была разослана расшифровка интервью с Кокориным, в которой упоминалось, что Александр не хочет возвращаться в «Зенит». Тогда Савин обвинил во всём редакторов его канала и, почему-то, спортивных журналистов. Следом Савин связал удаление одного из своих роликов в YouTube с политической цензурой: «Видимо, в очередной раз мне показывают, что на питерскую влиятельную тусовку лучше не залупаться. Подгорела попка у «Милли» (предположительно – глава «Газпрома» Алексей Миллер) и «Меды» (предположительно – президент «Зенита» Александр Медведев) после ПРАВДЫ от Сани (Кокорина) про их беспредел». Впрочем, в тот же день YouТube удалял ролики практически у всех популярных российских блогеров из-за проработки алгоритмов по рекламным интеграциям. Через несколько часов все видео были возвращены на свои каналы.

Дополнительных комментариев и пояснений Савин не давал. Никак не отреагировал он и на опровержение от Фролова.

«Крылья Советов»

Впрочем, слова о Фролове в посте Савина были отнюдь не ключевыми. Блогер отмечал ряд иных, важных тем о ситуации в «Крыльях Советов». В частности, о растрате бюджетных средств руководителями клуба и влиянии определённой группы агентов на подписание игроков.

Дальше – факты.

Бюджет клуба из Самары – почти 2 млрд рублей в год. Финансирование – бюджетное. Несмотря на серьёзные для региона вложения, команда идёт на предпоследнем месте в РПЛ. Большинство подписанных игроков являются клиентами агента Павла Андреева.

Посещаемость же команды на «ультрасовременном стадионе чемпионата мира», рассчитанного на 45 тысяч зрителей, падает. В последних матчах она составляла от 5 до 8 тысяч человек. Эти цифры близки к клубному антирекорду. Именно об этих проблемах, а не о ситуации с Фроловым, Савин и писал в своём посте.

Фролов

Евгений Фролов стал известен ещё в «Динамо», когда, будучи четвёртым вратарём клуба, публиковал фотографии в купленном «Феррари». За вполне бюджетных бело-голубых молодой игрок, получивший контракт на несколько сотен тысяч долларов в год, так толком и не сыграл. После окончания четырёхлетнего соглашения Фролов выступал за клубы от Находки до Калининграда и лишь спустя пять лет вернулся в РПЛ.

За это время Фролов отказался от алкоголя, никотина, мата и мяса. Увлёкся эзотерикой, практикует йогу. Свой «Феррари» он продал после прочтения книги «Монах, который продал свой Феррари». За последние полтора года он также успел дать несколько вольнодумных интервью с запоминающимися измышлениями.

О Сахалине:

— Бюджет просто нереальный: там же вся таблица Менделеева. При этом поражает, что ничего не сделано для людей. Разруха, нет дорог, стоят деревянные сараи, старые хрущевки. Только один квартал, где живут богатые. Потенциал огромный, а народ живет в нечеловеческих условиях. Как свиньи или овцы.

Про религию:

— Патриарх Кирилл говорил, что до крещения у нас не было людей, а только какие-то варвары. Современная археология доказывает обратное. Люди, исконно населявшие Русь, обладали технологиями, знаниями. А пришли те же христиане, подмяли все под себя, переделали. А историю тщательно скрывают, чтобы держать нас в рабстве… Как к ним (церкви и Патриарху Кириллу), блин, можно относиться? Посмотрите, как живут они и как живет народ. Церковь даже налогов не платит. Иисус как раз против таких товарищей, как в нашей нынешней церкви, и проповедовал. Он посносил все магазины, все прилавки в храме и сказал: «Ребят, вы что устроили? Это дом моего Отца, а у вас тут рынок».

Несмотря на то что «Оренбург» финансируется «Газпромом», пресс-служба согласовывала эти интервью для СМИ. Слова Фролова укладывались в корпоративную этику клуба.

Почему футболистам нельзя критиковать Путина

Однако в истории с «Крыльями» игрок, похоже, действительно совершил несколько ошибок.

Во-первых, Фролов дал интервью блогеру в прямом эфире и без согласования с клубом – это нарушение контрактных обязательств.



Во-вторых, он затронул лица, которые фактически и являются основными инвесторами существующих за бюджетные деньги «Крыльев». Если проще, то в лице Путина Фролов критиковал тех, кто на сегодняшний день выделяет ему около полутора миллионов рублей в месяц, не считая премий и подъёмных.

В-третьих, Фролов не учёл ситуации, при которой футболист в России не может свободно и адресно ругать власть. Причём не только в государственных клубах. Реалии проявляются даже в клубах, которые мы привыкли считать частными. Не так давно «Чемпионат» сделал интервью с игроком, который рассуждал о том, что Россия движется в сторону от свобод и прогресса. В итоге материал оказался недоступным для широкой публики, потому что представители клуба опасались звонков из аппарата президента и возможного урона бизнесу владельца.

Если проводить параллели, то ситуация в российском футболе похожа на дело Регины Тодоренко. Напомним, спорные заявления о том, что женщины могут быть сами виноваты в домашнем насилии, лишили ведущую и представителя женских брендов, сразу нескольких контрактов – то есть точно такой же зарплаты. Разница лишь в том, что рекламодателем и заказчиком в системе российского футбола является не бизнес, не болельщик, а государство, которое негласно и контролирует высказывание каждого из участников процесса. В том числе и Фролова, добровольно обменивающим свободу самовыражения в прессе на деньги из бюджета.

Больная ли эта система? Да. Но и у Фролова, и у нас все же есть выбор. У журналиста – работать в частных компаниях и создавать свой YouTube-канал.

У Тодоренко, напротив, мгновенно взять слова назад корпоративный запрос и даже сделать фильм о домашнем насилии, подстроившись под корпоративный запрос. Контракты к ней вскоре вернутся.

Фролов же, если он не хочет согласовывать каждое своё слово с пресс-службой, может отказаться от бюджетных «Крыльев» и выражать свои мысли в свободных клубах. Хоть в России (если такие здесь ещё остались), хоть в Европе (где корпоративных ограничений будет вряд ли меньше).

Ну а если же Евгению отвратительна вся система современного футбола и он не может в ней существовать, то у нас всегда есть пример Алексея Сапогова, который бросил грязный футбол и отправился в монастырь. Тоже, наверное, выход.

Куда пропал Алексей Сапогов. Он забил издевательский гол туркам и предлагал себя «Юве» Что известно о «звезде одного сезона»?

Так что ничего ужасного в мифическом штрафе Фролову нет. Страшно другое. Что в один день мы все станем такими футболистами, у которых из круга «государство–деньги–выживание-государство» уже не будет выхода на свободу.