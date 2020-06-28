Цорн не справляется с Федуном. Есть тенденция, что «Спартак» может сменить гендиректора

Последние полгода я почти не писал о «Спартаке».



Во-первых, даже в эпоху пиджаков было скучно – Кононов всё равно был обречён.



Во-вторых, ещё предстояло оценить игроков и нового тренера.



В-третьих, что самое главное, нужно было посмотреть, как новый гендиректор будет взаимодействовать с владельцем клуба и его окружением.



Но для начала перенесёмся на четыре года назад и зацепимся за эпизод, случившийся в конце сезона-2015/16. Мы уже о нём рассказывали, но давайте-ка повторимся. Итак, после одного из печальных матчей на «Открытие арене» Леонид Федун собирался выйти к прессе и вывалить в свет свои взгляды на проблемы мироздания, но вдруг владельца «Спартака» схватила рука. Она отодвинула его в сторону, прикрыла дверь и держала Федуна до того момента, пока он не развернулся и не исчез. С тех пор владелец «Спартака» избегал внезапных комментариев в течение практически всего следующего сезона. Сезона, ставшего чемпионским.

Впрочем, уже давно можно было вывести формулу: чем больше Федун говорит – тем сильнее изнутри расшатан «Спартак». Поэтому вернёмся в дни сегодняшние и обратим внимание на три новейших выступления Федуна.

1. РФС решает, где проводить полуфинал Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».



Цорн занимается этой проблемой: общается с футбольными властями, пишет письма об ошибке в регламенте и корректно просит провести жеребьевку. РФС же заявляет, что команды сыграют в Петербурге.



Федун негодует: «Зенит» тяжеловес в футболе, — говорит он. — Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство… И тогда всё у них будет хорошо».



От Цорна, который действовал по отношению к властям слишком тактично и не создал даже подобия протеста, мы новых комментариев не слышали.



Получается, что владелец клуба и гендиректор действовали как минимум не в тандеме.

«Осталось только Вилкова поставить на судейство». Федун раскритиковал решение РФС Полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге.

2. Федун называет сделку по Шюррле провалом.



Андре Шюррле, получавший в «Спартаке» более трех млн евро и в основном занимавшийся в столице лечением, блогерством и туризмом, покидает клуб за 10 туров до конца сезона и остается дома в Германии. Федун называет этот трансфер финансовым провалом: «В футболе всегда присутствует риск. У кого-то получается. У кого-то нет».



Цорн, привозивший чемпиона мира, внезапно отвечает: «С точки зрения бренда «Спартака» приход Шюррле дал нам внимание в зарубежных СМИ. Да и насколько помню, в нашем официальном магазине майка Андре — самая продаваемая. В целом риск для «Спартака» в этой ситуации был минимален. Что касается оценки Шюррле нашим главным акционером, то, как мне кажется, его высказывание носит больше эмоциональный характер», — сказал Цорн.

3 миллиона за бледного чемпиона. «Спартак» — как турбюро для Шюррле У руководства на одну футбольную жизнь меньше.

И слова его несли двойной негативный эффект. Во-первых, он вступил в лёгкое противостояние с Федуном. Во-вторых, допустил заведомо слабую манипуляцию. Ведь внимание зарубежных СМИ в основном касалось рассуждений Шюррле о желании завершить карьеру – эти слова точно не шли на пользу его действующему клубу.

Продажи футболок в магазине «Спартака» не окупали и десятой процента от затрат, вернув лишь жалкие тысячи долларов.

И, наконец, вряд ли тусующийся в районе Кремля, испытывающий проблемы с мотивацией, странно питающийся, постоянно болеющий и задолбавший часть клуба своей мнительностью Шюррле мог стать примером для молодых футболистов.



Зря гендиректор «Спартака» всё это сказал.

3. Федун злится и жалуется. Его не защищают.



В последние недели Федун слишком много говорит. Например, после матча с «Уфой» владелец «Спартака» наехал не только на судей в поле, но и VAR.



«VAR не убрал человеческий фактор, — жаловался Федун. — Хочет судья не засчитать гол — он его не засчитывает. На наш взгляд, первый мяч был забит чисто, а во втором случае полностью пересек линию».



И тут вновь важно задать вопросы:

1. Почему на авансцене вновь Федун, а не Цорн?

2. Во-вторых, почему никто не ограждает Федуна от конфуза? Ведь первый отменённый гол – грязнейший, потому что находившийся в двухметровом офсайде Самуэль Жиго перекрыл вратарю «Уфы» обзор. Второго гола тоже не было, потому что мяч не полностью пересек линию ворот. И оба эпизода были настолько очевидными, что сейчас можно вновь поставить вопросы: чем же Федун почти 20 лет занимался в футболе, если так и не понял простейшего правила офсайда?



После этих жалоб хочется увидеть Федуна в штаб-квартире судей ФИФА, размахивающим фотографией, где из-за тела Жиго не видно Беленова и кричащим: «Это не вне игры»!» Как думаете, что бы ему ответили? Покрутили бы пальцем у виска? Хихикнули? Так вся Россия и так хихикает. Раньше восхищалась «Спартаком», а теперь хихикает.

«Спартак» пострадал из-за судейства? Это полная ерунда Ошибался ли арбитр? Почему красно-белые играли слегка трусливо? Ответы на главные вопросы после резонансного матча.

Цорн же, повторимся, ни эти эпизоды, ни какие-либо другие связанные с клубом моменты никак не комментирует, на футбольные власти не давит, что наталкивает на вопрос: «А можно ли гендиректору вообще сейчас выступать от лица клуба?».



Усиливаются сомнения и на фоне того, что Федун убирает из клуба начальника медиа-департамента. Известно, что Цорн и Тедеско просили за Антона Лисина, но слушать его не стали. Теперь пиаорм в клубе будет управлять человек, приглашенный набравшим силу окружением Федуна.



Эти и другие тенденции говорят о том, что Цорн так с Федуном и не справился. Не заработал мощного авторитета и не смог противостоять. Впрочем, и аргументов в арсенале Томаса оказалось не так много. Аренда Андре Шюррле – печальная. Младший Бакаев – на время потерян. Тиль и Крал не раскрылись на 30 миллионов. Идея с поездкой на турнир в США провалилась. Футбольные чиновники, несмотря на связи Цорна, на поводу у клуба не идут. Судьи – тоже. Команда не в зоне еврокубков. Скандалы остаются — в том числе и странные, как с Гулиевым. По болельщикам ясной и общей позиции в клубе нет. Директор по медиа уходит.

Нет, конечно, иной владелец дал бы другому менеджеру больше времени, но так ли сильна рука Цорна, способна ли она сдержать порыв Федуна и его свиты? Вот насущный вопрос и тенденции, которые сейчас стоит обсуждать.



Кстати, рука, задержавшая Федуна в 2016-м, принадлежала Александру Жиркову. Статусному руководителю из «Лукойла» и единственному управленцу «Спартака», который мог говорить с владельцем клуба на равных и вести дела самостоятельно. Цорн же, даже если останется, такой возможности никогда не получит. Каких бы связей у него не было.