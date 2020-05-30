Неизвестные подробности работы Палыча в Азербайджане: там его боялся пресс-атташе клуба, в котором он работал.

Ещё 7 лет назад казалось, что Сёмин — всё. Как он смог перезапустить карьеру

Семь лет назад многие считали, что Юрий Сёмин как тренер больше никогда не вернётся на топ-уровень. После «Локомотива» и сборной России, после московского и киевского «Динамо» согласиться на такой сомнительный вариант…

Но после отставки с поста главного тренера киевского «Динамо» осенью 2012-го он 8 месяцев просидел без дела. И получить работу смог только в Азербайджане. 29 мая 2013 года Сёмин возглавил клуб «Габала», который даже по местным меркам не считался грандом. Самому тренеру тогда было уже 66 лет.

«Везде раздаётся вопрос: почему поехал? У меня больше не было времени ждать»

Мэтр отправился зарабатывать на пенсию – большинство разговоров сводилось к такой версии. У «Габалы» тогда как раз появились деньги. Клуб из маленького курортного городка (население Габалы всего 12 тысяч жителей), основанный в 2005 году, стал курировать министр МЧС страны Кемалетдин Гейдаров. Президентом клуба он назначил своего сына Талеха.

Большие средства начали вкладываться в академию «Габалы», на базе которой было пять шикарных полей и манеж с синтетикой последнего поколения. Строился новый 15-тысячный стадион…

В Габалу стали приезжать иностранные специалисты. Сначала попробовал знаменитый защитник сборной Англии 1990-х Тони Адамс (с мая 2010-го по ноябрь 2011-го). Потом турок Фатих Кавлак (ноябрь-2011 – сентябрь-2012) и испанец Луис Арагон (апрель-май-2013).

И вот пришла очередь Сёмина. Предложение ему было сделано, когда тренер приехал в город посмотреть на турнир юношеских команд «Барселоны», «Порту», «Шахтёра», «Зенита» и «Габалы».

Сам Сёмин в интервью «Чемпионату» так объяснил свое решение: «Везде раздаётся вопрос: почему поехал? Потому что тренер, по моему убеждению, должен работать. На мой взгляд, если он по той или иной причине годами простаивает, каждый день не общается с футболистами, не проводит тренировочную работу, не видит, прогрессируют игроки или нет, не набирает и теряет очки, то, на мой взгляд, многое теряет. То же касается и меня. Если молодой тренер ещё может ждать, надеяться на лучшие предложения, то у меня времени на это не было. Я достаточно долго отдыхал после киевского «Динамо». Увидел хорошие условия для работы, поэтому и принял предложение. Мне этого хотелось – каждый день выходить на тренировку».

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В итоге под его руководством «Габала» добьётся лучшего результата в истории – дойдет до финала Кубка (где лишь по пенальти проиграет «Нефтчи») и станет бронзовым призёром чемпионата Азербайджана-2013/2014, завоевав право выступать в Лиге Европы. Из тренеров, работавших с «Габалой» в «вышке», Семин до сих пор занимает первое место по проценту набранных очков – 51,22 (21 победа в 41 матче).

По окончании сезона он ожидаемо покинет команду и вернется в Россию — 27 мая 2014 года будет назначен главным тренером «Мордовии», с которой также перепишет книгу клубных рекордов, подняв ее на рекордное восьмое место в РПЛ. Так начнется очередной подъем, пиком которого станет золото чемпионата в 2018 году, выигранное с родным «Локомотивом».

Но кто знает – не будь «Габалы» и этого шага назад, который позволил набраться сил и перезапустить карьеру – получилось бы у Палача вернуться на вершину?

Азербайджанский этап карьеры Сёмина – глазами журналиста из Баку и одного из самых близких друзей тренера.

Фото: gabalafc.az

«Вел себя не высокомерно, но довольно статно. Мол, у вас своя дорога, у меня своя»

Руслан Микайыллы, представляющий сайт Azerisport.com, чаще других представителей СМИ общался с Семиным в том сезоне.

— Особенного удивления по поводу его приезда, если честно, я не помню. В наш спорт, и в футбол в частности, тогда хлынули нефтедоллары — громкими именами азербайджанских болельщиков было не удивить. Тони Адамс в «Габале», Джон Тошак в «Хазар-Ленкорани».

С другой стороны – Адамс только пробовал себя в роли тренера, у Тошака лучшие годы были позади. А Сёмин приехал, можно сказать, на пике. В этом было серьезное отличие.

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— Разговоры: «Ему здесь только деньги нужны» — ходили?

— Может быть кто-то так и считал, но немногие. Общий фон был – он приехал перезагрузиться. Отработает год-полтора, получит хорошее предложение – и уедет. Так в принципе и получилось.

— Контракт был подписан на год?

— Да.

— Зарплата, как у Адамса – 1 млн фунтов?

— А у Адамса такая зарплата была? Мне кажется, даже больше. Сколько платили Сёмину я точно не знаю. Около миллиона, может быть. Деньги у «Габалы» тогда были – и серьезные. Учитывая, что сам Талех Гейдаров учился и живет в Лондоне. А у Сёмина с президентом клуба были очень хорошие отношения.

