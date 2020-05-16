Футбол вернулся! Сегодня возобновляется чемпионат Германии! LIVE!

ОНЛАЙН

10:00. Здравствуйте! Большой футбол возвращается! Сегодня возобновляется чемпионат Германии по футболу. Конечно же, игры пройдут при пустых трибунах и с соблюдением строжайших мер безопасности. Однако никто не помешает зрителям насладиться отличным футболом через экраны телевизоров.

На трибунах можно будет увидеть картонных зрителей, как это было в белорусской лиге. Этой идеей увлеклась как минимум мёнхенгладбахская «Боруссия», которая уже едва ли не весь стадион заполнила картонными болельщиками. Фанаты заказывают свои изображения на трибунах по 19 евро (~1500 рублей) за штуку.

В материале по ссылке ниже досконально расписано как и что будет работать на матчах чемпионата Германии. Педантичные немцы разработали целую программу безопасности и будут предъявлять к безопасности людей беспрецедентные меры.

Бундеслига уже на этой неделе! Требования к организации – жесточайшие 332 человека на матче, картонные фанаты и дезинфекция мяча.

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