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Российские клубы в Лиге чемпионов: «Спартак», ЦСКА, «Зенит», тест «Чемпионата»

Что вы знаете о российских клубах в Лиге чемпионов
Богдан Горбунов
Тест. Что вы знаете о российских клубах в Лиге чемпионов?
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Футбол / Лига чемпионов 0

«Чемпионат» продолжает радовать вас интересными тестами. На этот раз мы предлагаем вам проверить свои знания о выступлении российских клубов в самом престижном европейском клубном турнире.

Вспоминаем наши громкие победы и поражения, яркие команды Юрия Сёмина, Олега Романцева, Курбана Бердыева и Леонида Слуцкого, судейские скандалы, красивые голы, лучших бомбардиров и знаменитые противостояния.

Тест. Что вы помните о нынешнем чемпионате России?
Вероятно, за два месяца вы забыли уже всё, кроме места любимой команды в таблице.

Возможно, некоторые вопросы покажутся вам простыми. Однако есть в тесте и задания, с которыми могут не справиться даже давние поклонники российского футбола.

Мы не стали «копать» слишком глубоко, поэтому вопросы – только о турнире после его переименования (В 1992 Кубок европейских чемпионов был переименован в Лигу чемпионов).

Как обычно, желаем вам удачи. Поехали!

Пройти тест можно по ссылке.

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