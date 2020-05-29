Странные слухи вокруг «Барселоны»: Пьянич, Неймар, проблемы с деньгами. Что там происходит

В последние две недели количество слухов вокруг «Барселоны» зашкаливало до такой степени, что на это обратили внимание на еженедельной планёрке «Чемпионата». Новости иногда выглядят явно абсурдно: обмен Семеду на Пьянича и Де Шильо с доплатой «Ювентуса»; тайный список неприкосновенных игроков, в котором нет Бускетса и которым руководство делится с журналистами; обещание места в старте Лаутаро Мартинесу (эмм, а как же Суарес?) и даже намёки на банкротство.



Повышенный объём новостей не вызвал эффекта привыкания у аудитории: каждый свежий слух о сомнительном трансферном обмене или мутный намёк на финансовые проблемы клуба привлекает массу читателей. То есть интерес к «Барселоне» велик, а достоверных новостей мало. Чтобы исправить это противоречие, мы решили составить гид по текущей ситуации в клубе: какие проблемы действительно реальны, насколько они серьёзны, а на что не стоит обращать внимание.



Если вы фанат «Барселоны», вероятно, всё, что здесь написано, вам уже где-то попадалось (или вы об этом догадывались). Но если вы только периодически следите за новостями, это поможет составить общую картину.

Что у «Барселоны» с деньгами

До коронавируса клуб зарабатывал больше всех в мире. По итогам 2019 года «Барселона» возглавила «Денежную лигу» Deloitte, став клубом с самым высоким доходом в мире. Заработок составил 840 млн (Deloitte не учитывает доходы от продаж игроков).



В сентябре 2019-го на совете директоров Бартомеу утвердил бюджет на сезон-2019/2020 в размере чуть больше одного миллиарда евро. Для сравнения, по итогам финансового года-2018/2019 операционная выручка составила 990 млн, даже превысив изначальный план на 30 млн. Во многом это стало возможным из-за продаж игроков (продажи принесли 150 млн, это объясняет разницу итогового дохода с цифрами Deloitte), видимо, продажи ожидаются и этим летом. То есть план был абсолютно реалистичным. Всё изменилось из-за коронавируса.



По словам вице-президента Жорди Кардонера (в период массовых отставок директоров он остался в клубе), «Барселона» уже потеряла от 120 до 140 млн евро из-за непроданных билетов, несостоявшихся телетрансляций и закрытых фаншопов. 40 млн удастся вернуть, если сезон будет доигран — в этом случае телекомпании выполнят обязательства по контрактам. Но дело не в потерях текущего сезона, которые компенсируются сокращением зарплатного фонда (игроки согласились на снижение зарплат на 70%), а в потерях следующего.



Чтобы достоверно планировать бюджет на следующий год, нужно знать, что ждёт футбол. Этого знания пока нет ни у кого. Ясно, что старт нового сезона пройдёт без зрителей, соответственно не будет приносить доход развлекательная инфраструктура вокруг стадиона. В сезоне-2018/2019 доходы в день матча составили 160 млн евро, то есть в худшем случае (если весь сезон пройдёт без зрителей) столько же составят потери. Сколько в лучшем случае — неизвестно, возможно, половину: это зависит от того, когда клубам разрешат играть при полных трибунах. Кстати, платёжеспособность каталонцев после пандемии тоже под вопросом. Регион столкнётся с рецессией и безработицей. Новость последних дней: компания Nissan объявила, что в конце года закроет завод в Каталонии. Прямо сейчас жители Барселоны жгут шины и устраивают акции протеста против этого решения. Выглядит это вот так.

Акции протеста против решения компании Nissan о закрытии завода в Каталонии Фото: ADRIA PUIG/Anadolu Agency via Getty Images

И вот так.

Акции протеста против решения компании Nissan о закрытии завода в Каталонии Фото: David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

Самый серьёзный повод для опасений даже не отсутствие зрителей, а коммерческая деятельность. За предыдущий финансовый год она принесла почти 400 млн евро — 40% доходов. Именно новые контракты, которые «Барселона» заключает ежегодно, обеспечивают такой быстрый финансовый рост. Но при любом экономическом кризисе всегда в первую очередь страдает маркетинг. Это не значит, что рекламные доходы исчезнут (как минимум долгосрочные обязательства точно останутся) или сократятся вдвое. Но значит, что прогнозировать объём этих доходов на будущий год очень трудно (но всё равно надо) и что роста можно не ждать. Будет уменьшение доходов, причём неизвестно, в каком объёме. Вот в этом и заключается риск.

