Цорн не справляется с Федуном. Есть тенденция, что «Спартак» может сменить гендиректора

Последние полгода я почти не писал о «Спартаке».
Во-первых, даже в эпоху пиджаков было скучно – Кононов всё равно был обречён.
Во-вторых, ещё предстояло оценить игроков и нового тренера.
В-третьих, что самое главное, нужно было посмотреть, как новый гендиректор будет взаимодействовать с владельцем клуба и его окружением.
Но для начала перенесёмся на четыре года назад и зацепимся за эпизод, случившийся в конце сезона-2015/16. Мы уже о нём рассказывали, но давайте-ка повторимся. Итак, после одного из печальных матчей на «Открытие арене» Леонид Федун собирался выйти к прессе и вывалить в свет свои взгляды на проблемы мироздания, но вдруг владельца «Спартака» схватила рука. Она отодвинула его в сторону, прикрыла дверь и держала Федуна до того момента, пока он не развернулся и не исчез. С тех пор владелец «Спартака» избегал внезапных комментариев в течение практически всего следующего сезона. Сезона, ставшего чемпионским.
Впрочем, уже давно можно было вывести формулу: чем больше Федун говорит – тем сильнее изнутри расшатан «Спартак». Поэтому вернёмся в дни сегодняшние и обратим внимание на три новейших выступления Федуна.
1. РФС решает, где проводить полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Цорн занимается этой проблемой: общается с футбольными властями, пишет письма об ошибке в регламенте и корректно просит провести жеребьевку. РФС же заявляет, что команды сыграют в Петербурге.
Федун негодует: «Зенит» тяжеловес в футболе, — говорит он. — Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда всё у них будет хорошо».
От Цорна, который действовал по отношению к властям слишком тактично и не создал даже подобия протеста, мы новых комментариев не слышали.
Получается, что владелец клуба и гендиректор действовали как минимум не в тандеме.
2. Федун называет сделку по Шюррле провалом.
Андре Шюррле, получавший в «Спартаке» более трех млн евро и в основном занимавшийся в столице лечением, блогерством и туризмом, покидает клуб за 10 туров до конца сезона и остается дома в Германии. Федун называет этот трансфер финансовым провалом: «В футболе всегда присутствует риск. У кого-то получается. У кого-то нет».
Цорн, привозивший чемпиона мира, внезапно отвечает: «С точки зрения бренда «Спартака» приход Шюррле дал нам внимание в зарубежных СМИ. Да и насколько помню, в нашем официальном магазине майка Андре — самая продаваемая. В целом риск для «Спартака» в этой ситуации был минимален. Что касается оценки Шюррле нашим главным акционером, то, как мне кажется, его высказывание носит больше эмоциональный характер», — сказал Цорн.
И слова его несли двойной негативный эффект. Во-первых, он вступил в лёгкое противостояние с Федуном. Во-вторых, допустил заведомо слабую манипуляцию. Ведь внимание зарубежных СМИ в основном касалось рассуждений Шюррле о желании завершить карьеру – эти слова точно не шли на пользу его действующему клубу.
Продажи футболок в магазине «Спартака» не окупали и десятой процента от затрат, вернув лишь жалкие тысячи долларов.
И, наконец, вряд ли тусующийся в районе Кремля, испытывающий проблемы с мотивацией, странно питающийся, постоянно болеющий и задолбавший часть клуба своей мнительностью Шюррле мог стать примером для молодых футболистов.
Зря гендиректор «Спартака» всё это сказал.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
3. Федун злится и жалуется. Его не защищают.
В последние недели Федун слишком много говорит. Например, после матча с «Уфой» владелец «Спартака» наехал не только на судей в поле, но и VAR.
«VAR не убрал человеческий фактор, — жаловался Федун. — Хочет судья не засчитать гол — он его не засчитывает. На наш взгляд, первый мяч был забит чисто, а во втором случае полностью пересек линию».
И тут вновь важно задать вопросы:
1. Почему на авансцене вновь Федун, а не Цорн?
2. Во-вторых, почему никто не ограждает Федуна от конфуза? Ведь первый отменённый гол – грязнейший, потому что находившийся в двухметровом офсайде Самуэль Жиго перекрыл вратарю «Уфы» обзор. Второго гола тоже не было, потому что мяч не полностью пересек линию ворот. И оба эпизода были настолько очевидными, что сейчас можно вновь поставить вопросы: чем же Федун почти 20 лет занимался в футболе, если так и не понял простейшего правила офсайда?
После этих жалоб хочется увидеть Федуна в штаб-квартире судей ФИФА, размахивающим фотографией, где из-за тела Жиго не видно Беленова и кричащим: «Это не вне игры»!» Как думаете, что бы ему ответили? Покрутили бы пальцем у виска? Хихикнули? Так вся Россия и так хихикает. Раньше восхищалась «Спартаком», а теперь хихикает.
Цорн же, повторимся, ни эти эпизоды, ни какие-либо другие связанные с клубом моменты никак не комментирует, на футбольные власти не давит, что наталкивает на вопрос: «А можно ли гендиректору вообще сейчас выступать от лица клуба?».
Усиливаются сомнения и на фоне того, что Федун убирает из клуба начальника медиа-департамента. Известно, что Цорн и Тедеско просили за Антона Лисина, но слушать его не стали. Теперь пиаорм в клубе будет управлять человек, приглашенный набравшим силу окружением Федуна.
Эти и другие тенденции говорят о том, что Цорн так с Федуном и не справился. Не заработал мощного авторитета и не смог противостоять. Впрочем, и аргументов в арсенале Томаса оказалось не так много. Аренда Андре Шюррле – печальная. Младший Бакаев – на время потерян. Тиль и Крал не раскрылись на 30 миллионов. Идея с поездкой на турнир в США провалилась. Футбольные чиновники, несмотря на связи Цорна, на поводу у клуба не идут. Судьи – тоже. Команда не в зоне еврокубков. Скандалы остаются — в том числе и странные, как с Гулиевым. По болельщикам ясной и общей позиции в клубе нет. Директор по медиа уходит.
Нет, конечно, иной владелец дал бы другому менеджеру больше времени, но так ли сильна рука Цорна, способна ли она сдержать порыв Федуна и его свиты? Вот насущный вопрос и тенденции, которые сейчас стоит обсуждать.
Кстати, рука, задержавшая Федуна в 2016-м, принадлежала Александру Жиркову. Статусному руководителю из «Лукойла» и единственному управленцу «Спартака», который мог говорить с владельцем клуба на равных и вести дела самостоятельно. Цорн же, даже если останется, такой возможности никогда не получит. Каких бы связей у него не было.
- 28 июня 2020
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