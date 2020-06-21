Гончаренко намерен уйти из ЦСКА. Объясняем почему

20 июня ЦСКА разгромно проиграл «Зениту» — 0:4. После матча Виктор Гончаренко не пришёл на пресс-конференцию. Сергей Овчинников, который отвечал на вопросы вместо коллеги, объяснил, что на фоне болезненного поражения у главного тренера ЦСКА поднялось давление.

3 решения Семака, благодаря которым «Зенит» смял ЦСКА. Гончаренко никак не реагировал Лунёв, Дзюба и Малком – короли. А «армейцы» проиграли не только из-за ляпов защитников.

Что произошло?

По нашей информации, после матча у Гончаренко возникло твёрдое желание покинуть ЦСКА. Он уже сообщил об этом игрокам, а также написал заявление об уходе по собственному желанию. Правда, руководство «армейцев» хочет попытаться уговорить тренера остаться хотя бы до конца нынешнего сезона. Но сделать это будет очень тяжело, поскольку решение для себя Виктор Михайлович уже принял.

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Почему Гончаренко хочет уйти?

Тренер устал. Есть информация, что он хотел уйти ещё после гостевого матча с «Ростовом», где «армейцы» проиграли — 2:3. Но тогда руководство убедило специалиста остаться. Совсем недавно Гончаренко подписал новый контракт до конца следующего сезона, но сделал это после длительных раздумий и уговоров. Проще говоря, он давно размышлял над своим будущим в ЦСКА. Гончаренко устал от отсутствия качественного усиления. Тренер понимает, что его идеи с нынешним составом «армейцев» упёрлись в потолок, а отступать от своих задумок Виктор Михайлович не планирует. В такой ситуации у руководства есть два выхода: покупать новых, качественных игроков или отпускать тренера. Гончаренко решил, что для него и для команды лучшим будет второй вариант.

Кто возглавит ЦСКА в случае ухода Гончаренко?

Пока вариантов нет никаких. Давно говорят о Сергее Игнашевиче, который тренирует «Торпедо». Но с ним на данный момент не было контактов. Ровно как и с другими специалистами. Велика вероятность, что исполняющим обязанности до конца сезона будет назначен Сергей Овчинников, который уже подменял Гончаренко на лавке во время дисквалификации последнего.