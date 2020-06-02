«Это история о храбрости, страданиях и выживании». Как «Ливерпуль» ездил к «Алании» в 95-м

Сейчас «Алания» прозябает в подземелье российского футбола, однако ещё четверть века назад владикавказский клуб был одним из ведущих в России. В 90-х «Спартак-Алания» (тогда клуб назывался именно так) не только боролся за чемпионство, но и брал золотые медали в высшем дивизионе. Команда Валерия Газзаева выступала в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА, а во Владикавказ приезжали именитые европейские клубы. Северную Осетию посещали и «Боруссия» Дортмунд, и «Андерлехт», и «Рейнджерс». Но самым запоминающимся для местных болельщиков наверняка стал визит «Ливерпуля».

Мерсисайдцы пожаловали во Владикавказ 10 сентября 1995 года. Рассказываем, как это было.

Самолёт «Ливерпуля» сел в аэропорте, где находились боевые вертолёты. Фанаты англичан были шокированы

За год до чемпионства «Спартак-Алания» окончил чемпионат России на пятой строчке, а потому во второй раз в своей истории получил право выступать в Кубке УЕФА. Как и двумя годами ранее, когда в первом раунде турнира владикавказцам досталась «Боруссия», со жребием российскому клубу вновь не повезло. На этот раз соперником «Спартака» оказался «Ливерпуль».



Тем не менее большинство футболистов были рады такому жребию. Мерсисайдцев во Владикавказе не боялись. Игроки поскорее хотели испытать свои силы с именитым соперником и верили, что англичане окажутся им по зубам.



«Жребием доволен. Очень хочется проверить себя с таким соперником. От встречи жду только победы», — говорил защитник Олег Корниенко.



С ним был солидарен и партнёр по команде Назим Сулейманов.



«Думаю, у Владикавказа команда не хуже, чем у Ливерпуля. В Европе её не знают только потому, что там не показывают российский чемпионат. Мы пройдём этот этап», — утверждал форвард.

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«Ливерпуль» отправился во Владикавказ на российском самолёте вместе с небольшой группой своих болельщиков – около 50 человек. Фанаты утверждали, что поездка в Россию обошлась им почти в 500 фунтов, однако пропустить выезд своей команды они себе позволить не могли.



Чартерный рейс приземлился в аэропорте Владикавказа 10 сентября около 17 часов. Встречали английскую делегацию двое прилетевших заранее болельщиков с флагами «Welcome Liverpool» и журналисты. Корреспонденты обратились с вопросами к главному тренеру «Ливерпуля» Рою Эвансу прямо у трапа.

«Владикавказцы хорошо организованы и неплохо видят поле. У «Спартака» достаточно классных исполнителей и в обороне, и в атаке. Но мы сюда приехали только за победой», — говорил Эванс.



В то же время, по словам английских болельщиков, в аэропорте было очень много боевых вертолётов. Такого «приёма» иностранные фанаты точно не ожидали.

Фаулер назвал Владикавказ дырой. Он жаловался на насекомых в номере гостиницы

По прилёте футболисты отправились на республиканский стадион знакомиться с полем. Там они провели часовую тренировку, а затем поехали в скромную советскую гостиницу «Владикавказ».



«Рядом с отелем собралась толпа местных болельщиков с плакатами «Hello», «Welcome» и «YNWA» (You’ll never walk alone – ты никогда не будешь одинок. – Прим. «Чемпионата»). Те же надписи были и на асфальте. В Англии, на «Олд Траффорд» нас встречали намного хуже. На следующий день, пока команда тренировалась, мы отправились на матч третьего дивизиона. На стадионе с нас не взяли денег, а затем диктор объявил о нашем присутствии на игре. Пожалуй, это был самый дружелюбный приём на моей памяти», — вспоминал английский болельщик Джон Пирмэн, прилетевший на игру вместе с «Ливерпулем».

«Даже футболисты не могли достать билеты на матч». Как Ростов принимал «Ювентус» в 1999-м Попасть на стадион хотели 300 тысяч болельщиков. Но матч посетили в основном чиновники и их семьи.

К сожалению, футболисты не разделили энтузиазма болельщиков после приезда в город. В автобиографии Робби Фаулер разнёс Владикавказ и одноимённую гостиницу.



