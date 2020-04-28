«Пусть найдёт свободную страну и едет туда». Вратаря Фролова атакуют из-за критики Путина

Второй день не затихает скандал вокруг Евгения Фролова – вратаря «Крыльев Советов», который накануне резко раскритиковал президента и правительство России. Из-за нескольких слов вратаря в имиджевый скандал успел угодить клуб Евгения, а его высказывания уже обсуждают депутаты Государственной думы.

Что произошло?

Вчера все спортивные СМИ с раннего утра начали цитировать интервью футбольного обозревателя Сергея Егорова с вратарём «Крыльев» Фроловым. Разговор пошёл о методах борьбы с коронавирусом в России, и вратарь не постеснялся эти методы раскритиковать. И слова его буквально разорвали интернет:



— Заставляют сидеть дома, но при этом никакой помощи от государства нет. Да ещё и штрафуют. У людей нет денег, они второй месяц без зарплаты, а штрафы – по пять тысяч.

В Европе этого нет. А мы видим, как работает наша полиция — заламывают руки и увозят. Либо по щщам надают. Понятно, что люди сидят на карантине, нервы у всех на пределе, но можно же всё сделать более спокойно. Но власти этого не нужно.

Широков: не хотите избрания Путина? Так встаньте с дивана и проголосуйте против! О власти и Навальном, «Газпроме» и «Лукойле», Дзюбе и Уткине, а также о наших футболистах, которых не научили даже бить по мячу.

От критики штрафов Фролов перешёл к более серьёзным темам – большим налогам и чипизации. «Я так понимаю, правительство стремится к чипизации, — говорил Фролов, — мы все и так под колпаком. Только попробуй не оплатить штраф или какой-нибудь налог вовремя – тебе сразу перекрывают счета в банках или могут просто автоматически снять деньги без твоего ведома. Мы уже все в компьютерах, в базе данных. Они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы. Всё идёт к вакцинации и чипизации. Этому есть много примеров и доказательств. На народ им наплевать. Нужны как рабы, рабочая сила. Законы нас настолько сдавливают и душат – и налогами, и оброками. И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права – у тебя нет никаких прав и свобод. Ты раб».



Раскритиковал Фролов даже Владимира Путина:



— Когда президент России, национальный лидер, говорит, что надо сделать так-то и так-то, а по факту ничего этого не делают, – либо он никакой не лидер, либо его просто не уважают. Либо он просто так всё это говорит по телевизору.

Кто такой Евгений Фролов?

Он уже давно выступает за клубы ФНЛ и РПЛ – с 2005 года успел сменить девять команд, поиграв и в «Торпедо», и в «Динамо», и на Сахалине, и в Калиниграде. В 2019 году Евгений подписал контракт с «Сочи», но стать основным вратарём у него не получилось – Фролов проиграл конкуренцию Сослану Джанаеву. А перед началом сезона-2019/2020 перешёл в «Крылья Советов».



Слова Фролова не в первый раз вызывают резонанс в российском интернете – в 2018 году голкипер дал интервью sport24, в котором рассказал, например, что, будучи игроком «Динамо», он ездил на самой «крутой тачке» в команде – «Феррари», хотя в РПЛ за клуб Фролов сыграл всего один матч. Также Фролов уже несколько лет не ест мясо, занимается медитацией.

Как отреагировали в клубе?

Через несколько часов после того, как большинство спортивных (и не только спортивных) СМИ процитировали интервью с голкипером, высказаться решил и сам клуб. При этом буквально в первых строчках заявления говорится, что «Крылья Советов» не разделяет позицию Фролова, и лишь в самом конце о том, что клуб оштрафует Евгения:

— Сегодня в СМИ появились выдержки из интервью голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, которое он дал футбольному обозревателю Сергею Егорову. Футбольный клуб «Крылья Советов» понимает, что высказанное мнение является личной точкой зрения футболиста, которая в данном случае расходится с позицией клуба. Руководство и тренерский штаб «Крыльев» не разделяют мнение Евгения Фролова. Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. Достаточно сказать о том, что в Самаре появился ультрасовременный стадион, соответствующий всем международным стандартам. Все болельщики по достоинству оценили преимущества «Самара Арены», появление которой было бы невозможно без поддержки высшего руководства не только нашего региона, но и страны. В нынешнее тяжёлое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России. В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и причинил ущерб интересам клуба. Футболист будет оштрафован клубом согласно положению о дисциплинарных взысканиях.