Что грозит клубу

Даже если объём рекламных контрактов немного упадёт и «Барселоне» придётся полгода играть без зрителей — насколько это серьёзно? Допустим, клуб потеряет половину дохода в день матчей и 60 млн евро коммерческих доходов (именно настолько вырос объём контрактов за прошлый год). Всё равно останется много — 700 млн евро, не считая доходов от трансферов. Это больше, чем зарабатывают «ПСЖ» и «Ливерпуль», с таким доходом «Барса» в прошлом году попала бы в топ-5 самых богатых клубов мира. То есть проблемы нет? Нет, есть.



Проблема «Барсы» в том, что клуб дико много тратит. Выручка по итогам прошлого года была около пяти млн евро — то есть расходы составили 985 млн. Огромная проблема — раздутая зарплатная ведомость. Игроки первой команды в прошлом сезоне «съели» 66% бюджета, это намного больше, чем в других суперклубах. Летом пришёл Гризманн, и «Барселона» отдала Коутиньо «Баварии» с одной-единственной целью — сэкономить на его зарплате. То есть «Барселоне» совершенно необходимо наращивать выручку, чтобы купить хоть кого-нибудь, и совершенно недопустимо просесть — иначе не получится даже платить зарплату текущему составу. Но именно это и произойдёт в следующем сезоне: клуб просядет.

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Поэтому постоянные слухи о том, что руководство пытается урезать зарплатную ведомость, как минимум основаны на реальных аргументах. Это сложная задача, которая усугубляется одним важным обстоятельством: одновременно Бартомеу придётся заключить новый контракт с Месси. Несмотря на все популистские заявления о пожизненном контракте, сделанные пару лет назад, в реальности Лео станет свободным агентом 1 июля 2021 года, если не продлит соглашение. До сих пор с каждым новым соглашением его зарплата существенно увеличивалась, и сейчас она составляет 81 млн евро в год до выплаты налогов (то есть именно столько платит клуб).

Как покрыть нехватку денег: хороший и плохой варианты

Настолько успешный клуб может получить почти неограниченный кредит, но даже по меркам нынешнего хаотичного руководства брать кредит на зарплаты игрокам — это немного чересчур. Всё идёт к тому, что «Барселоне» придётся устроить распродажу. В этом нет ничего страшного, если удастся избавиться от малозначимых игроков с большой зарплатой, и это серьёзный удар, если придётся жертвовать перспективными активами.



Желанием разгрузить зарплатную ведомость объясняются все последние попытки обменяться игроками. Независимо от того, ведёт «Барселона» переговоры с «Интером» или «Ювентусом», у переговоров есть одна общая черта: каталонцы предлагают нескольких своих игроков в обмен на кого-то одного. Логика понятна: они не хотят терять лучших футболистов. Потерять Фирпо, Видаля и Тодибо выгоднее по зарплатам, чем потерять одного Артура, но это ещё и выгоднее с точки зрения качества команды. Естественно, есть и сложность: убедить «Ювентус» в том, что им действительно нужны Видаль и Фирпо, довольно трудно.



Состав «Барселоны» довольно легко делится на ключевых игроков и тех, с которыми легко можно расстаться. Среди тех и других есть дорогие и недорогие, с высокими и средними зарплатами. Пример: у Бускетса высокая зарплата (14 млн до налогов), при этом ему летом исполняется 32 года, так что его вряд ли можно выгодно продать — но он совершенно незаменим на поле, и это важнее экономии. А вот другой пример: Коутиньо получает 13 млн, ему 27 лет (то есть дорогая продажа в принципе возможна), и он не то чтобы необходим на поле. Идеальный кандидат на продажу. Осталось найти клуб, который потянет такую зарплату и трансферную стоимость, а это непросто. То же самое с Дембеле: большая зарплата (12 млн), молод и талантлив, не играет важной роли на поле — отличный кандидат на трансфер, вот только его нефутбольные проблемы и травматичность делают продажу трудной задачей.

Лионель Месси и Усман Дембеле Фото: TF-Images/Getty Images

Те же «Ювентус» и «Интер» интересуются другими игроками «Барсы»: Артуром и Гризманном. С финансовой точки зрения их уход поможет клубу примерно так же, как уход Дембеле, но в игровом плане они несопоставимы. Они уже играют важную роль, и высока вероятность, что в будущем станут ещё важнее.



Если бы у «Барселоны» был не такой большой дефицит бюджета, если бы клубом управлял кто-то более компетентный в футбольных вопросах, чем Бартомеу, можно было бы дать 100-процентные гарантии, что Гризманн и Артур не уйдут. Но сочетание финансовых проблем с одной стороны и совершенно нефутбольного человека во главе всех процессов с другой стороны делает такой вариант в принципе возможным. Бартомеу — президент, при котором стало возможным потратить 270 млн на Коутиньо и Дембеле и платить им 25 млн в год (неадекватные зарплаты уже стали причиной конфликтов с другими футболистами, например с тер Штегеном), поэтому потеря кого-то из важных игроков — маловероятный, но не абсолютно невозможный вариант.

А как же Неймар?

