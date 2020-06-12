Топ-тренеры России 1990-х: как они выглядели игроками. Фото с разницей в 20-30 лет

Романцев, Садырин, Сёмин, Бышовец: именно эти всплывают фамилии в голове, когда мы говорим о лучших тренерах России 90-х годов. Эти специалисты приносили своим командам чемпионские титулы, победы на европейской арене, а некоторым удалось даже поработать в сборной страны и добиться определённых высот. Как они изменились за время игровой и тренерской карьеры?

Олег Романцев Фото: Из личного архива/Александр Сафонов, «Чемпионат»

Карьеру игрока Романцев начал в Красноярске, в «Автомобилисте». После пяти лет в клубе 22-летний защитник перебрался в «Спартак», где провёл лучшие годы карьеры. В конце 80-х — начале 90-х Олег Романцев начал свою тренерскую карьеру. Уже в 1989 году он возглавил «Спартак» и выиграл с ним чемпионат СССР, а в оставшиеся 10 лет ХХ века ещё шесть раз становился чемпионом России.

Александр Тарханов Фото: Из личного архива

Тарханов начинал играть вместе с Романцевым, поэтому первым клубом нападающего был также «Автомобилист». Только после ухода из красноярского клуба уроженец Казахстана транзитом через хабаровский СКА попал в ЦСКА, где играл до 30 лет. В начале 90-х стал работать главным тренером. Первым клубом в карьере российского специалиста стал одесский СКА, за который Тарханов выступал ещё будучи игроком после ухода из ЦСКА.



За свою тренерскую карьеру воспитанник «Автомобилиста» сменил более 20 клубов, в которых работал на должности не только главного тренера, но и тренера-консультанта, помощника тренера, советника, вице-президента и президента. В июне 2020 года Тарханов возглавил «Енисей», который выступает в ФНЛ.

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Павел Садырин

Павел Садырин Фото: Из личного архива

Павел Садырин — воспитанник пермского футбола, но большую часть карьеры провёл в ленинградском «Зените». Там же уже в возрасте 36 лет начал и тренерскую карьеру. Сначала возглавил дублирующий состав сине-бело-голубых, а затем через пять лет после ухода Юрия Морозова в киевское «Динамо» стал главным тренером основной команды. Уже через год после назначения Садырин стал с «Зенитом» чемпионом СССР. В 90-х годах российский тренер возглавлял ЦСКА, с которым в 1991 году выиграл чемпионат и Кубок СССР. С 1992 по 1994 Садырин был главным тренером сборной России. После работы в национальной команде возглавлял «Зенит», ЦСКА, «Рубин» и сборную Узбекистана.

Олег Долматов Фото: РИА Новости

Ещё один воспитанник красноярского «Автомобилиста». Правда, профессиональную карьеру полузащитник начал в «Кайрате», откуда перебрался в столичное «Динамо». Тренером стал в 34 года: в 1982 году возглавил ставропольское «Динамо». Но лучший отрезок тренерской карьеры у Долматова был в ЦСКА. На протяжении двух лет российский тренер приводил армейцев к серебряным и бронзовым медалям.

Профессиональную игровую карьеру Сёмин начал в Орле, но уже в 18 лет перебрался в столицу — в московский «Спартак». Долго в народной команде новый нападающий не пробыл и перешёл в «Динамо», с которым в 1970 году выиграл Кубок СССР и серебряные медали чемпионата. Первым клубом в тренерской карьере у Сёмина стала краснодарская «Кубань» в 1982 году. Только через 10 лет он возглавил «Локомотив» и начал вместе с клубом своё восхождение на вершину.

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Константин Бесков

Константин Бесков Фото: РИА Новости/Александр Сафонов, «Чемпионат»

Всю игровую карьеру Константин Бесков провёл в Москве. Сначала в составе «Металлурга», а затем в «Динамо». Тренером стал в 1954 году, когда начал работать помощником в сборной СССР. Затем тренировал «Торпедо», ЦСКА, «Зарю», «Локомотив». В 1967 году возглавил московское «Динамо», с которым добился наибольших успехов. В «Спартак» Бесков пришёл в 1977 году. Именно с красно-белыми он выиграл своё первое чемпионство. Закончил карьеру в 1995 году в родном «Динамо».

Валентин Иванов

Валентин Иванов Фото: РИА Новости

Вся игровая и большая часть тренерской карьеры Валентина Иванова прошла в «Торпедо». Воспитанник московских «Крыльев Советов» один из немногих, кому удалось стать чемпионом СССР в одной команде в качестве игрока и тренера. Помимо клубных достижений Иванов стал чемпионом Олимпийских игр в 1956 году и чемпионом Европы в 1960-м. Также Иванов в 1956 году стал победителем Спартакиады народов СССР.

Георгий Ярцев Фото: Из личного архива/РИА Новости

Игровая карьера Ярцева началась в Костроме, но пик пришёлся на годы выступления за московский «Спартак». Куда форвард перешёл, когда красно-белые играли в первой лиге. В 1979 году Георгий Ярцев стал вместе со «Спартаком» чемпионом СССР, а через 17 лет выиграл чемпионат России уже будучи главным тренером.

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Виталий Шевченко Фото: РИА Новости

Виталий Шевченко начал игровую карьеру на родине, в Баку. После четырёх лет, проведённых в «Нефтчи», перебрался в Украину, где выступал за киевское «Динамо» и одесский «Черноморец». В «Динамо» нападающий стал чемпионом СССР. Заканчивал Шевченко уже в московском «Локомотиве», где после окончания карьеры стал работать начальником команды. После шести лет в «Локомотиве» тренер уехал в Боливию, где возглавил «Боливар», с которым дважды выиграл чемпионат страны. Затем был двухлетний период в Израиле, а потом возвращение в Россию.

Анатолий Бышовец Фото: РИА Новости/Александр Сафонов, «Чемпионат»

Игровая карьера Анатолия Бышовца продлилась недолго. Выступая за киевское «Динамо», форвард в 27 лет завершил карьеру из-за рецидива травмы колена. Тренировать Бышовец начал в 36 лет: в 1982 году возглавил юношескую сборную СССР. А уже в 1988 году выиграл золото Олимпийских игр. Следующий трофей Бышовец выиграл уже на закате тренерской карьеры в 2007 году — стал обладателем Кубка России с московским «Локомотивом».