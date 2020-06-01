Тест. Что вы помните о главных победах наших клубов в Кубке УЕФА?

Кубок УЕФА – счастливый турнир для российских клубов. Наши команды не только одержали много красочных побед в его рамках, но и дважды выиграли трофей. В 2005 году ЦСКА совершил выдающийся камбэк в игре с португальским «Спортингом», а спустя три года «Зенит» уверенно переиграл в финале шотландский «Рейнджерс».
Предлагаем освежить в памяти те прекрасные моменты, пройдя тест о выступлении российских клубов в Европе. Здесь вам встретятся вопросы о победах «Торпедо» над «Реалом», «Зенита» над «Баварией», «Спартака» над «Аяксом» и многих других удачных для наших команд матчах. Чтобы успешно справиться с заданиями, надо будет также вспомнить главных героев тех игр, слова тренеров и даже антураж вокруг встреч.
Тест содержит вопросы только о победах российских клубов в Кубке УЕФА – с 1992 года до момента переименования турнира в Лигу Европы (2009 год).
Традиционно желаем всем удачи. Поехали!
Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.
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