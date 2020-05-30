Её называют самой красивой футболисткой Украины. Лиана взяла фамилию Онопко

Украинская защитница Лиана Бочковская пришла в профессиональный футбол из борьбы. Девушку в 14 лет заметили на Спартакиаде её родного города Бердичева и пригласили на тренировки. С тех пор она несколько раз вызывалась в юниорскую сборную Украины и успела поиграть за пять клубов.

Летом 2019 года Лиана вышла замуж за Виталия Онопко, вратаря симферопольской «Таврии», выступающей во втором дивизионе Украины. По словам Виталия, они познакомились в соцсетях, а отношения начались, когда он пригласил будущую жену на матч со своим участием. Несмотря на женитьбу, пара четвёртый год живёт преимущественно раздельно — издержки общей профессии. Хорошо, когда за месяц выпадает одна-две возможности встретиться. Но если появляется зазор в расписании, Виталий и Лиана пользуются им, чтобы провести время вместе.



Футбольные вкусы у ребят тоже во многом совпадают. «Ему нравится «Барселона», мне импонирует «МанСити», — говорит Лиана. — Но мне нравится Месси, он нереальный игрок… Поэтому, когда играет «Барса», болеем за неё вместе».



Сейчас Бочковская выступает за команду «Едность-ШВСМ», занимающую второе место в Первой лиге Украины. Зато в рейтингах самых привлекательных футболисток мира она постоянно в «топе».

Фото: из личного архива Лианы Бочковской-Онопко

Фото: из личного архива Лианы Бочковской-Онопко

Фото: из личного архива Лианы Бочковской-Онопко

Фото: из личного архива Лианы Бочковской-Онопко

Фото: из личного архива Лианы Бочковской-Онопко