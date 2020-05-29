12 самых преданных игроков РПЛ. В первой тройке одни вратари

Мы собрали дюжину самых преданных игроков в истории РПЛ. Футболисты-однолюбы ещё существуют в природе!

10-е место — Артём Ребров (8 лет, 9 месяцев, 4 дня)

Артём Ребров Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

До перехода в «Спартак» Артём Ребров успел поиграть за пять клубов: «Динамо», Сатурн», «Авангард», «Томь», «Шинник». В «Спартак» будущего чемпион России в 27 лет пригласил тренер вратарей Валерий Клеймёнов, с которым они были знакомы с дубля московского «Динамо». Стать первым номером Ребров смог только в сезоне-2014/2015 при Мурате Якине. Зато в «Спартаке» Артём выиграл все возможные медали чемпионата и Суперкубок России.

9-е место — Павел Аликин (9 лет, 4 месяца, 25 дней)

Павел Аликин (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Защитник Павел Аликин пришёл в «Уфу» в 2011 году. Тогда команда выступала во втором дивизионе. Аликин сразу же стал основным игроком клуба, пройдя с ним путь от ПФЛ до РПЛ, а в 2014 году получил капитанскую повязку. В этом сезоне защитник потерял место в стартовом составе и появлялся на поле лишь шесть раз. Летом у Аликина заканчивается контракт, и пока неизвестно, будет ли он продлён: всё-таки возраст — 36 лет.

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9-е место — Виктор Васин (9 лет, 4 месяца, 25 дней)

Виктор Васин (слева) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Виктор Васин перешёл в ЦСКА в январе 2011 года. Текущий сезон стал восьмым для 31-летнего защитника в составе «армейцев», но стать ключевой фигурой в команде Васин так и не смог. Лучшим отрезком в ЦСКА для воспитанника петербургской «Смены» стал сезон-2017/18 — 29 матчей (16 в чемпионате, 12 в еврокубках, один в Кубке России). За время пребывания в ЦСКА защитник дважды уходил в аренду — в «Мордовию» и «Уфу». За саранский клуб Васин сыграл все 30 матчей в чемпионате. В текущем сезоне Виктор выходил на поле всего семь раз. Или целых семь, учитывая жуткую травматическую предысторию.

8-е место — Александр Мартынович (9 лет, 10 месяцев, 26 дней)

Александр Мартынович Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

15 июля 2010 года Мартынович подписал контракт с «Краснодаром», а уже через два года стал капитаном команды. За девять сезонов в составе «быков» белорусский защитник сыграл в 222 матчах, забил шесть голов и стал двукратным бронзовым призёром чемпионата России. В сезоне-2019/20 Мартынович 14 раз появлялся на поле и отметился голом в ворота «Динамо».

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7-е место — Ризван Уциев (10 лет, 4 месяца, 25 дней)

Ризцан Уциев (слева) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Уциев дебютировал в составе «Терека» в 2005 году. Сыграв лишь один матч в РПЛ, он вместе с командой вылетел в ФНЛ. Сезон-2007 нынешний капитан «Ахмата» провёл в клубе «Кавказтрансгаз», выступавший в зоне «Юг» второго дивизиона. Вернулся Уциев в основной состав грозненской команды в январе 2010 года и с тех пор сыграл более 250 матчей за клуб. В текущем сезоне в активе ветерана «Ахмата» 15 матчей.

7-е место — Андрей Малых (10 лет, 4 месяца, 25 дней)

Андрей Малых (в центре) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Воспитанник кировского футбола оказался в «Оренбурге» в 21-летнему возрасте и прошёл с клубом путь от ПФЛ до РПЛ. За эту команду Малых сыграл в 243 матчах, в которых забил 10 голов, выигрывал первенства России и Кубок ФНЛ. Зимой «Оренбург» продлил со своим ветераном истекающий контракт.

6-е место — Кирилл Набабкин (10 лет, 5 месяцев, 26 дней)

Кирилл Набабкин (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Профессиональную карьеру Набабкин начал в «Москве» под руководством Валерия Петракова, а дебютировал в РПЛ при Леониде Слуцком в 2005 году. В ЦСКА будущий защитник национальной сборной пришёл в декабре 2009-го расформирования чёрно-гранатовых. За 10 лет в ЦСКА Набабкин выиграл в России всё, что только можно. За красно-синих Кирилл провёл 242 матча и забил четыре мяча. В приостановленном чемпионате Набабкин принял участие в шести турах.

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5-е место — Георгий Щенников (11 лет, 4 месяца, 25 дней)

Георгий Щенников Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Щенников — самый молодой в этом списке. Защитник ЦСКА и сборной России всю карьеру проводит в родном клубе. В прошлом сезоне Георгий пробил отметку в 300 матчей за ЦСКА, но в этом большую часть времени провёл в лазарете из-за перелома лодыжки, сыграв всего 309 минут.

4-е место — Алан Дзагоев (12 лет, 4 месяца, 25 дней)

Алан Дзагоев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Дзагоев перешёл в ЦСКА в возрасте 17 лет. За плечами воспитанника академии имени Коноплёва 12 сезонов, 351 матч, 74 мяча и 88 голевых передач за красно-синих. Несмотря на массу повреждений в последнее время, Дзагоев по-прежнему готов приносить пользу клубу. Поэтому летом 2019 года руководство ЦСКА продлило с полузащитником контракт на два года. В этом сезоне Дзагоев выходил на поле девять раз, результативными действиями отметиться пока не удалось.

3-е место — Маринато Гильерме (12 лет, 9 месяцев, 25 дней)

Маринато Гильерме Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Гильерме приехал в «Локомотив» в 2007 году. За это время бразилец стал чемпионом России, выиграл Суперкубок и трижды Кубок страны. В футболке «железнодорожников» Маринато провёл 313 матчей, из них в 116 играх оставил свои ворота на замке. Гильерме принял российское гражданство и теперь входит в обойму сборной Россиии. Зимой Гильерме мог перейти в «Спартак», но остался верен своему первому и единственному клубу в России.

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2-е место — Антон Шунин (13 лет, 4 месяца, 25 дней)

Антон Шунин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Воспитанник «Динамо» всю карьеру провёл в составе бело-голубых. Даже вылет в первый дивизион не заставил Шунина задуматься о смене клуба. Вот что он говорил в интервью ТАСС: «У меня были предложения из нескольких клубов Премьер-Лиги. Но я не мог представить, что уйду из клуба, в котором меня воспитали, а «Динамо» в этот момент будет биться за выход в Премьер-Лигу, и понял, что должен остаться».

В досье Шунина уже более 250 матчей за «Динамо». В последнее время часто привлекается в сборную России.

1-е место — Игорь Акинфеев (17 лет, 4 месяца, 25 дней)

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Номер один, конечно, Акинфеев. Легенда ЦСКА выходил на поле в 627 матчах в составе красно-синих и 269 из них отыграл на ноль. С «армейцами» Игорь выиграл 20 трофеев: от Кубка России до Кубка УЕФА. Акинфееву — 34 года, поэтому не исключено, что суммарный стаж выступлений Игоря за основу клуба перевалит за 20 лет. Коренной «армеец» занимает первое место среди самых преданных игроков десяти топ-лиг Европы.