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Любопытно, что в официальной группе «Крыльев» во «ВКонтакте» администрация закрыла комментариями под этим заявлением, а через несколько часов после публикации пресс-служба клуба и вовсе отредактировала высказывание — первоначально в заявлении было указано, что футболист будет оштрафован. А после редактирования в нём говорилось о наказании голкипера согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях. Также администраторы удалили часть комментариев, некоторых участников забанили.

Почему клуб оштрафовал Фролова и поменял текст заявления?

«Непонятно, какие санкции может применить клуб к Фролову, так как мы не знаем, что об этом сказано в его трудовом договоре, — рассказал «Чемпионату» спортивный юрист Михаил Прокопец. — Обычно у футболистов указано в контрактах, что они не имеют права давать интервью без согласования с пресс-службой. Возможно, клуб будет ссылаться на сам факт того, что Фролов давал интервью, а не само его содержание. Это просто его мнение. В этом интервью нет ничего такого, что может повлечь за собой штраф или расторжение контракта. Если будет доказано, что интервью нанесло ущерб клубу, тогда возможны санкции.



Редактирование заявления Прокопец назвал «признанием ошибки» и посоветовал «Крыльям» не наказывать футболиста.

Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале и вовсе назвал текст пресс-службы «идиотским»: «Заявление подразумевает, что строительство стадиона в Самаре — благодеяние городу, а не насущная необходимость и обязанность государства. Взятая на себя добровольно — я о проведении чемпионата мира в России. Но клуб отнюдь не сделал ошибку, сообщив о штрафе на клубном сайте. Это вызвало возмущение болельщиков, но это принималось и публиковалось не для них. Вот и всё. Это должны были прочесть те, от кого зависит финансирование клуба. Их мнение гораздо важнее, чем мнение болельщиков, в глазах клубной администрации».

Как Фролову ответили депутаты?

Первым об интервью с Фроловым высказался Николай Валуев – известный спортсмен и депутат госдумы от «Единой России». Слова голкипера он раскритиковал, объяснив, как действует система штрафов и налогов в России, заодно посоветовав Фролову покинуть страну: «Может, Фролов хотел привести в пример другие страны, где так не делают? Ну, в какой-то солнечной стране Лумумбе так не поступают. Тогда надо ехать в Лумумбу и жить свободной жизнью, ездить с безумной скоростью, не платить алиментов… Пусть он найдёт такую свободную во всех отношениях страну и едет жить как хочется».

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Сегодня подключился коллега Валуева депутат Игорь Лебедев (от партии ЛДПР), но он поддержал вратаря:



— Не нашёл в интервью Фролова, из-за чего мог разгореться такой шум. Бывали случаи, когда спортсмены высказывали более жёсткую позицию по отношению к действующей ситуации в стране, к депутатам, правительству. И никто за это не наказывал. Фролов сказал то, о чём люди разговаривают на кухне. Наказывать за это – неправильно, потому что личная позиция Евгения имеет право быть. На мой взгляд, вместо того чтобы его наказывать, нужно прислушаться и что-то поменять. Вся Европа находится в режиме самоизоляции, но полиция на улицах нужна для того, чтобы помогать гражданам, а не для того, чтобы закручивать руки, затаскивая в автозаки. Наказывают у нас в стране за нарушение уголовного, административного кодекса. Он что-то нарушил? Он кого-то оскорбил, оклеветал? Нет. Фролов высказал свою точку зрения. И мы как депутаты обязаны к ей прислушаться. В чём-то можно с ним не согласиться, а некоторые вещи, о которых он говорит, я целиком и полностью разделяю.

Почему высказывание Фролова произвело такой резонанс?

На этот вопрос частично ответил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. «У нас весь спорт – и футбол, и хоккей – дотационный, и, чего уж греха таить, мы зависим от позиции властей, губернаторов, президентов республик. Поэтому естественно, что любая реакция крайне болезненна для клубов. Во-вторых, когда человек выступает в несвойственном ему амплуа – и Фролов не стал нападающим, а просто высказал свою гражданскую позицию – это всегда очень болезненно воспринимается. Здесь очень двоякая ситуация. «Крылья Советов», как и многие другие команды, – дотационный клуб. С одной стороны, это не очень этично, а с другой – независимо от того, где ты работаешь и кто тебе платит зарплату, ты можешь иметь свою гражданскую позицию, — цитирует Слуцкого «Эхо Москвы».

Будет ли Фролов платить штраф и накажет ли его РФС?

Сам Фролов признал штраф от клуба правомерным, так как интервью не было согласовано с клубом. На этом история, скорее всего, закончится – член комитета по этике РФС Андрей Созин уже заявил, что к высказываниям вратаря комитет никакого отношения не имеет.