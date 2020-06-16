Самые преданные футболисты 10 топ-лиг мира. Акинфеев выше Рамоса и Месси!

Самым преданным футболистом планеты из ныне играющих на профессиональном уровне является 41-летний вратарь Хитоси Согахата. За японский клуб «Касима Антлерс» он выступает с конца прошлого века – с 1998 года, если быть точным. Мы собрали список самых преданных игроков из первой десятки лиг мира. Все они в своих клубах уже более 13 лет.

11-е место — Антон Шунин, «Динамо» (13 лет, 5 месяцев, 14 дней)

Антон Шунин Фото: РИА Новости

Открывает наш рейтинг вратарь московского «Динамо» Антон Шунин. В структуре бело-голубых он находится с семи лет. За это время Шунин прошёл путь от школы до основы главной команды. Антон сыграл более 250 матчей за клуб, из которых 93 отстоял на ноль. Лучшим командным достижением капитана динамовцев пока остаётся бронзовая медаль чемпионата России 2008 года.

10-е место — Марсело, «Реал» Мадрид (13 лет, 5 месяцев, 14 дней)

В мадридский «Реал» Марсело перешёл в возрасте 18 лет. С 2007 года левый защитник сыграл 506 матчей за «сливочных» и выиграл 21 трофей. 12-й номер «Реала» 38 раз лично поражал чужие ворота и 96 раз ассистировал партнёрам.

Самый стыдный вечер сборной Бразилии. Где сейчас участники той игры Ровно пять лет назад бразильцев уничтожила сборная Германии.

9-е место — Хави Лопес, «Эспаньол» (13 лет, 11 месяцев, 15 дней)

Хави Лопес играет за клуб из Барселоны с 2007 года. Свою карьеру в «Эспаньоле» правый защитник начал с дубля команды. Доверие будущему капитану оказал Маурисио Почеттино, который начал регулярно выпускать футболиста в старте. За 13 лет Лопес сыграл 279 матчей за «попугаев».

8-е место — Бруно Сориано, «Вильярреал» (13 лет, 11 месяцев, 15 дней)

Бруно Сориано Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Сориано — воспитанник «Вильярреала», но свой первый матч за основу сыграл только в 22 года. 36-летний опорный полузащитник появлялся на поле в 416 матчах. В 2017 году Сориано получил травму большеберцовой кости, а затем делал операцию на подколенном сухожилии. Только сейчас после карантина Бруно приступил к тренировкам. За три года из-за травмы он пропустил 140 матчей.

7-е место — Сэмми Боссют, «Зюлте-Варегем» (13 лет, 11 месяцев, 15 дней)

Боссют всю карьеру провёл в Бельгии. Сначала вратарь играл за «Спортинг Вест», а с 2006 года прописался в «Зюлте-Варегеме». За четырнадцать лет в составе «фермеров» Сэмми сыграл более 400 игр, а в сезоне-2016/17 выиграл свой первый трофей — Кубок Бельгии. В 2014 году Боссют побывал на чемпионате мира в Бразилии – только сыграть не посчастливилось.

6-е место — Серхио Рамос, «Реал» Мадрид (14 лет, 9 месяцев, 15 дней)

Серих Рамос и Марсело Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Свои первые шаги в профессиональном футболе Рамос делал в «Севилье». В мадридский «Реал» центральный защитник перешёл в 2005 году, когда ему исполнилось 19 лет. За полтора десятилетия в стане «сливочных» Рамос, как и Марсело, выиграл 21 трофей, сыграл в 641 матче и забил 92 мяча. Помимо этого, капитан «Реала» является рекордсменом по количеству жёлтых карточек в Ла Лиге. Только за время выступлений в столице Испании защитник собрал 167 предупреждений.

10 самых результативных защитников Европы. Среди них — два экс-игрока «Зенита» Лидеры вас точно удивят.

5-е место — Джорджо Кьеллини, «Ювентус» (14 лет, 11 месяцев, 15 дней)

Джорджо Кьеллини Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Игровую карьеру во взрослом футболе Кьеллини начал очень рано — в 16 лет. На протяжении четырёх сезонов Джорджо выступал за «Ливорно». Затем был годичный отрезок в «Фиорентине», и только в 2005 году защитник перешёл в «Ювентус». С тех пор он провёл более 500 матчей и выиграл 18 трофеев с «Юве». В августе 2019 года итальянец травмировал колено, поэтому в нынешнем сезоне появлялся на поле всего трижды.

4-е место — Франческо Маньянелли, «Сассуоло» (14 лет, 11 месяцев, 15 дней)

Маньянелли за 15 лет в «Сассуоло» прошёл путь от Серии С до главной лиги Италии и стал капитаном клуба. В активе Франческо 451 матч и 9 голов за клуб. Контракт опорного полузащитника действует до лета следующего года, так что у футболиста ещё будет возможность улучшить личную статистику, а может быть, и выиграть свой первый «взрослый» трофей.

3-е место — Лионель Месси, «Барселона» (16 лет, 5 месяцев, 14 дней)

Лионель Месси и Роналдиньо Фото: Denis Doyle/Getty Images

Месси в структуре сине-гранатовых с 13 лет. Показатели у Лео просто фантастические: 16 сезонов, 719 матчей, 628 голов, 268 голевых передач, 34 трофея. Сюда же можно приплюсовать десятки индивидуальных наград. Контракт капитана сборной Аргентины рассчитан до 30 июня 2021 года. Совсем скоро мы узнаем будущее «десятки» «Барселоны».

«Этот первый шанс — мой позор». Так Месси оценил свой дебют в «Барселоне» 4 эпизода о первом матче гения. Сделали сериал для вас.

2-е место — Лоик Перрен, «Сент-Этьен» (16 лет, 11 месяцев, 15 дней)

Всю свою карьеру Перрен провёл во французском клубе. Уже в 22 года Лоик стал капитаном «Сент-Этьена». За 16 лет в клубе у защитника всего лишь один трофей — Кубок французской лиги сезона-2012/13. За «святых» Перрен выходил в 469 матчах, в которых забил 30 голов.

12 самых преданных игроков РПЛ. В первой тройке одни вратари Очень много игроков ЦСКА.

1-е место — Игорь Акинфеев, ЦСКА (17 лет, 5 месяцев, 14 дней)

Игорь Акинфеев с кубком УЕФА Фото: Getty Images

Акинфеев — самый преданный футболист из 10 топ-лиг мира. С детства за ЦСКА – это про него. В школу клуба будущий капитан поступил четырёхлетним ребёнком. С тех пор Игорь если и отлучался, то только в сборную. За 17 лет в «армейском» клубе Акинфеев провёл 627 матчей (269 на ноль) и выиграл 20 трофеев. Трудовое соглашение вратаря рассчитано как минимум до лета 2022 года, поэтому в ближайшее время смены лидера в этом рейтинге не предвидится.