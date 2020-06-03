Андрей Шевченко мог стать игроком «Спартака» или ЦСКА. И это не шутка

Андрей Шевченко – единственный обладатель «Золотого мяча» среди футболистов СНГ. В те далёкие времена эта награда вручалась действительно лучшим футболистам, а не Месси и Роналду. За игровую карьеру Шева, как ласково его прозвали фанаты, становился обладателем трофея Лиги чемпионов, побеждал со своими командами в Кубке Италии и Англии, а также 6 раз признавался лучшим футболистом Украины. У Сергея Реброва список заслуг меньше, но в честь него, в отличие от своего звёздного партнёра, назван символичный клуб куда входят игроки, забившие трёхзначное число мячей в украинском чемпионате.

Их карьера могла сложиться по-другому – Сергей мог стать одним из лучших бомбардиров России, а Шева вместо статуса легенды «Милана» сидел бы на лавке в московском «Спартаке».

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Игроки были готовы перейти в «Спартак», но с Киевом договориться не получилось

Одним из первых перевезти молодого украинского таланта в Россию мог московский «Спартак». Не одного, а вместе с его партнёром по линии полузащиты – Сергеем Ребровым. В автобиографической книге «Правда обо мне и «Спартаке» Олег Иванович Романцев вспоминал:



«Очень нравились мне по юности и Шевченко с Ребровым. Хотел, чтобы они перебрались в «Спартак». С обоими я разговаривал. И оба, что характерно, были готовы перейти в «Спартак», им был интересен такой шаг в карьере. Но с киевским «Динамо» нам договориться не удалось».



Легендарный спартаковский тренер точно не указал год, когда интерес «Спартака» был реальностью и громкий переход мог взорвать трансферный рынок. Как минимум для этого должны были сойтись все звёзды или по крайней мере талантливая пара должна была приехать в Москву. Всё-таки поверить, что украинцы специально прибыли для переговоров в столицу России, сложно.



Вероятно, Олег Иванович вспомнил об истории, которая произошла в 1994 году. В основную группу Лиги чемпионов попали «Динамо» и «Спартак». В киевском матче на глазах 90 тысяч человек бело-синие победили со счётом 3:2, а третий гол забил Ребров. В ответной игре, проходившей в «Лужниках», впервые засветился в Европе Шевченко. В «Лужниках» он вышел на замену вместо (о, случай!) Сергея. Именно тогда, скорее всего, и состоялась встреча Романцева с будущими звёздами украинского футбола.

Также косвенно версию про 1994 год подтверждает и другой легендарный игрок в составе красно-белых Егор Титов:



«У нас был шанс играть вместе (с Шевченко. — Прим. ред). Об этом мало кто знает, но я помню, что в 1994 году «Спартак» проявлял интерес к Шевченко и Реброву. По-моему, тогда клубы не сошлись в цене. Шевченко был совсем молодым игроком».

Легко объясняется и фактор «не сошлись в цене». В 1994 году «Динамо» ещё не до конца оправилось от финансового кризиса, нагрянувшего в клуб при смене руководства. Виктор Безверхий, президент киевлян до 1993 года, взял кредит в 1,2 млн долларов на покупку очень нужного футбольному клубу оборудования для изготовления мозаичного паркета. Долгое время бело-синие пытались «кинуть» банк с символичным названием «Украина», просто не исполняя взятые на себя обязательства. Окончательно этот займ был погашен только в 1996-м — при помощи уже нового президента Суркиса. Логично предположить, что «Динамо» для сведения «дебета с кредитом» было готово продавать свои главные активы в лице Шевченко и Реброва. А сумма, которую требовали за звёздную пару, была бы явно больше миллиона долларов.

Романцев выбил $ 2,5 млн за поддержку Ельцина. Но сборная этих денег не увидела Столько стоила всего одна фотография.

