«Зенит» оформил самое быстрое чемпионство в истории РПЛ. И повторил рекорд “Спартака”

Российский чемпионат — самый непредсказуемый во всех смыслах. Как правило, борьба идёт до последнего тура, а досрочные чемпионства — большая редкость. «Зенит», обыграв на выезде «Краснодар», оформил чемпионство за четыре тура до конца сезона. Вспоминаем самые ранние триумфы в истории российских чемпионатов.

«Спартак» — 1993 год

Золотые медали: за 4 тура до конца чемпионата



В далёком 1992 году спартаковцы пообещали Олегу Романцеву: «Если пройдем «Ливерпуль» — никто не уедет». Слово сдержали: на следующий год состав претерпел минимальные изменения и чемпионы отправились в очередной путь за золотыми медалями.



Чемпионат «Спартак начал не очень удачно. На обледеневшем поле в Ростове, а тогда чемпионат начинался весной, красно-белые уступили 0:2. В тот момент никто и подумать не мог, что следующее поражение случится спустя 26 туров. Спартаковцы оступились в Волгограде 3 октября. В этот день гремели беспорядки у «Останкино», даже трансляция оборвалась и примкнувшие к экрану болельщики ещё долго не могли узнать окончательный счёт матча. Тогда и был побит рекорд киевского «Динамо», которое в 1981 году не проигрывало на протяжении 25 матчей. Кстати, в начале лета «Спартак» покинул президент клуба Юрий Шляпин, и Олег Романцев стал совмещать роль тренера и президента.



В золотом матче «Спартак» принимал в «Лужниках» скромный «Океан» из Находки. Встреча закончилась со счётом 1:1. По словам очевидцев, игра была унылой, но досрочное чемпионства всё же было оформлено. Расположившемуся на втором месте «Ротору» красно-белые привезли 11 очков.

«Спартак» — 1994 год

Золотые медали: за 3 тура до конца чемпионата



1994 год был богат на события: очередные золотые медали, чемпионат мира в США и победа в Кубке России. В чемпионате «Спартак» захватил лидерство с первых туров, а за весь сезон спартаковцы проиграли всего один раз. Это случилось во Владикавказе в рамках 13-го тура (0:1). Кстати, этот тур был последним перед мундиалем.



После ЧМ-94 «Спартак» остался без ведущих игроков: команду покинули Владимир Бесчастных, Валерий Карпин и Игорь Ледяхов. Так ещё и Романцев стал совмещать посты в клубе и сборной. Но все эти проблемы не помешали красно-белым завоевать очередное золото. На этот раз чемпионство было оформлено за три тура до конца: «Динамо» М сыграло вничью, а «Спартак» отгрузил бедной «Жемчужине» 5 мячей. Затем «спартаковцы» праздновали победу в Кубке России, обыграв в финале заклятого врага в лице ЦСКА.

«Рубин» — 2008 год

Сергей Семак — чемпион России в составе «Рубина» Фото: РИА Новости

Золотые медали: за 3 тура до конца чемпионата



К 50-летию «Рубина» клуб получил мощную финансовую поддержку. В команду пришли Сергей Рыжиков, Кристиан Ансальди, Гёкдениз Карадениз и многие другие. Сезон для казанской команды начался 16 марта. Банда Курбана Бердыева приехала в гости к московскому «Локомотиву». Фаворитом являлись «железнодорожники», но Курбан Бекиевич удивил. Роман Шаронов, который спустя долгое время заменит Бердыева на посту главного тренера, смог отличиться ещё в первом тайме. Вторую половину встречи казанцы провели уверенно, тем самым довели игру до победы. Уже к третьему туру «Рубин» захватил лидерство в таблице и уже не отпускал заветную строчку. Как итог — чемпионство за три тура до окончания чемпионата. Казань долго отмечала победу, но это было только начало славной истории.

«Зенит» — 2011/2012 гг

Игорь Денисов (слева), Александр Кержаков (с кубком), Доменико Кришито (справа) Фото: РИА Новости

Золотые медали: за 3 тура до конца чемпионата



Стоит отметить, что этот сезон был переходным: с привычной нам системы «весна-осень» чемпионат перешёл на европейскую «осень-весна». Чемпионат длился 1 год и два месяца и стал самым продолжительным в современной российской истории.



Сезон для питерской команды начался в Грозном. «Терек» только-только возглавил голландский специалист Рууд Гуллит. «Зенит» тогда победил со счётом 1:0, а поверженный Гуллит был уволен спустя пару месяцев.

Кадыров был зол на него. Как легендарный Гуллит провалился в Грозном «Терек» тренер покидал со скандалом. От него ждали побед в Европе, но Гуллит гулял по городам и показывал футболистам фокусы.

В 4-м туре случилось фиаско: матч с ЦСКА закончился с ничейным результатом 1:1, но после игры «Зениту» присудили техническое поражение. Причина — в заявке не было доморощенного игрока. До конца чемпионата питерцы потерпели ещё два поражения. По итогам 30 туров «Зенит» опережал ЦСКА на два очка, затем начался второй этап чемпионата. В этой стадии команде Спаллетти не будет равных — в 37-м туре «Зенит» переиграл «Спартак», а за три тура до конца стал чемпионом.

«Спартак» — 2016/2017 гг

Сердар Таски, Роман Зобнин и Луис Адриано Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Золотые медали: за 3 тура до конца чемпионата



Это чемпионство болельщики «Спартака» ждали целых 16 лет! Кто бы мог подумать, что золотые медали красно-белые завоюют во главе с тренером защитников и помощником Антонио Конте. Как вы можете помнить, команду покинул Дмитрий Аленичев, а исполняющим обязанности был назначен Массимо Каррера. В новом амплуа итальянский специалист вывел народную команду на матч против «Крыльев Советов». «Спартак» победил, а Каррера носился по бровке. Пока в Москве ждали Бердыева, Массимо продолжал побеждать. Кажется, после домашней победы над «Краснодаром» (2:0), боссы красно-белых решили оставить Карреру у руля. Тогда это была авантюра. Этот сезон многие называют везением: голы на последних минутах, ошибки соперников и многое другое. Но везёт сильнейшим. По ходу сезона Каррера два раза переиграл ЦСКА, а лидерство в таблице так и не упустил с четвёртого тура. В 27-м туре «Зенит» оступился в Грозном, а спартаковцы с минимальным счётом одолели «Томь». Эта победа позволила «Спартаку» досрочно стать чемпионами России впервые за 16 лет!

«Зенит» — 2019/2020 гг

«Зенит» — чемпион-2019/2020 Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

Золотые медали: за 4 тура до конца чемпионата



Нынешний сезон получился напряжённым. И дело даже не в футбольной составляющей. Пандемия коронавируса остановила нашу жизнь, а спорт встал на паузу. По ходу сезона питерской команде не было равных. Кажется, она играла с большим запасом. До остановки РПЛ «Зенит» уверенно возглавлял турнирную таблицу. Питерцы хотели доиграть, о чём неоднократно сообщали весной. Спортивный принцип был важнее. Чемпионат всё же возобновился, и «Зенит» буквально катком прошёлся по соперникам: уверенные победы и осечки конкурентов позволили команде Семака отпраздновать триумф за 4 тура до окончания чемпионата.

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