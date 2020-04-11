Игру «Спартака» и Киева в 1988-м отменили. Есть версия: испугались нового побоища фанатов

Розыгрыш Суперкубка, как правило, исходит только из денежной составляющей. Один из самых успешных примеров — Community Shield (ранее — Charity Shield) в Англии, который старше, чем российский футбол в принципе, и приносит неплохой доход его организаторам. В СССР коммерческая история никого не интересовала (по крайней мере, официально), но формат «Чемпион против обладателя Кубка» мог быть интересен для рядового зрителя и любителя футбола. Правда, никто особого желания «спонсировать» это мероприятие не выказывал, пока за дело не взялась одна из самых крупных газет того времени – «Комсомольская правда».

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По задумке авторов, товарищеский (простите, контрольный) матч должен был заканчивать сезон, однако на практике так получилось всего раз, в самом первом розыгрыше.

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Журналиста чуть не уволили за правду на страницах «Правды»

«Кубок сезона», как его окрестили создатели, стартовал в 1977 году и получился чисто «динамовской» разборкой. Если бы сторонний зритель взглянул на состав участников и место проведения игры, то он легко мог запутаться. В матче принимали участие чемпионы СССР «Динамо» из Киева, обладатели Кубка из Москвы, а само действо происходило на стадионе «Динамо» им. В.И. Ленина, но уже в Тбилиси.



Вживую игру увидели 35 тысяч зрителей (по другим данным – всего 16, что просто превосходно для нынешней реальности). Хотя для СССР это была очень слабая посещаемость, тем более в Тбилиси, где футбол очень любили, а реконструированный стадион столицы Грузии мог вмещать до 70 тысяч болельщиков. Единственный гол забил Бережной на 54-й минуте, принеся довольно-таки крупный трофей в сервант москвичей. По словам очевидцев той игры, команды откровенно отбывали номер, выглядели вяло и просто мечтали о долгожданном отпуске. Об этом же написал и журналист Александр Горбунов. Самое интересное, что его отчёт о тоске и грусти попал в единственную газету, выходившую в понедельник – «Правда». За такую «правду» журналиста даже чуть не уволили, ибо провальным матч считать из верхушки никто не захотел.



Но простым гражданам было очевидно, что Кубок совсем не «зашёл». Над тем, как вызывать интерес к таким играм, думали целых четыре года. Из нового добавилась только дата проведения – его стали разыгрывать непосредственно перед сезоном, чтобы тренеры команд проверили готовность к чемпионату. Это, конечно, сработало: футболисты киевского «Динамо» и «Шахтёра» двигались живо, отчаянно шли в стыки, по-хорошему «рубились». Перед матчем состоялась церемония вручения специального приза Олегу Блохину за его бомбардирские успехи в играх чемпионата и за сборную – более 200 голов. Сам нападающий ничем не отметился, основное время завершилось вничью, а в серии пенальти антигероем стал дончанин Старухин. Кубок отправился в Киев.



Дальше последовала череда странных решений, которые только убили интерес к противостоянию лучших команд по итогам сезона. Новый матч за Суперкубок провели только через три года, причём в другом формате: два матча в середине сезона, дома и в гостях. Стало только хуже, поскольку играть было совсем не просто – у команд в голове только регулярный чемпионат и как цель – повторение прошлогодних успехов. Тем не менее, победителями стали «Шахтёр» и «Зенит» — оба клуба завоевали трофей впервые. В 1986 году вернулись к традиционному одному матчу перед сезоном, в 1987-м разыграли кубок вообще в рамках обычного матча первенства СССР.

Единственный суперматч не состоялся. Неофициально – это было небезопасно

В 1988 году Кубок сезона должен был быть крайне интересным. Вывеска «Динамо» Киев – «Спартак» Москва привлекала внимание не только поклонников команд, но и рядовых граждан огромной страны. Местом проведения назначили стадион в Кишинёве, а саму игру должны были транслировать на весь Советский союз. Решение выглядело очень странно, хотя и в духе всей той нелогичности, которая преследовала это соревнование на протяжении всей его истории.



Спортивное сооружение в Молдавской ССР вмещало всего немногим более 20 тысяч человек. Для матча повышенной опасности, с миллионами поклонников команд по всему Союзу, проводить игру на таком стадионе просто убийственно. Да и местные не остались в стороне – от всех коллективов на ту игру было подано более 180 тысяч заявок. Естественно, что все желающие даже близко не смогли бы посмотреть противостояние двух суперклубов вживую.



Да и Кишинёв – не самое тёплое место. Средняя температура в марте (когда должна была состояться игра) составляет всего + 4 градуса. Предсказуемо, что в тот год погода также вмешалась: на улицах города были огромные сугробы и грязь. Хотя на самом стадионе подготовка шла полным ходом: сиденья были вычищены, отремонтированы раздевалки и судейская, уложен новый газон. Для трансляции были закуплены новые лампы освещения – словом, это мог быть первый успешный матч, который бы раскрутил кубок «Комсомольской правды».



27 февраля 1988 года «Советский спорт» выпустил неожиданное заявление:



«В связи с отказом молдавских спортивных организаций из-за плохих погодных условий провести 1 марта в Кишинёве матч Кубка сезона между футбольными командами «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Киев) он переносится на более поздний срок».



Однако сообщение оказалось ложью: не провели розыгрыш кубка ни просто позже, ни вообще в 1988 году. Официальная версия, конечно, имеет право на существование, но игра могла не состояться совсем по другой причине.



За полгода до этого произошло одно из самых ожесточённых столкновений между фанатами киевлян и москвичей. Стычки начались ещё перед игрой, состоявшейся в Киеве 20 сентября 1987 года. Массовый характер они уже приобрели возле стадиона, а на железнодорожном вокзале и вовсе переросли в беспорядки. В итоге электрички до Москвы доезжали без стёкол.

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Есть мнение, что чиновники просто испугались новых столкновений. Правда, очень странно, почему об отмене матча заявили всего за 2 дня до начала, хотя можно было заранее всё предусмотреть и решить все вопросы безопасности.



Этот случай окончательно похоронил турнир. В следующем году в Сочи пришло всего 1500 человек, наблюдавших за вымученной в дополнительное время победой футболистов «Днепра». Впоследствии матчей такого формата в СССР не проводили.

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