Помимо «Спартака» в Шевченко были заинтересованы «Алания» и ЦСКА

Но не только в «Спартаке» мог оказаться Шевченко. Бывший селекционер ЦСКА Степан Крисевич, вспоминал, что он привозил в «армейский» клуб украинского самородка:



«Шевченко было лет 18. Он был худой, как треска. Правда, из Москвы они с Гусиным быстро уехали. Позвонил их тренер Владимир Онищенко: «Верни их, а то меня хотят распять». Нельзя было обижать киевское «Динамо».



Если вооружиться калькулятором и правильно подсчитать, то 18 лет Шевченко было как раз в 1994-м. Фактически Шева рассматривал вариант продолжения карьеры в России, причём неважно, в каком клубе. Переход был бы в духе «молодого талантливого футболиста на скамейке» – в том сезоне главным бомбардиром команды Сабо был воспитанник тюменского футбола Виктор Леоненко, забивавший практически по голу за игру. Шевченко, хоть и провёл 17 матчей, но отличился всего 1 раз. Зато гол ему наверняка запомнился – от талантливого украинца пострадала мюнхенская «Бавария».

Фото: New Press/Getty Images

Шева мог перейти в российский клуб и двумя годами позже, даже не в московский клуб

Юный форвард отлично проявил себя в Москве на Кубке содружества. Не сказать, что киевляне без шансов для остальных прошлись по турниру, но Шевченко привлёк внимание главного тренера владикавказцев – Валерия Газзаева. Сам Андрей отказался от этого трансфера, но в 2009-м всё же потренировался под руководством будущего депутата Государственной думы.

«Это история о храбрости, страданиях и выживании». Как «Ливерпуль» ездил к «Алании» в 95-м Фаулер жаловался на блох и тараканов в гостинице, а у фанатов украли флаги.

Последний раз в Россию Шевченко отправляли в 2009 году. После переезда в «Челси» карьера Андрея пошла вниз. Помучившись год в аренде в «Милане», украинец был открыт для предложений от других клубов. На него претендовало родное «Динамо», «Монако», а также «Спартак». По слухам, которые активно ходили в то время, нападающий должен был усилить линию атаки, где одному Веллитону было очень тяжело. Украинец же решил вернуться в «городок, где всё мило и знакомо» и провёл ещё несколько лет в составе киевлян.

Реброва в «Спартак» даже не звали. По версии самого Реброва

А что же Сергей Ребров? До России он доехал, но не в «Спартак», а казанский «Рубин», где стал чемпионом России. По его словам, в московский клуб его и не звали:

«Принял бы предложение «Спартака»? Я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Ведь такого предложения не было. Да никто меня туда и не отпустил бы».



Если бы далёком 1994 году была такая цифровизация, как сейчас, а на каждом углу висели камеры, то можно было с точностью установить приходили ли Шевченко с Ребровым в квартиру Романцева. Сомнительно, что о своём решении продолжить карьеру в Киеве футболисты сейчас жалеют – карьера у обоих удалась.



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В первые постсоветские годы противостояние «Динамо» и «Спартака» всё ещё считалось знаковым. И радость от победы над принципиальным соперником была особенной.

Игру «Спартака» и Киева в 1988-м отменили. Есть версия: испугались нового побоища фанатов Почему идея Суперкубка провалилась в СССР.

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Сергей Ковалец вспоминал о первом матче Лиги чемпионов сезона-1993/1994 на Олимпийском стадионе:



«Весь мой подъезд праздновал вместе со мной: вышли на улицу, до утра отмечали. И это было событие не только для нашего дома — вся Украина праздновала эту победу. Даже коллеги из других клубов мне рассказывали, как смотрели наш матч и переживали. Ребята из «Карпат» рассказывали, что неделю не могли прийти в себя после нашего выигрыша!»



Сложно себе представить, что творилось бы на Украине, окажись Шевченко и Ребров в «Спартаке». Для начала 90-х это было равносильно переходу из «Барселоны» в «Реал». И свиные головы, которые, к примеру, были брошены в Фигу в 2003 году, могли оказаться на поле намного раньше. И это было бы символично.