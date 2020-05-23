Кто «похоронил» «Локомотив»? А кто забил «Барселоне»? Вспоминаем самые яркие события!

Тест. Что вы знаете о российских клубах в Лиге чемпионов?

«Чемпионат» продолжает радовать вас интересными тестами. На этот раз мы предлагаем вам проверить свои знания о выступлении российских клубов в самом престижном европейском клубном турнире.

Вспоминаем наши громкие победы и поражения, яркие команды Юрия Сёмина, Олега Романцева, Курбана Бердыева и Леонида Слуцкого, судейские скандалы, красивые голы, лучших бомбардиров и знаменитые противостояния.

Тест. Что вы помните о нынешнем чемпионате России? Вероятно, за два месяца вы забыли уже всё, кроме места любимой команды в таблице.

Возможно, некоторые вопросы покажутся вам простыми. Однако есть в тесте и задания, с которыми могут не справиться даже давние поклонники российского футбола.



Мы не стали «копать» слишком глубоко, поэтому вопросы – только о турнире после его переименования (В 1992 Кубок европейских чемпионов был переименован в Лигу чемпионов).



Как обычно, желаем вам удачи. Поехали!

Пройти тест можно по ссылке.