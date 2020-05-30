Её называют самой красивой футболисткой Украины. Лиана взяла фамилию Онопко

Украинская защитница Лиана Бочковская пришла в профессиональный футбол из борьбы. Девушку в 14 лет заметили на Спартакиаде её родного города Бердичева и пригласили на тренировки. С тех пор она несколько раз вызывалась в юниорскую сборную Украины и успела поиграть за пять клубов.
Летом 2019 года Лиана вышла замуж за Виталия Онопко, вратаря симферопольской «Таврии», выступающей во втором дивизионе Украины. По словам Виталия, они познакомились в соцсетях, а отношения начались, когда он пригласил будущую жену на матч со своим участием. Несмотря на женитьбу, пара четвёртый год живёт преимущественно раздельно — издержки общей профессии. Хорошо, когда за месяц выпадает одна-две возможности встретиться. Но если появляется зазор в расписании, Виталий и Лиана пользуются им, чтобы провести время вместе.
Футбольные вкусы у ребят тоже во многом совпадают. «Ему нравится «Барселона», мне импонирует «МанСити», — говорит Лиана. — Но мне нравится Месси, он нереальный игрок… Поэтому, когда играет «Барса», болеем за неё вместе».
Сейчас Бочковская выступает за команду «Едность-ШВСМ», занимающую второе место в Первой лиге Украины. Зато в рейтингах самых привлекательных футболисток мира она постоянно в «топе».
Фото: из личного архива Лианы Бочковской-Онопко
Фото: из личного архива Лианы Бочковской-Онопко
Фото: из личного архива Лианы Бочковской-Онопко
- 30 мая 2020
-
08:30
-
06:57
-
06:34
-
05:43
-
05:33
-
04:47
-
04:28
-
03:18
-
02:43
-
02:16
-
02:01
-
01:43
-
01:27
-
01:01
-
00:54
-
00:43
-
00:33
-
00:27
-
00:07
-
00:05
- 29 мая 2020
-
23:23
-
23:05
-
23:00
-
22:57
-
22:30
-
22:11
-
22:01
-
21:32
-
21:25
-
21:18
-
21:17
-
20:59
-
20:54
-
20:36
-
20:11