«Конфуз, которого АПЛ должна была избежать». Сезон в Англии возобновился со скандала

АПЛ вернулась, и в первом же тайме первого матча после возобновления случилось недоразумение, которое стоило «Шеффилду» очков: его чистый гол в ворота «Астон Виллы» не был засчитан, поскольку система определения взятия ворот его «не заметила».
Очевидно, что мяч пересек линию ворот – вратарь «Астон Виллы» зашел с ним в руках вглубь ворот, — но арбитр Майкл Оливер доверился системе взятия ворот (она работает автоматически) и гол не засчитал. В недоумении были все – вероятно, даже игроки «Астон Виллы».
В перерыве, как пишет BBC Sport, главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер подошел в Оливеру и сказал: «Семь камер его не распознали! Самая технологичная лига в мире, где всё видно с каждого угла, и гол не засчитан».
Компания Hawk-Eye, отвечающая за работу системы, уже извинилась перед «ШЮ», лигой и всеми, кого задела эта ситуация, а также подтвердила, что мяч пересёк линию ворот. Такая ошибка, по словам представителей компании, произошла впервые за более чем 9000 случаев использования системы. По предположению Hawk-Eye, техника не определила гол, потому что камеры были закрыты либо вратарём, либо защитником, либо стойкой ворот.
VAR в эту ситуацию вмешаться не мог, хотя с его помощью можно проверять, пересёк ли мяч линию ворот. В заявлении, которое приводит издание The Sun, говорится, что «официальные представители матча на поле не получили сигнал о взятии ворот, а VAR в таких случаях не вмешивается».
Самое забавное, что в перерыве Оливеру всё же пришло сообщение о голе, но засчитать его уже было невозможно.
The Guardian: «Как отрадно после трех месяцев изоляции, смерти и борьбы спорить о чём-то настолько тривиальном, как отменённый гол. С возвращением, Премьер-Лига.
Конечно, ключевая деталь здесь не была банальной в футбольном смысле. Нет никаких сомнений в том, нужно ли было засчитывать гол — мяч определённо пересек линию. Проблема возникла из-за того, что якобы непогрешимая голевая технология потерпела неудачу. Это был конфуз, которого Премьер-лига должна была избежать, возможно, в своём самом ожидаемом матче когда-либо».
Этим инцидентом были ошемлены многие:
— Гари Линекер написал: «Даже система взятия ворот в наши дни вызывает сомнения. Странные времена».
— Нападающий «Вест Бромвича» Чарли Остин тоже высказался: «Итак, кто это объяснит после игры? @SkySports, кажется, настало время судьям выходить и давать интервью после матчей? Конечно, мы все совершаем ошибки, но почему они от этого защищены».
— Звезда «Вест Хэма» Деклан Райс: «Подождите…Я думал, это то, для чего нужен VAR??!!! Очевидно же, что мяч пересек линию!».
— Один из болельщиков написал, что «все видели этот гол»: «Это чистый гол. Я знаю, потому что видел. Мы все видели. Но потому что Hawk-Eye не сработал и VAR решил не вмешиваться, его не засчитали, хотя мы все видели, что произошло. Мы позволяем компьютерам влиять на результаты, как будто играем в Champ Manager».
«У нас есть система взятия ворот и VAR, но это не гол. 2020-й точно сошел с ума».
Без шуток не обошлось.
«Майкл Оливер осознает, что надел свои фитнес-часы вместо часов с технологией взятия ворот».
«Астон Вилла» не нажала кнопку системы взятия ворот».
«Извините, болельщики «Шеффилда», но из-за правил социальной дистанции мяч должен быть в двух метрах от линии ворот, чтобы гол засчитали».
«Это не гол. 2020 сломал и систему взятия ворот».
«Система взятия ворот ещё на карантине».
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