Даже при удачном варианте исходящих трансферов Неймар выглядит утопией. Давайте предположим, что «Барселона» сумеет продать наименее ценных и наиболее дорого обходящихся игроков: Ракитича, Видаля, Дембеле, Коутиньо. И сделает это почти на своих условиях, то есть получит за четверых больше 200 млн евро. Это совершенно не значит, что вырученные деньги — готовая «заначка» на Неймара, а сэкономленные деньги на зарплате можно платить ему. Нет, этого хватит, только чтобы покрыть дефицит бюджета, просевший из-за последствий коронавируса.



Его трансфер нельзя полностью исключить по двум причинам. Во-первых, руководство может поступить нерационально и совершить популистский шаг: купить игрока, на которого у клуба нет денег. Летом 2022 года «Барселону» ждут выборы президента, так что с последствиями покупки столкнётся уже другой управляющий. Во-вторых, в футболе случаются, хотя и редко, трансферы в кредит. Например, «Арсенал» взял кредит на покупку Николя Пепе, чтобы заплатить за него всю сумму (80 млн) сразу. Правда, «Барса» и так уже выплачивает 135 млн евро по долговым обязательствам ежегодно, но мы ведь и обсуждаем не самый вероятный и не самый разумный вариант.



Гораздо вероятнее покупка форварда дешевле Неймара (и дешевле 100 млн) с попыткой включить в сделку одного или двух игроков. А теперь мы подходим к ещё одному важному вопросу.

Неймар, Вернер, Лаутаро — «Барселоне» точно нужен форвард?

Меньше, чем нужен правоногий центральный защитник. Пике 33 года, за последние 10 лет он только три раза выходил на поле в чемпионате больше 30 раз за сезон, а без него в центре обороны у «Барсы» два левши, один из которых явно ведомый, а второй — травматичный. Поэтому действительно нужен «Барселоне» центральный защитник. Программа максимум — центральный и правый, потому что Семеду уже 26 лет, и за три сезона на «Камп Ноу» он так и не стал по-настоящему креативным игроком.



Покупка ещё одного форварда будет нелогичной даже количественно. Лаутаро Мартинес точно не вытеснит Суареса из старта в первый сезон, Вернеру не левом фланге придётся конкурировать с Гризманном, при этом тот же Гризманн может подменить Месси на правом фланге (родном для француза), для подмены Суареса уже купили Брэйтуэйта, а самого Гризманна может заменять Фати. И «Барселона» всё ещё не продала Коутиньо и Дембеле. Прямо сейчас ещё один форвард просто не нужен. Это будет популистская покупка, чтобы снизить негатив среди болельщиков.



Слухи об интересе каталонцев к Пьяничу тоже трудно объяснить. Миралем —великолепный игрок и подходит по стилю. Но его лучшая позиция та, на которой он стал звездой — не «восьмёрка», а разыгрывающий опорник. В «Барселоне» на этой позиции уже кое-кто есть. Пьяничу 30 лет, так что рассматривать его как трансфер «на перспективу» в расчёте на долгосрочную замену Бускетсу тоже нельзя.

Чего ждать

Феномен «Барселоны» в том, что даже провальные трансферы, странные тренерские решения и внутренние конфликты в руководстве не могут лишить клуб конкурентоспособности. Сильнейший костяк игроков и огромные спортивные успехи создали базу для такого финансового роста, который нельзя просто отменить за год-два. Плюс Бартомеу можно критиковать за многое, но только не за ведение бизнеса. С ним клуб вышел на новый уровень в плане коммерции, а его неудачи связаны с непониманием именно спортивной составляющей.



Продажа нескольких игроков (даже если среди них вдруг окажется условный Гризманн) не убьёт команду. Токсичная атмосфера тоже. Скандалы вокруг руководства и подозрительно большое количество сливов в прессу тянутся с начала текущего сезона — это не мешает «Барселоне» лидировать в чемпионате. Невероятно прочный спортивный фундамент ещё на месте, это запас прочности, который ещё не исчерпан.

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Даже самый мощный фундамент можно исчерпать за несколько лет, и тогда никакие трансферы не помогут, пока не появится проект развития (доказано на примере «Манчестер Юнайтед»). И даже сильный тренер не поможет, если не будет последовательного плана развития (лучшие тренеры в принципе не идут в клубы, у которых таких планов нет).



Топовый спортивный директор за год решил бы большинство проблем. Пока его нет, клуб будет топтаться на месте без внятного проекта. Покупать ненужных игроков, терять важных, иногда здорово угадывать (как с Паулиньо), иногда провалиться, переплачивать, давать слишком большие зарплаты. И постоянно находиться в центре слухов. Как будто кто-то из директоров ежедневно делится инсайдами с журналистами.



В статье использованы данные Deloitte, Forbes, AS, сайта ФК «Барселона».

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