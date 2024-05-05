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Кечинов: радует, что в обороне «Спартака» появилась солидность, «Пари НН» повезло

Кечинов: радует, что в обороне «Спартака» появилась солидность, «Пари НН» повезло
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ между «Пари НН» и красно-белыми, который завершился со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Считаю, что «Пари НН» повезло. «Спартак» полностью владел инициативой, особенно во втором тайме — игра проходила на половине хозяев, которые только отбивались. Единственное, чего не хватило «Спартаку», это забитого мяча. Видно, что тренер и команда работают над игрой в обороне. По крайней мере, сейчас с этим порядок, появилась солидность. Это очень радует. Это не магия, что Слишкович идёт без поражений, а просто видна работа. Пока всё правильно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Таким образом, после 27 матчей чемпионата России «Пари Нижний Новгород» набрал 29 очков и занимает 11-е место. «Спартак» после аналогичного количества игр в РПЛ заработал 43 очка и располагается на четвёртой строчке.

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