«Ростов» выходит из «тюрьмы». «Динамо» сыграет с ЦСКА основой. «Оренбург» — вылетит

Российский футбол выходит из кризиса без сюрпризов.

«Оренбург» — «Краснодар» — техническое поражение

«Оренбург» не сыграет с «Краснодаром», получит техническое поражение и вылетит из РПЛ по итогам сезона.

Причины ясны:

1. Масштаб заражения коронавирусом и контактная группа в «Оренбурге» огромная. Болеет 15 человек, потенциально заражённых игроков основы и молодежки — около 70.

2. У клуба бедная инфраструктура, поэтому закрываться на базе и даже в разных помещениях – невозможно. Ситуация с распространением вируса в клубе действительно тяжелая, и Роспотребнадзор не может помочь даже при желании.

3. Появление проекта «Сочи», переход туда главного тренера Владимира Федотова, расставание с лучшими игроками, информация об уходе из клуба президента Владимира Кияева – все эти факторы говорили о том, что футбольный проект уровня Премьер-Лиги в Оренбурге «Газпрому» больше не нужен. Поэтому, если говорить прямо, сначала «Оренбург» получит пару технических поражений, а затем вылетит.

Первое техническое поражение сезона в РПЛ. А что там с матчем «Динамо» и ЦСКА? «Краснодару» не придётся выходить на поле.

«Ростов» — «Арсенал» — матч основными составами

«Ростов» же сыграет основой. Точно не ясно, повлияла ли на это приехавшая в Ростов делегация РФС и РПЛ, но Роспотребнадзор постановил, что карантин в клубе нужно считать с 12 июня. Добавляем 14 дней и получаем, что ровно к матчу с «Арсеналом» все футболисты с чистыми тестами должны быть допущены к игре. И пусть президент «Ростова» Арташес Арутюнянц говорит загадками, но вопрос о допуске его команды уже решен. Карпин может выходить из «тюрьмы».

«Динамо» — ЦСКА – на 90 процентов сыграют основными составами

Борьба за чистых футболистов близка к завершению. Дело в том, что сначала сотрудник Роспотребнадзора очертил контактную группу в количестве 10 человек, но затем она почему-то была увеличена в 5 раз. Также на ситуацию повлияют повторные тесты Клинтона Нжье, показавшие отсутствие заболевания. Исходя из этого «Динамо» будет допущено до матча с ЦСКА по примеру «Ростова». И, опять же, если говорить прямо – не последнюю роль здесь, как и в переносе игры с «Краснодаром», будут играть возможности ВТБ.

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Другие клубы – будут включать голову

Фактически же ситуация в РПЛ не меняется. Как мы уже не раз писали, карантин всё так же будет составлять 14 дней, а контактная группа зараженных продолжит выявляться сотрудниками независимых лабораторий. И если условный «Спартак» после массовой прогулки по ресторанам получит инфицированных, то защищать клуб никто не будет. Конечно, интересно узнать, как поведёт себя лига, если заболеет кто-то из «Зенита», но такой проверки мы сейчас никому не желаем.

Так что закрепим ещё раз, что клубам не нужно летать из города в город без масок, не нужно вместе ходить по ресторанам, не нужно переодеваться в одном помещении, не нужно есть всем вместе, не нужно сидеть рядом на скамейке запасных, не нужно отмечать голы с фанатами и фотографироваться с болельщиками. Иначе будут технические поражения, иначе будет новая тюрьма и появятся новые скандалы.

Если футболисты хотят играть и зарабатывать свои большие деньги, то им нужно быть осторожными и ответственными. Впрочем, как и нам с вами. Надолго. Жизнь немного изменилась за последние полгода. И это нужно понять и принять.

Если вы хотите разобраться, что сейчас происходит с РПЛ – у вас все равно не получится. Ежедневно ведутся переговоры с Роспотребнадзором, делегации РФС летают по городам и пытаются решить проблемы с допуском игроков инфицированных команд