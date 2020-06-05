«Приезжали братки – разбираться». Тренер ЦСКА обвинял игроков в сдаче дерби

Интересные истории и сюжеты всплывают по прошествии лет. И чем дальше от события – тем более увлекательные. Ни для кого не секрет, что российский футбол 90-х, как и многие сферы нашей жизни, был в известной степени криминализированной отраслью. Тем не менее отдельные эпизоды даже со ссылкой на смутное время сегодня выглядят диковато. Об одном вопиющем случае из прошлого, вспоминая рано ушедшего из жизни друга Дмитрия Быстрова, нам поведал чемпион СССР 1991 года Сергей Колотовкин.

«Он уже никого не узнавал». Почему игрок ЦСКА и «Зенита» Быстров ушёл из жизни молодым Трагедия чемпиона СССР.

«Злополучный матч с московским «Динамо» хорошо помню, — рассказал бывший «армеец». — Я пропускал его из-за дисквалификации, сидел на трибуне. На последних минутах при 2:2 Быстров не забивает пенальти, контратака – и Симутенков делает счёт 3:2. Тарханов страшно тогда рассердился. После игры всю команду увёз на базу – только мне удалось на день рождения жены отпроситься. Отпустил с условием, что с утра как штык в Архангельском буду. На следующий день приезжаю, смотрю: команда в тяжёлом психологическом состоянии. Люди какие-то посторонние понаехали, братки – разбираться с нами. Александр Фёдорович практиковал такие штуки. После тренировки собрание. Начались страсти-мордасти: мол, игру сдали. Женька Бушманов больше всех выступал. Пришлось нам, «старикам», Димку защищать: я встал, другие опытные ребята. Приходит Тарханов: «Молодцы, что разобрались». Потом вызывал меня, Валерку Брошина поодиночке, расспрашивал: «Как можно на последних минутах не забить пенальти и пропустить?» Пытались втолковать, что такое бывает в футболе, и все обвинения в продаже – чушь. Короче, отбили Димку. Не знаю, зачем это Тарханову нужно было. Возможно, таким образом решил команду встряхнуть – ЦСКА же на вылет стоял. В «вышке» в итоге удержались, но по окончании сезона мы с Саней Гришиным ушли к Бескову в «Динамо». При нас они Кубок в 1995-м взяли, мы не участвовали, так как были заиграны за ЦСКА».

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После такого признания мы, естественно, заинтересовались обстоятельствами «подозрительного» дерби. Уточнили – рассказываем.

Владимир Федотов и Александр Тарханов Фото: Из личного архива Александра Тарханова

В сезоне-1994 ЦСКА ни разу не поднялся выше пятого места. Красно-синие боролись за выживание, «Динамо» — за чемпионство

ЦСКА в сезоне-1994 прилично трясло. Выше пятого места команда за год ни разу не забиралась, да и его занимала всего неделю. В попытке исправить ситуацию клубное начальство уже в начале июня произвело замену тренера: Александр Тарханов принял дела у Бориса Копейкина. «Шоковая терапия» встряхнула футболистов, но длительного положительного эффекта не дала. Весь второй круг красно-синие промаялись в нижней половине таблицы, чередуя яркие игры с безликими. К первому осеннему и 23-му в сумме туру «армейцы» подошли на 11-й позиции, всего в очке от зоны вылета. Об атмосфере в коллективе можно составить представление по абзацу редакционки Олега Кучеренко в «Футболе»: «С приходом в армейский клуб Тарханова, казалось, загорелись снова глаза у молодых (да и не только молодых) игроков ЦСКА. Несколько матчей они провели просто хорошо, проявляя прежде всего характер. Но только в Москве. Как выедут за пределы белокаменной, так тут же их не узнать. Вот и в последних двух турах, играя в Самаре и Тольятти, армейцы, которым вскоре предстоят матчи Кубка кубков с «Ференцварошем», взяли всего очко (1:1, 0:1. – Прим. «Чемпионата»). А ведь их турнирное положение если не угрожающее, то беспокоящее. Как раз и настал момент, когда надо собраться, а собраться не могут».



Трудности «армейцев» перед де-юре домашней, а де-факто выездной встречей с «Динамо» усугубили травмы. Повреждения оставили на трибунах или дома у телевизора Василия Иванова, Бушманова, Гришина, Сергеева и Колотовкина (за давностью лет Сергей немного ошибся с причиной собственного отсутствия на поле). Шанс проявить себя получили игроки ротации Синёв и Семёнов.

