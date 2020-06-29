Важны только геи и «чёрные жизни»? Лицемерие ФИФА достало

Я смотрю на футболистку, которая не падает на колени во время очередной акции в поддержку «Black lives matter» — и сочувствую ей, потому что мир рухнул в эпоху, когда не надеть радужную повязку или просто слушать гимн своей страны, стоя на своих двоих – считается преступлением. Теперь эту гордую девушку должны затравить, лишить рекламных контрактов и сломать карьеру — если, конечно, она вовремя и грамотно не оправдается.

Бардак — не только РФС или власть. Бардак в России — это мы Глупость, наглость, самоуверенность, безответственность, лицемерие.

Причём, не дай бог ей сказать, что «все жизни важны». Нет-нет, «Все жизни важны» — сегодня почти расизм.



Не станет смягчающим фактором, если, например, она расскажет, что магазин её семьи разграбили во время погромов. Потому что мародёрство в новой системе – лишь побочка благой и высокой цели.



Не поможет ей и отговорка про особенную любовь к гимну своей страны, который вроде должно быть позорно слушать на четвереньках.



Нет, она вынуждена будет слёзно извиняться – желательно, на коленях — а потом ещё и снять ролик про стыд за свои корни. И плевать, были ли её предки плантаторами или прекрасными, сердобольными людьми.

Когда смерть в Англии лучше, чем жизнь в России О похоронах футбола и людях.

Впрочем, проблема-то далеко не в плантаторах и не угнетаемых нациях. Проблема не в США и не в России. Дело в диктате корпораций, который начинает затмевать даже аппарат государственной цензуры и заставляет нас делать то, что мы не хотим делать, и говорить то, чего мы не хотим говорить. И футбол, к сожалению, занимает в этой свистопляске особое место.



Я не понимаю, почему уже с десяток лет чуть ли не главный лозунг от ФИФА — «Kick out Racism». Не понимаю, почему добряка Бернарду Силву штрафуют за дружескую шутку про Бенжамна Менди и мультяшного героя. Не понимаю, почему про Беларусь и картошку, а также про Россию и водку шутить прикольно, а про темнокожих ребят, тающих на солнце как шоколадки – нельзя. Не понимаю я также, почему каждый футболист обязан выходить на поле с радужной повязкой через радужный тоннель, что то и дело происходит в АПЛ. А если этот человек религиозен? Или просто хочет быть в стороне от конфузной темы? Почему в его сторону тут же летят камни общественно угнетения и порицания?

Не переживайте, что РПЛ остановят. Весело — и чёрт с ним Респект РФС.

Что, сегодня правда важны только геи и «чёрные жизни»? В мире нет других проблем? Вроде бы в то время, как Мбаппе продается за 300 миллионов долларов – почти миллиард человек голодает. И это явно не те элементы, которые рисуют на картонках надписи и громят магазины в городах США и Европы. Вы просто посмотрите статистику: миллионы людей ежегодно остаются без крыши над головой — и вот им, наверное, чуть посложнее, чем получившим возможность жениться, полностью упакованным и защищённым в том числе кастово, геям.



Также тысячи человек умирают в войнах, развязанных самыми прогрессивными странами.



Но разве хоть кто-то в футболе поклонился убитым детям Ирака, где так и не нашли оружия массового поражения? Или погибшим в бомбежках Белграда? Напротив, эти события в истории держав – как раз повод для гордости. А за протест, связанный с подобными темами, ФИФА дисквалифицирует – ведь футбол свободен от политики.



И это лицемерие сильно достало. Ведь раз уж футбол вне политики, то пусть футболисты лепят радуги в своих инстаграмах, пусть надевают футболки BLM в повседневной жизни и сколько угодно требуют нанять в АПЛ половину темнокожих тренеров, но только делают это от себя, от сердца и по-честному. А не в формате лицемерного диктата ФИФА – организации, если следовать последним судебным разбирательствам, давно продавшей и свою честь, и свободный дух футбола.