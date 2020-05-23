Тест. Что вы знаете о российских клубах в Лиге чемпионов?

«Чемпионат» продолжает радовать вас интересными тестами. На этот раз мы предлагаем вам проверить свои знания о выступлении российских клубов в самом престижном европейском клубном турнире.
Вспоминаем наши громкие победы и поражения, яркие команды Юрия Сёмина, Олега Романцева, Курбана Бердыева и Леонида Слуцкого, судейские скандалы, красивые голы, лучших бомбардиров и знаменитые противостояния.
Возможно, некоторые вопросы покажутся вам простыми. Однако есть в тесте и задания, с которыми могут не справиться даже давние поклонники российского футбола.
Мы не стали «копать» слишком глубоко, поэтому вопросы – только о турнире после его переименования (В 1992 Кубок европейских чемпионов был переименован в Лигу чемпионов).
Как обычно, желаем вам удачи. Поехали!
Пройти тест можно по ссылке.
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