Сергей Колотовкин Фото: из личного архива Сергея Колотовкина

Андрей Иванов не забивал 6 лет. В дерби набрал «гол+пас» за тайм

«Динамо» справедливо считалось фаворитом (второе место в таблице в шести очках от «Спартака», мудрость Бескова, родные стены…) и до перерыва полностью соответствовало этому статусу. Внезапно прорвало Андрея Иванова. Долговязый защитник шесть лет не поражал чужие ворота, а тут «гол+пас» за тайм изобразил: сперва жахнул со штрафного, а затем классную диагональ на Черышева выпилил. По такой игре 0:2 после первого тайма выглядели как приговор для «армейцев».



Тем удивительнее оказалось их преображение после отдыха. Очевидно, Александру Фёдоровичу удалось достучаться до сознания подопечных в раздевалке. Вторые 45 минут красно-синие провели с совершенно иным настроем. Сразу после отдыха Антонович отквитал один мяч, а после удаления Чернышова (обе карточки отхватил на неистовом Радимове) бело-голубым стало совсем тяжко. Вторая голевая атака ЦСКА началась с флангового заброса Быстрова и увенчалась метким ударом Файзуллина.

На «Динамо» назревал феноменальный камбэк. Но развязка оказалась убийственной для «армейцев». На 89-й минуте хитрец Брошин ловко надул судью Иванова: после контакта с ногой Тимофеева Валерий так правдоподобно влетел в штрафную, словно нарушение было в её пределах (на самом деле – нет). Пенальти взялся исполнить защитник Быстров, до этого два тура подряд забивавший с «точки» («Спартаку» и «Крыльям Советов») – и… запустил мяч над перекладиной.

«У него слёзы покатились: «Иди отсюда, иди…» Трагедия Валерия Брошина Его обожали болельщики «Зенита» и ЦСКА.

Ещё более глубокое потрясение ожидало «армейцев» через минуту. После навеса со штрафного Некрасов внутри штрафной раскрутил Синёва и врезал в перекладину, а Симутенков головой дослал мяч в сетку. Если рассматривать эпизод покадрово, действительно можно придраться к действиям защитников. Лучшего бомбардира соперника – а впоследствии и всего чемпионата – никто не крыл. Но этой дезориентации есть как минимум два объяснения: банальная усталость и неминуемое снижение концентрации (90-я минута!) и перестроение защитной линии по ходу дела. После удаления Чернышова и выхода Машкарина Быстров выдвинулся с позиции либеро в опорную зону. Возможно, «армейцы» банально не разобрались, кто кого должен держать – тем более эпизод был очень динамичный.

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Журналист «Футбола» предположил, что Быстров специально промазал с пенальти. Из благородных побуждений

«Матч получился на загляденье», — в первых строках отчёта из Петровского парка радовался корреспондент «СЭ» Максим Квятковский. Его коллега из «Футбола» Иван Тимошкин был настроен более критично, аккуратно усомнившись в непреднамеренности ключевого промаха вечера. «Не уверен на все сто процентов, но мне показалось, что Дмитрий Быстров, выполнявший одиннадцатиметровый, не случайно пробил выше ворот, — написал он. – Дело в том, что назначение пенальти не выглядело однозначно оправданным, что ли. С трибуны показалось, что нарушение правил было в нескольких сантиметрах от штрафной. Повторюсь, я не настаиваю на своём мнении, но если действительно пенальти не было и если Быстров действительно «промахнулся» не случайно, то это делает ему честь. И если тренеры и товарищи по команде так же восприняли этот эпизод, то за моральный климат в ЦСКА можно быть спокойным».



Видимо, главный тренер «армейцев» усмотрел в этом моменте не благородный жест защитника, а элемент саботажа. К сожалению, найти подтверждение словам Колотовкина так и не удалось. Все участники матча со стороны ЦСКА, к которым я обратился за подробностями, от комментариев воздержались с плюс-минус одинаковой аргументацией: «Очень давно было – не помню».

А вот Александр Тарханов свою версию событий изложил так.

«Я тогда высказал своё мнение, — рассказал тренер моему коллеге Андрею Панкову. — Он подошёл к «точке» и как запулил выше ворот! Я потом их компанию освободил, они вели себя как-то не очень, не хотели совершенствоваться. Думали, что они и так мастера. Поэтому я стал ставить молодых в состав. Братки? Да нет, какие братки? Приезжали друзья, мы в футбол часто играли. Они высказывали своё мнение, так как были болельщиками ЦСКА. Но чтобы пугать и так далее — такого не было. Подозревал ли в сдаче матча? Мы обсуждали все варианты со штабом. Мы просто не понимали, как можно было настолько выше ворот пробить, чтобы мяч на трибуны улетел. Я был злой после игры, но особо не высказывался».

Следующие два матча, с «Торпедо» и «Спартаком» из Владикавказа, основной защитник Быстров пропустил. Остатков тренерского доверия Дмитрий лишился другого промаха с «точки» — в кубковом матче с автозаводцами. Больше он за ЦСКА не играл — той же зимой отправился к «Зениту» в первую лигу.