5 самых успешных клубов РПЛ на трансферном рынке

Хотите узнать, какой из российских клубов максимально рационально тратит деньги на трансферы? А стоимости каких игроков растут больше остальных?

Специально для «Чемпионата» портал Transfermarkt.ru составил рейтинг самых эффективных клубов РПЛ на трансферном рынке. В него попали 5 клубов с наибольшей разницей между стоимостью состава на данный момент и суммой, потраченной на новичков.

В рейтинге оказались, в основном, клубы из первой пятерки РПЛ. Но без сюрпризов не обошлось.

5. «Спартак»

Стоимость состава: 99,3 млн евро

Стоимость приобретений: 70,5 млн евро

Разница: 28,9 млн евро

Гус Тиль — самый дорогой новичок в истории красно-белых Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Спартак» умудрился забраться на пятое место рейтинга, даже несмотря на провальную летнюю трансферную кампанию – лишь стоимость одного из пяти купленных летом новичков повысилась (отличился Эсекьель Понсе, чей ценник увеличился на 200 тысяч евро). Остальные же футболисты, приобретённые совсем недавно, серьёзно потеряли в цене. Например, стоимость самого дорого новичка в истории клуба Гуса Тиля (16 млн евро) упала на 5,5 млн евро.

В этот рейтинг красно-белые попали, в основном, за счёт игроков сборной России – Романа Зобнина и Георгия Джикии (прирост в стоимости 6,5 млн евро и 5,65 млн евро соответственно), а также своих воспитанников – Николая Рассказова (прирост — 2,3 млн евро), Александра Максименко (прирост – 7,993 млн евро) и Зелимхана Бакаева (прирост – 8 млн евро).

Эти цифры позволяют сделать элементарный вывод: как бы ни играла главная команда, академия «Спартака» продолжает поставлять в клуб ценнейшие кадры. «Спартак» любит и умеет работать с российской молодёжью.

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4. «Ростов»

Стоимость состава: 39,8 млн евро

Стоимость приобретений: 4,3 млн евро

Разница: 35,5 млн евро

Стоимость Эльдора Шомуродова выросла почти на 5 млн евро Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Не секрет, что «Ростов» живёт по средствам и серьёзно раскошеливаться на трансферы себе не позволяет. Руководство ростовского клуба вместе с Валерием Карпиным создало отличный тандем, который позволяет подписывать игроков за бесценок, а затем помогает им развиваться.

Залог успеха ростовчан очень прост: во-первых, они не стесняются заключать контракты с опальными свободными агентами – Романом Ерёменко, Павлом Мамаевым, Алексеем Ионовым (стоимость этих игроков превышает 9 млн евро). А во-вторых, невероятно успешно действуют на трансферном рынке, покупая перспективных футболистов. Так стоимость Эльдора Шомуродова в «Ростове» выросла на 4,9 млн евро, Матиаса Норманна – на 3,1 млн евро, а Дмитрия Чистякова – на 2,075 млн евро.

Неудивительно, что с такой трансферной политикой клуб со скромным бюджетом всерьёз борется за еврокубки.

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3. «Краснодар»

Стоимость состава: 117,3 млн

Стоимость приобретений: 53,6 млн

Разница: 63,7 млн евро

Магомед-Шапи Сулейманов — пример эффективной работы «Краснодара» с молодежью Фото: РИА Новости

Такая серьёзная разница между стоимостью приобретений и ценой состава «Краснодара» объясняется хорошей трансферной политикой клуба и, конечно, же отличной работой с молодёжью.

Воспитанники академии «Краснодара» — Даниил Уткин, Матвей Сафонов, Шапи Сулейманов и Александр Черников в сумме стоят 22,35 млн евро.