— Где Сёмин жил в Габале?

— Рядом с клубной базой пятизвездочный отель – там располагалась команда. И Сёмин вместе со всеми. Очень удобно.

— Габала – маленький городок, 220 км от Баку. Не скучал?

— Да, в самой Габале делать нечего. Хотя очень красиво, природа живописная. Знаю, что он иногда летал на выходных в Москву. Тогда еще, кажется, из Габалы был прямой авиарейс. Но чаще к нему друзья прилетали. Не знаю кто именно, просто в новостях писали: «К Сёмину приехали друзья». Погулять, плов-шашлык покушать (смеётся).

— Как он к работе относился?

— Не было такого ощущения – приехал сюда просто время провести, пока нигде не работает. Скорее – помочь соседской стране, бывшей союзной республике. Было понятно – любое хорошее предложение, и он уедет. Мол, у вас своя дорога, у меня своя.

Сначала, показалось, смотрел на все сверху вниз. Не в плохом смысле – просто как человек с именем поработавший в гораздо более сильных чемпионатах. Но когда почувствовал конкуренцию – ему стало интересней. Тогда «Карабах» хорошо играл, «Нефтчи».

Фото: gabalafc.az

— Сёмин по сравнению с Адамсом?

— Абсолютно другой. Адамс больше не как тренер сюда приехал, а как друг. Всегда веселый, радостный, счастливый. Человек-праздник. Сёмин всегда был серьезен и настроен на работу. Но при нем и команда по-другому играла. Третье место в чемпионате, финал Кубка – на тот момент это были лучшие результаты в истории «Габалы».

— В общении с прессой каким запомнился?

— Очень спокойным. Не высокомерно себя вел, но довольно статно. Я ему перед каждым туром звонил – можно сказать был единственным журналистом, кто общался с Сёминым. Как правило он охотно отвечал на вопросы, но иногда приходилось с диктофоном побегать. Запомнилось, что пресс-атташе клуба боялся к нему подходить (смеётся).

— В конце сезона было понятно, что уйдет?

— Никто в этом не сомневался. Как бы хорошо себя Сёмин в «Габале» не чувствовал, было видно – человек хочет работать в более сильном чемпионате. И он ушел — в «Мордовию». Забрав с собой двух легионеров — Эбисилио и Ньясса.

— За «Габалу» ещё Марат Измайлов полгода отыграл. Он каким запомнился?

— Тоже спокойным. Мастерство было заметно, но в целом, скажем так – приехал погонять мяч. У него глаза, как у Сёмина, не горели.

— Новый 15-тысячный стадион «Габалы» начал строиться при еще Сёмине, но до сих пор не открылся.

— Решили, что он не нужен. «Габала» принимает соперников на небольшой арене, которая расположена на базе клуба. Вмещает 4 тысячи. И даже она не всегда заполняется. Так зачем строить еще больший стадион? В городе, где живет всего 12 тысяч человек.

Да и по деньгам сейчас у «Габалы» не все так хорошо, как раньше. Бюджет – максимум процентов 20 от того, что был при Сёмине. Небо и земля. Поэтому сейчас идут на последнем месте в чемпионате. Ходили даже слухи, что семья Гейдаровых хочет отказаться от команды. Но, вроде, нашли нового спонсора. Одну из своих дочерних компаний.

— Удивились отставке Сёмина из «Локомотива»?

— Очень! До сих пор в шоке. Как можно расставаться с тренером, который дает результат? Тем более – с таким легендарным человеком, символом клуба.

Самое интересное, что я звонил ему буквально за день до появления официальной информации. Брал комментарий для сайта – вспомнили, как ему работалось в Азербайджане. По разговору вообще не чувствовалось, что грядут перемены. Нормальное настроение, хорошо поговорили. Мне потом даже неудобно стало – у человека такое событие, увольнение, а я ему с какими-то воспоминаниями звоню.

— Тогда в «Габале» ему удалось перезагрузить карьеру. Как считаете, сможет ли еще раз вернуться к большой работе? Все-таки 73 года…

— Думаю, два-три сезона он мог бы еще отработать.

— Может, снова в Азербайджан позвать?

— Сейчас это вряд ли получится. Таких возможностей в нашем чемпионате уже нет. Только если в «Нефтчи», где недавно уволили тренера-итальянца. Но будет ли это интересно самому Сёмину?

Сёмин: Азербайджан – это новые Эмираты! В интервью нашему обозревателю главный тренер "Габалы" рассказал о своей жизни в Азербайджане и поделился мнением по актуальным вопросам.

«Будет дальше работать. Пока ситуация переваривается»

Борис Игнатьев – многолетний друг и коллега Сёмина, работавший с ним и в сборной, и в «Локомотиве», и в Киеве.

— Почему тогда не поехали с ним в Азербайджан?

— Я уже в «Торпедо» устроился. Так что ни переговоров, ни контактов с «Габалой» не было.

