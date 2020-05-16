12:0 в последнем туре: команды обвинили в договорняке. Исторический скандал в Бундеслиге

34-й тур чемпионата Германии сезона-1977/1978 вошёл в историю немецкого футбола. Перед последним туром Бундеслиги у лидеров, «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и «Кёльна», было одинаковое количество очков – по 45. «Козлы» опережали «Боруссию» только по разнице забитых и пропущенных мячей (у «Кёльна» — +40, у «Боруссии» — +30), а чемпион определялся именно по этому показателю.

Для победы в чемпионате Германии клуб из Мёнхенгладбаха должен был сотворить невозможное. И сотворил! Но чемпионом всё равно не стал.

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Забить 12 голов и не стать чемпионами

В 70-е годы гладбахская «Боруссия» была одной из сильнейших команд ФРГ. Действующие чемпионы страны и финалисты Кубка европейских чемпионов 1977 года, где в решающем матче немцы проиграли «Ливерпулю» со счётом 1:3.

В последнем туре Бундеслиги сезона-1977/1978 «Боруссия» из Мёнхенгладбаха принимала другую «Боруссию» — из Дортмунда. Матч проходил в Дюссельдорфе, так как домашняя арена чёрно-бело-зелёных находилась на реконструкции. Команде Удо Латтека нужно было забивать больше десяти мячей и надеяться на минимальную победу «Кёльна», который отправился в Гамбург к местному «Санкт-Паули». Никто даже не верил в то, что клуб из Гамбурга, который находился на последнем месте в турнирной таблице, способен повлиять на чемпионскую гонку.

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Уже на 38-й минуте матча между двумя «Боруссиями» счёт на табло «Рейнштадиона» был 6:0 в пользу Мёнхенгладбаха. В перерыве главный тренер дортмундской «Боруссии» Отто Рехагель коротко поговорил со своими футболистами, призвав команду продолжать играть за свою честь и спросил вратаря, готов ли он продолжать? Питер Эндрулат (вообще-то запасной, но ему доверили место в воротах, так как матч ничего для Дортмунда не решал) ответил, что у него нет проблем с игрой. Позже Эндрулат скажет, что это было неверное решение.

Фото: Werner OTTO/ullstein bild via Getty Images

«Когда я думаю об этом сегодня, понимаю, что должен был покинуть поле в перерыве. Тогда, по крайней мере, Хорст Бертрам (основной голкипер команды. — Прим. «Чемпионата») пропустил бы шесть голов. Я абсолютно в этом уверен. Большинство людей забывают, что я совершил много сейвов, по крайней мере в тех моментах, которые действительно можно было спасти», — сказал Эндрулат в интервью немецкому журналу 11 Freunde.

Во втором тайме в ворота Дортмунда залетело ещё шесть мячей, а клуб из Мёнхенгладбаха одержал удивительную победу со счётом 12:0. Нападающий Юпп Хайнкес, для которого этот матч стал последним в карьере, оформил пента-трик.

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Теперь «Боруссия» ждала результата из Гамбурга. Но там «Кёльн» разгромил «Санкт-Паули» со счётом 5:0, став чемпионом ФРГ в третий раз. Интересно, что фанаты «Санкт-Паули», узнав о результате встречи в Дюссельдорфе, стали поддерживать «Кёльн» прямо во время матча. Уже после окончания игры они праздновали чемпионство с болельщиками гостей. Это стало началом дружбы между клубами и фанатами.

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Вся Германии считала этот матч договорным. Но доказать ничего не смогли

Несмотря на чемпионство «Кёльна», результат матча в Дюссельдорфе стали активно обсуждать. Пресса обвиняла команды в договорном матче. На следующий день руководство дортмундской «Боруссии» отправило в отставку главного тренера Отто Рехагеля.

Фото: Rust\ullstein bild via Getty Images

«Вы можете себе представить, как мы были счастливы после того, как судья дал финальный свисток. После катастрофы я поехал домой вместе с Отто Рехагелем, который в то время тоже жил в Эссене. На обратном пути он сказал мне, что завтра у клуба будет новый главный тренер. Он знал, что это произойдет. Это даже не было его виной, но Рехагель стал козлом отпущения, чтобы сохранить лицо клуба», — сказал капитан дортмундцев Манфред Бургсмюллер.

Рехагель не сломался после той неудачи и сумел выстроить успешную карьеру. Через 10 лет после ухода из «Боруссии» он выиграл титул чемпиона Германии с бременским «Вердером». Спустя ещё 10 лет Рехагель привёл к чемпионству ещё один немецкий клуб — «Кайзерслаутерн». А в 2004 году немецкий специалист сотворил настоящую сенсацию, победив на чемпионате Европы вместе со сборной Греции.

Также руководство “Боруссии” оштрафовало своих футболистов на 2000 немецких марок, а с вратарём Питером Эндрулатом приняло решение не продлевать контракт. Голкипер отправился в Берлин в команду «Теннис-Боруссия», которая тогда выступала во второй Бундеслиге. Там он и завершил карьеру.

Фото: Werner OTTO/ullstein bild via Getty Images

Немецкий футбольный союз открыл дело против обеих команд, но в итоге вердикт так и не вынес. Несколько футболистов мёнхенгладбахской «Боруссии» заявили, что счастливы, что не стали чемпионами. Например, полузащитник Херберт Виммер, для которого этот матч стал последним в карьере, сказал в интервью, что рад, что «Боруссия» не стала чемпионом в том сезоне, так как это могло бы дать больше поводов для подозрений в договорном матче.

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Победа со счётом 12:0 до сих пор остаётся самой крупной не только в истории мёнхенгладбахской «Боруссии», но и всей немецкой Бундеслиги.