Прибавьте к этому невероятно удачные трансферы перспективных игроков – Виктора Классона (прирост стоимости — 11,5 млн евро), Юрия Газинского (прирост – 6,75 млн евро) и Сергея Петрова (прирост – около 4 млн евро), грамотные подписания возрастных, но ещё боевитых свободных агентов – Мануэля Фернандеша (стоимость – 2 млн евро) и Маркуса Берга (1,6 млн евро), а также другие хорошие сделки и получите нынешний результат.

При этом «Краснодар» не раз обжигался на трансферах, но зато вовремя исправлял свои ошибки. Например, неудачными оказались сделки по Куэве и Скопинцеву. Эти футболисты толком не смогли заиграть в клубе, однако «быки» всё равно умудрились их выгодно продать.

В итоге на переходах обоих они потеряли лишь 1,1 млн евро. Хотя эта цифра могла быть куда больше, если учесть, что сейчас и Куэва, и Скопинцев стоят меньше, чем на момент продажи.

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2. «Локомотив»

Стоимость состава: 101,1 млн евро

Стоимость приобретений: 34 млн евро

Разница: 67,1 млн евро

Гжегож Крыховяк пришёлся в «Локомотиве» ко двору Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Академия «Локомотива» работает ничуть не хуже, чем краснодарская. В отличие от воспитанников «Краснодара», которые пока чаще выступают за молодёжную сборную России, некоторые выпускники академии «Локо» регулярно вызываются в главную национальную команду. Речь, конечно же о братьях Миранчуках и Дмитрии Баринове. Сейчас их суммарная стоимость равняется 37,5 млн евро.

Есть в составе «Локо» и воспитанники чуть моложе — Магкеев, Лысов и Тугарев. Вскоре они могут стать ценными активами, а пока их стоимость оценивается в 2,625 млн евро.

Оставшуюся часть разницы «железнодорожников» между стоимостью состава и суммой, выплаченной за новичков, составляют удачные трансферы – Гжегожа Крыховяка (прирост стоимости – 2,5 млн евро), Мацея Рыбуся (625 тысяч евро), Эдера (700 тысяч евро), бесплатные подписания – Владислава Игнатьева (стоимость – 2 млн евро), Брайана Идову (950 тысяч евро) и Джефферсона Фарфана (800 тысяч евро), а также аренда Жоау Мариу (стоимость – 14,5 млн евро) и другие неплохие сделки.

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1.ЦСКА

Стоимость состава: 112,9 млн евро

Стоимость приобретений: 40,9 млн евро

Разница: 72 млн евро

Марио Фернандес и Никола Влашич Фото: РИА Новости

Неудивительно, что ЦСКА оказался на первом месте этого рейтинга. Уже несколько лет московский клуб полагается на молодёжь и ограничивает себя в громких трансферах.

Сейчас команда Виктора Гончаренко самая молодая в РПЛ – средний возраст игроков составляет всего 23,8 года. Опыта «армейцам» явно не хватает, зато ценных активов и перспективных игроков в клубе предостаточно: воспитанники – Акинфеев, Чалов, Дзагоев, Помазун, Карпов, Щенников, Набабкин, Тикнизян, Хосонов, Кучаев (суммарная стоимость – 34,7 млн евро), прогрессирующие молодые игроки – Ахметов, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Дивеев, Магнуссон, Бистрович (суммарный прирост стоимости – 20, 2 млн евро) и, конечно же, самый дорогой футболист в составе клуба Марио Фернандес (в России стоимость защитника увеличилась с 10,5 млн евро до 24 млн евро).

Более того, в нынешнем ЦСКА стоимость только одного футболиста оценивается меньше, чем сумма, выплаченная за него. Почти за год в московском клубе цена на защитника Седрика Гогуа упала на 75 тысяч евро.

Такая трансферная политика позволят клубу экономить, но, к сожалению для болельщиков «армейцев», не помогает побеждать. После ухода Леонида Слуцкого ЦСКА завоевал только один трофей – Суперкубок России. В чемпионате московский клуб дважды занял второе место, а в последнем сезоне даже не попал в зону Лиги чемпионов.