— Как Сёмин воспринимал этот этап своей карьеры – работу в не самом сильном чемпионате. Как шаг назад?

— Никогда у него такого отношения к работе не было! Это сейчас моду взяли – если работать, то только в «Спартаке», в ЦСКА, в «Локомотиве»… Или – нигде. Не буду тренировать – и всё! Даже фраза появилась: «Это не мой уровень». Хотя какой у такого «специалиста» уровень – никто не знает. На телевидении сидит — чего-то рассказывает, тренеров обсуждает. С какой стати? Он вообще в курсе, что такое тренерское дело?

Раньше по-другому люди воспитывались. Было понятие – Профессия. «Я – токарь высокой квалификации. Есть возможность работать на заводе «Красный пролетарий», а есть вот там-то. Есть выбор. Главное – работать». Так же и в футболе. Где-то уровень может быть повыше, где-то пониже – но нужно работать. Не играет роли где, главное – как. Тренеры старшего поколения этим пониманием выгодно отличались.

Сёмин как раз из той плеяды. Знаете, как он пошел тренировать «Памир»? Казалось бы – игрок «Спартака», «Динамо»! И вдруг – в Душанбе. А получилось так, что ему Сергей Васильевич Полевой, он тогда заведовал отделом футбола во Всесоюзном совете профсоюзов, сказал: «Юра, работать надо везде». И он эти слова запомнил на всю жизнь.

«Памир» тогда не вылет стоял – ситуация была сложная. Полевой ему объяснил: «Оставишь команду в первой лиге – значит, что-то умеешь. Приходи, делай, доказывай». И он с этой задачей справился. Начал свой подъем как тренер.

У тренера не должно быть такого отношения – здесь слабое, здесь сильное. Это обывательский взгляд. Из того материала, который у тебя под руками, нужно сделать команду, дать результат. Работать! На данном этапе, в данной обстановке. Это повезло, если сразу «Милан» доверят, а если нет? Показывать свое знание предмета, свое лицо нужно везде – что в «Милане», что в Марокко.

Сёмин мог стать легендой «Спартака». Именно он забил первый исторический гол в еврокубках Ушёл из команды, потому что заступился за партнёра. Тренеру это не понравилось.

— Когда Сёмин в Азербайджане работал – наверняка общались. Что рассказывал?

— Что все ему очень нравится. Как устроился, отношение, условия для подготовки, база. После матчей тоже созванивались, обсуждали – насколько было сложно, легко…

Кстати, я в прошлом году побывал в Баку — на матче «Нефтчи» с тульским «Арсеналом». Многие подходили – старые знакомые, большие руководители из федерации, простые болельщики. Все очень лестно отзывались о Сёмине! Говорили о том, что этот период его работы принес «Габале» много пользы.

— Тогда ему удалось перезапуститься, оттолкнувшись от «Габалы». Удастся ли еще раз?

— Будет дальше работать, конечно. Разговоров о завершении карьеры точно нет. Понимаете, футбол – это такая зараза… Некоторые говорят: «Возраст, надо заканчивать, сесть…». Невозможно сесть! Когда всю жизнь отдал футболу. Без него уже никуда.

Фото: gabalafc.az

— Настроение у него сейчас?

— Нормальное. Пока ситуация переваривается. Он крепкий, но не железный. Надо чтобы все немножко устаканилось.

— Обижен?

— Семин не из тех людей, кто будет каким-то образом это выказывать. Если и говорит какие-то вещи, то лишь те, которые сейчас и так всем понятны. Общий посыл – футболом там и не пахнет.

Он очень могучий – его не сломать. Держит себя в хорошей физической форме. Мы регулярно общаемся, как не позвонишь: «Юр, что делаешь?» — «На велосипеде еду!» Или бегает, или в бассейне.

Да у него сейчас Кверквелия на даче тренируется! Благо, территория позволяет. Через день приезжает – беговая работа, нагрузки. Если бы Сёмин обиделся — мог сказать: «Знаешь, извини, мне сейчас не до этого». Так нет же – нарисовал ему программу, занимается, помогает! Это тоже в характере Сёмина.

И потом, он человек – опытный. Понимает, что судьба любого тренера такова — рано или поздно тебя обязательно выгонят.

— Если будет продолжать, то абы куда уже не поедет?

— Я за него отвечать не могу, и мы с ним на эту тему не разговаривали, но, думаю, что Новую Зеландию он уже вряд ли будет рассматривать. Думаю, что это будет где-то в России. Может быть, не очень далеко, но в принципе – в любой команде. Продолжит заниматься любимым делом, которому посвятил всю жизнь, и даже не будет обращать внимание, если кто-то начнет говорить: «Ну вот, Сёмин, поехал… Куда? Зачем?» Работать! Уверен, что он еще принесет нашему футболу большую пользу. И это будет правильно и справедливо.

P.S. Сам Сёмин пока воздерживается от комментариев о своём будущем. «Дорогие друзья! Мы всегда были и будем вместе! Постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы после 31 мая. Будем здоровы!» – написал он болельщикам в своём «инстаграме».

Ждём понедельника?