«Это история о храбрости, страданиях и выживании в отеле, который представлял собой серый бетонный корпус. Владикавказ был, как бы тактичнее сказать, грёбаной дырой. Там было очень плохо. Ночью в отеле было невозможно уснуть – по кроватям прыгали блохи. Кроме того, приходилось оставлять свет включённым, чтобы разбегались тараканы. Там мы ели только продукты, привезённые с собой», — вспоминал Фаулер



Впрочем, выспаться в гостинице футболистам мешали не только насекомые, но и свои же болельщики. Фанатам рекомендовали не покидать отель, поэтому некоторые из них осадили бар. Предвкушая будущий матч, болельщики не отказывали себе в алкоголе и распевали чанты так громко, что их пришлось успокаивать сотрудникам клуба.

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Во Владикавказе решили подшутить над англичанами. Перед матчем на стадионе включили «Битлз»

По мере приближения начала матча в городе нарастал ажиотаж. Билеты на заветную игру разобрали менее чем за два дня, даже несмотря на довольно высокие цены по тем временам: попасть на восточную, южную или северную трибуну можно было за 50 тыс. рублей, а на западную – за 100 тыс. рублей. Билеты заказывали не только из Северной Осетии, но и Кабардино-Балкарии, Дагестана, Грузии и Ставропольского края. Ходили слухи, что 20 билетов даже заказал военнослужащий из Чечни, в которой тогда была война.



Вечером 12 сентября стадион «Спартак» наполнялся с необычайной скоростью. Некоторые болельщики даже бежали, чтобы занять своё место. В итоге небывалого для Владикавказа столпотворения не выдержали оградительные ворота стадиона. От напора фанатов они сломались. Но зато 43-тысячник встретил начало матча аншлагом.



Газета The Guardian писала, что перед стартовым свистком на стадионе довольно искусно подкололи гостей. За несколько минут до начала встречи запустили песню ливерпульской группы «Битлз» «Help» (Помогите). А чуть позже диктор объявил: «Вам понадобится помощь, друзья из Ливерпуля».

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Воодушевлённые поддержкой трибун хозяева организовали гол в середине первого тайма. Мирджалол Касымов нанёс бесхитростный удар со штрафного, но к нему голкипер Дэвид Джеймс оказался не готов. Несмотря на то что Стив Макманаман сравнял счёт ещё до перерыва, владикавказские болельщики продолжали искренне верить победу своей команды и гнать её вперёд. Однако на второй тайм «Спартака» уже не хватило. Пропустив мяч после дальнего удара Джейми Реднаппа, хозяева проиграли.

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Тем не менее на послематчевой пресс-конференции Рой Эванс рассыпался в комплиментах в адрес соперника.

«Я в восторге от результата. Во Владикавказе очень хорошая команда. Честно говоря, я даже не ожидал, что здесь так здорово играют. Спартаковцы поставили перед нами достаточно проблем. И если бы не отличная игра обороны, то не знаю, чем бы всё закончилось. Назвать результат логичным я не могу. Думаю, это просто подарок нам за хорошую игру в защите. Сегодня команда продемонстрировала характер. После таких игр мальчики становятся мужчинами», — говорил Эванс.



Чуть позже главный тренер «Ливерпуля» поблагодарил город за гостеприимство.



«Мы в восторге от Владикавказа. И, мне кажется, атмосфера, в которой проходил этот матч, отражает дух всего города, его людей. Мы с удовольствием ждём «Спартак» у нас в Ливерпуле и постараемся ответить тем же гостеприимством, которым нас здесь окружили с первой и до последней минуты», — утверждал Эванс. Видимо, с Фаулером они жили в разных отелях.

Коллега Эванса Валерий Газзаев посетовал на недостаток опыта у своей команды и раскритиковал голкипера Заура Хапова за пропущенные голы.



«Сегодня нам не хватало опыта выступлений на международном уровне. Оба гола в ворота «Спартака» я считаю нелепыми, они стали следствием грубейших ошибок нашего вратаря. Но в целом мы показали хороший футбол – в раздевалке я поблагодарил команду за игру. Приходится лишь сожалеть, что не реализовали то игровое преимущество, которое имели», — говорил Газзаев.



Когда болельщики уже покидали стадион, не обошлось без неприятных инцидентов.



«Мы прибыли на стадион около 19:00.Около входа было очень много охранников. После досмотра они пропустили нас. Как обычно, мы взяли флаги на трибуны, но после игры полиция не позволила нам их забрать с собой. Этим воспользовались местные болельщики. Они присвоили себе флаги в качестве сувениров», — жаловался Майк Смит.



26 сентября «Спартак» уже играл в Англии. К сожалению, вырвать победу не удалось и там. Матч в Ливерпуле закончился нулевой ничьей, и дальше прошли мерсисайдцы. Однако долго горевать болельщикам из Владикавказа не пришлось. Спустя месяц их любимый клуб стал чемпионом России.