Пока звёзды АПЛ боятся играть, в подпольном турнире приняли участие 300 футболистов

Вы наверняка в курсе, что не все известные футболисты хотят возобновления сезона. Защитник «Ньюкасла» Дэнни Роуз говорит, что футболисты оказались в положении подопытных крыс, и признаётся, что не хочет участвовать в продолжении чемпионата. В «Уотфорде» вся команда отказалась приступить к тренировкам, а капитан Трой Дини даже выступил в телеэфире с заявлением, в котором раскритиковал план АПЛ по возвращению к тренировкам. Тэмми Абрахам предлагает подождать с возобновлением футбола, «пока это не станет полностью безопасно». Н’Голо Канте также отказался возвращаться к тренировкам с командой — в «Челси» пошли ему навстречу и позволили тренироваться в индивидуальном режиме. Юрген Клопп поддержал игроков, которые отказываются от групповых тренировок, и подчеркнул, что каждый имеет право отказаться.

РПЛ вернётся в июне, а что с другими лигами? Точно не вернётся только Франция.

А теперь немного сменим тональность.

16 мая в Оберхаузене (Германия) полиция была вынуждена дважды выехать на стадион «Пост СВ». На маленькой арене, где играет местная детская команда, целый день играли в футбол. По разным данным, в соревнованиях участвовали от 250 до 300 игроков, которые разбились на команды и разыгрывали турнир. Турнир не был согласован, и его участники нарушили запрет на массовые скопления людей. Естественно, никто из игроков перед играми не проходил тесты на COVID-19.



Среди участников турнира были не только любители: приехали, например, игроки молодёжки «Шальке». Полиция велела всем расходиться, но после отъезда патруля турнир продолжился. Пришлось стражам порядка приехать ещё раз и установить оцепление вокруг поля. Только так удалось прервать футбол.



Полиция установила, что детали турнира были оговорены в снэпчате. От каждой команды потребовался вступительный взнос за участие. Победителям полагались призовые. Среди номеров на автомобилях вокруг стадиона были в том числе и саксонские, из Ганновера — то есть люди проехали 200 км, чтобы поиграть.



Вероятно, участники рассчитывали, что их не заметят: стадион находится рядом с кладбищем, от ближайших жилых домов его отделяют улица и зелёные насаждения. Но кто-то заметил и позвонил управляющему спорткомплексом, чтобы узнать, что там происходит. В итоге полицию вызвал тренер местной команды (он же отвечает за арену) Мирко Трапхофф. По его словам, в турнире приняли участие игроки не только«Шальке», но и других профессиональных клубов.



На организаторов турнира заведено административное дело, они выплатят крупный штраф. Представитель «Шальке» выступил на местном телеканале и заявил, что игроков молодёжной команды, которые приняли участие в играх, «ждут серьёзные санкции». Пока с ними провели воспитательные беседы, но вряд ли речь пойдёт об отчислении (отчислить из футбольной школы за игру в футбол — это было бы совсем по Оруэллу).

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Как связаны эти два факта

При желании из этих двух эпизодов легко можно вывести популистский вывод. Что-то вроде: «молодые ребята преподали урок любви к футболу зажравшимся миллионерам». Но можно было бы сыграть и на антихайпе: «молодые отморозки подвергли целый город опасности, о чём они вообще думали?».



Какая мораль вам ближе? Обе можно аргументировать.

1. Страх перед болезнью легко объясним. Тем более страх за близких. У Дини астмой болеет сын, у Абрахама — отец, они не хотят подвергать их дополнительному риску. И не обязаны проводить месяц жизни на базе. Люди других профессий вынуждены рисковать, потому что без продавцов и врачей общество будет парализовано, но без развлечения общество проживёт. Правда, остаётся вопрос зарплат. Невыполнение обязанностей по идее должно быть причиной отмены финансовых обязательств клубов перед игроками — в современном европейском футболе это не так. Очевидно, что нынешний негативный опыт будет учтён в будущем. А с другой стороны: люди, которые получают миллионы, пользуются преимуществами своего привилегированного положения, пока не наступили трудности, а потом прячутся от выполнения обязанностей. Уж для кого, а для футболистов АПЛ точно можно создать такие условия, в которых риск заразить посторонних сведён к нулю.



2. Сотни людей без тестов, которые плотно контактируют друг с другом, а потом разъедутся по домам, — тоже без всякого контроля и проведения тестов. Достаточно одного бессимптомного больного, чтобы вспыхнуло сразу несколько новых очагов по всей стране. Ребята рискуют не только собственным здоровьем, но и здоровьем близких и даже незнакомых людей. Но у этих ребят, которые в снэпчате договорились погонять в футбол и которых внезапно набралось 300 человек, зарплаты в десятки раз меньше, чем у игроков АПЛ. А риск заразиться ничуть не меньше. Но они выбрали футбол.



В противоречивой ситуации одинаково легко найти героев и антигероев. Но символизм в другом. В разных ценностях.



Между миллионерами из АПЛ, которые взвешивают все риски, торгуются с клубами за каждый процент снижения зарплат и всё-таки не хотят играть, и 20-летними парнями из Германии, которые за свой счёт устроили турнир, хотя многим пришлось добираться до поля несколько часов, нет ничего общего. Это два разных мира. Но оба называются «футболом».



Футбол — это многомиллиардная индустрия с нерушимыми правила? Или это погонять в парке с друзьями, наплевав на правила? Слово одно, но оно имеет два значения, которые сейчас отличаются больше, чем когда-либо. По сути, они противоположны.

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