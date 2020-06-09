Футболисты, чью карьеру сломала пьяная езда

Главная новость дня – авария в центре Москвы, совершённая по вине известного актёра Михаила Ефремова. Находясь за рулём в нетрезвом виде, он вылетел на полосу встречного движения и врезался в несколько автомобилей. Один из водителей, пострадавших в ДТП, скончался.

Ефремов тесно связан с футболом: с ранних лет он болеет за «Спартак», регулярно посещает матчи команды. Вспоминаем случаи, когда игроки садились пьяными за руль и к каким последствиям это приводило.

Михаил Ефремов (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Юрий Севидов, «Спартак»

В 1960-е годы Севидов считался одной из главных надежд советского футбола. Оказавшись в «Спартаке», 18-летний нападающий регулярно забивал: за пять лет в составе красно-белых он провёл 146 матчей, в которых записал на свой счёт 71 гол. Юрий играл за олимпийскую сборную СССР, находился в шаге от попадания в первую команду страны, но всё изменил несчастный случай.



Двигаясь на своём автомобиле, Севидов сбил пешехода, которым оказался академик Д.И. Рябчиков – Герой Социалистического труда, уважаемый в научной среде человек. Академик получил повреждения средней тяжести – перелом ноги, ушибы. Скончался он в результате врачебной ошибки уже в больнице (неправильно поставили наркоз). Севидова обвинили в нарушении скоростного режима и вождении в нетрезвом виде. Партийное руководство страны требовало «дать максимум», и Юрий получил 10 лет лишения свободы.



Севидов через четыре года вышел на свободу по амнистии, ещё немного поиграл, но карьера уже была сломана. Спустя много лет он заявил, что был трезв и просто не видел Рябчикова, совершая поворот: «Медкомиссия написала: «подразумевается лёгкое опьянение». Я выпил рюмку коньяка уже после того, как сбил человека. Меня всего трясло. Гаишники сказали: получишь полтора года условно, старики часто правила нарушают».

Сергей Щербаков, «Спортинг» (Лиссабон)

Уроженец Брянска начинал свою карьеру в донецком «Шахтёре». После развала СССР многие футболисты стали уезжать в Европу, и одним из них был Щербаков. В 1992 году Сергей оказался в лиссабонском «Спортинге», где он играл вместе с Луишем Фигу и Красимиром Балаковым.



14 декабря 1993 года Бобби Робсон, возглавлявший тогда «Спортинг», был уволен и на прощание устроил ужин для всей команды. «Робсон сказал мне, что, как только найдёт новый клуб, заберёт меня к себе. На ужине я выпил немного виски. Конечно, мне не следовало садиться за руль. Лучше бы вызвал такси», – рассказывал Сергей. По пути домой Щербаков устроил гонки с самим собой – проскакивал на «красный», превышал скорость. На одном из светофоров Сергей попал в аварию, которая перечеркнула его футбольное будущее.



В больнице Щербакову сообщили, что у него повреждён позвоночник. До сих пор Сергей прикован к инвалидному креслу, но это не мешает ему работать селекционером в московском «Локомотиве».

Александр Ильин, «Динамо» (Москва)

Ильин прошёл футбольные школы «Спартака» и «Динамо», играл в юношеских сборных России. В 2015 году, находясь в питерском «Динамо» на правах аренды, Александр устроил ДТП: на своём Audi он вылетел на встречную полосу и протаранил три автомобиля. По словам свидетелей той аварии, Ильин был в алкогольном (или даже наркотическом) опьянении.



Погибли два человека, а сам футболист остался цел и невредим. Ранее Александр также попадал в аварию, но отделался штрафом. В зале суда Ильин раскаивался: «Я превысил скорость, ехал где-то 100 км/ч. Виноват я и только я». Как выяснили сотрудники полиции, Александр гнал со скоростью не меньше 130 км/ч. В 2016 году Ильина осудили на 5 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Хоао Малек, «Севилья»

20-летний мексиканец не успел дебютировать на взрослом уровне: летом 2019 года Малек сел за руль пьяным и врезался в машину, в которой находились молодожёны. Пара скончалась до приезда бригады медиков. Сам Хоао не пострадал.



Глава города Сапопана, где случилось ДТП, в своём «твиттере» написал: «Предполагаемый виновник происшествия, профессиональный футболист, доставлен в госпиталь Сапопана, где его обследовали врачи клиники. Позже он был допрошен сотрудниками полиции. Сейчас футболист находится под стражей. Считаю, что его нужно наказать по всей строгости закона за безответственное решение, которое привело к гибели двух невинных людей».



В данный момент Малек находится под следствием, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ричард Кио, «Дерби Каунти»

В октябре 2019 года обычный командный ужин игроков «Дерби Каунти» превратился в пьянку. Сразу три футболиста – Ричард Кио, Том Лоуренс и Мэйсон Беннетт – перебрали с алкоголем. Ближе к полуночи игроки потянулись домой, но троица требовала продолжения банкета.



Наконец насытившись, Лоуренс сел за руль своего Range Rover, на котором приехал на ужин. Едва отъехав от ресторана, футболисты угодили в ДТП (врезались в фонарный столб). Беннетт и Лоуренс отделались штрафом от клуба, лишением водительских прав и лёгкими ссадинами, а вот Кио серьёзно пострадал: он не был пристёгнут ремнём безопасности, сильно ударился коленом и порвал «кресты». К тому же «Дерби Каунти» расторг контракт с Ричардом.



Причина проста – Кио был старше всех из троицы, являлся капитаном команды. В клубе посчитали, что он не остановил буйную молодёжь от вождения в нетрезвом виде: «Мы не допустим, чтобы кто-то из игроков или сотрудников клуба вёл себя подобным образом, подвергая окружающих риску для жизни и здоровья». Сейчас Ричарду 33 года, он продолжает восстанавливаться после травмы и пока не думает о завершении карьеры.

Голкипер, известный по выступлениям за ЦСКА, попал в аварию 10 лет назад. Мандрыкин, будучи пьяным, не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. За Porsche Cayenne, на котором ехал Вениамин, началась погоня. Футболист смог оторваться от полицейских, но не справился с управлением и врезался в дерево. Помимо Мандрыкина в машине находились два его одноклубника по брянскому «Динамо» и две девушки, серьёзно пострадавшие в ДТП.

Как сейчас выглядят игроки ЦСКА, выигравшие в 2005 году Кубок УЕФА Прошло уже 15 лет со дня победы над «Спортингом».

Вениамин получил перелом позвоночника, также был повреждён спинной мозг. Долгое время Мандрыкин находился в реанимации: «Если бы перелом случился чуть выше, я бы умер. Врачи и так давали мне 25 процентов на то, что выживу. На полтора месяца меня поместили в медикаментозную кому с искусственной вентиляцией лёгких».



На вопрос, зачем он решил устроить гонки с сотрудниками ГИБДД, экс-голкипер заявил: «Тогда я испытывал драйв, адреналин. Думаешь, это было в первый раз? Это была первая неудачная попытка с моей стороны. Хотя почему неудачная? Они же меня не догнали и не поймали». Мандрыкин до сих пор прикован к кровати.