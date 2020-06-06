Кадыров был зол на него. Как легендарный Гуллит провалился в Грозном

Начало 2010-х можно назвать золотым для нашего футбола. Болельщики прекрасно помнят, как легко на мировых звёзд тратили деньги «Анжи» и «Зенит». Зимой 2011-го начал закупаться махачкалинский клуб: контракт с «Анжи» подписал Роберто Карлос, а вскоре клуб пополнили Самуэль Это’О, Балаж Джуджак, Карсела-Гонсалес, Юрий Жирков, Мбарак Буссуфа, Диего Тарделли и Лассана Диарра. Клуб в итоге даже возглавил голландский тренер Гус Хиддинк. Денег не жалел и «Зенит» — в 2012-м за 80 млн евро питерцы подписали рекордные контракты с Халком и Акселем Витселем.

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А чуть раньше удивил «Терек» (сейчас клуб выступает под названием «Ахмат»), который 18 января 2011 года возглавил голландец Руд Гуллит – легенда мирового футбола. Правда, задержаться надолго в России у тренера не получилось. Вспоминаем приключения (Гуллит относился к работе в «Тереке» именно как к приключению) легенды в России.

— Руд вообще не должен был оказаться в России – если бы не предложение «Терека», Гуллит возглавил бы сборную Китая. Контракт с местной федерации был практически согласован. «Терек» же должен был возглавить экс-игрок «Барсы» Виктор Муньос. Он, собственно, уже приступил к выполнению обязанностей, но очень быстро покинул клуб.



— Гуллит согласился возглавить грозненский клуб за два часа, а с момента начала переговоров до подписания контракта прошло меньше суток.



— В Грозном тренера встречал Кадыров и рекламные баннеры «Welcome to Grozny». После аэропорта голландца сразу отвезли в резиденцию главы республики.



— Решение о назначении голландца главным тренером принимал лично Кадыров, он верил, что с Гуллитом команда выиграет кубок европейских чемпионов.



— Приезжая в российские города, Гуллит первым делом шёл смотреть достопримечательности, а по дороге на футбол смотрел «Джентльменов удачи».



— «Терек» купил голландцу джип марки «Тойота», но никаких особенных требований руководству Руд не выдвигал. На этой машине потом ездил Черчесов.



— Гуллит всегда был на позитиве – шутил про Сакки и показывал команде фокусы с зубочистками.



— Голландец покинул команду со скандалом – за день до его последней игры в клубе на официальном сайте «Терека» обвинили тренера в мыслях о «барах и дискотеках» вместо работы.



— После отставки многие игроки команды критиковали Гуллита, некоторые методы голландца футболисты не понимают и сейчас.

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В Грозном Гуллиту предложили зарплату почти в два раза превышающую предложение сборной Китая. Сделку закрыли меньше чем за сутки – «Тереку» срочно нужен был тренер

В декабре 2010-го года о приглашении в клуб Гуллита в «Тереке» никто не думал. Команду должен был возглавить другой именитый в прошлом футболист – бывший игрок «Барселоны» Виктор Муньос. О назначении испанца даже объявили на официальном сайте клуба, а специалист начал работать с командой на сборе в Турции. Но контракт с «Тереком» Муньос так и не подписал. Кадыров объяснил это тем, что Муньос хотел заниматься не только тренерской работой, но и полностью управлять клубом. Испанец ответил тогда, что это «Терек» начал пересматривать уже обговоренные детали контракта. В итоге, потеряв Муньоса, команда на несколько дней осталась без главного тренера. Запасных вариантов, видимо, у «Терека» не было.

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На помощь клубу пришёл футбольный агент Алан Прудников. В то время он уже несколько лет представлял Гуллита в восточной Европе и Азии. «Мне позвонили, спросили, кого я мог бы предложить на пост главного тренера, — рассказывает Прудников «Чемпионату», — я предложил кандидатуру Гуллита. Но предупредил, что у Руда на столе лежит отличное предложение из Китая – до подписания контракта с местной сборной оставалось два-три дня. Так что «Тереку» было необходимо значительно перебить предложение китайцев в финансовом плане. И в Грозном предложили почти в два раза больше».

Сам Гуллит в январе 2010-го находился в Дубае на благотворительном турнире по гольфу, а когда услышал о предложении от «Терека», попросил на раздумье пару часов. «Когда Гуллит услышал слово Грозный, то напрягся. Я заверил его, что Чечня – спокойный регион. Гуллит выслушал меня, переговорил с друзьями, и сказал, что предложение ему интересно, — говорит Прудников. — Почти сразу мне перезвонили и из Грозного: «Рамзан Ахматович дал добро».

Фото: РИА Новости

Прудников отмечает, что сделка была закрыта молниеносно. Одновременно из трёх частей света представители Гуллита и клуба слетались в Швейцарию – Гуллит летел из Дубая, юристы и адвоката Руда – из Лондона и Амстердама, а представители «Терека» – из России. Сами переговоры, по словам Прудникова, были «слегка напряжёнными». Причина простая – в России тогда переходили на систему осень-весна, и сезон должен был длиться не год, а полтора. Гуллит удивлялся – как сезон может длиться так долго? Но в итоге этот вопрос быстро уладили.



– Руководство клуба провело блестящую работу, — говорит Прудников, — ещё вечером он был в Дубае, утром летел в Швейцарию, а вечером, подписав контракт, готовился вылетать в Турцию на сбор команды. Перед вылетом в Турцию я ему звонил и спрашивал размер одежды его и его тренерского штаба — настолько всё было профессионально со стороны «Терека». А по прилёту в Анталью костюмы уже были готовы.

Фото: РИА Новости

Гуллит был тогда не единственным вариантом для «Терека». Клуб также вёл переговоры с другим голландцем – Мартином Йолом: «Почему в итоге выбрали Гуллита? Когда мы только начали переговоры с Йолом, у него было предложение и от «Вольфсбурга», — рассказывал вице-президент клуба Хайдар Алханов «Советскому спорту», — а Гуллит, так сказать, попался под руку первым и согласился на наши условия».

По нашей информации, по контракту с «Тереком» Гуллит должен был получать больше трёх миллионов евро в год.



Вот так Гуллита встречали в Турции. А после сборов Гуллита ждало знакомство с Чечнёй и Кадыровым.

В Чечне тренера встречали огромными рекламными баннерами и танцами. После аэропорта Гуллита повезли к Кадырову, а на пресс-конференции замучили вопросами о страхе тренировать в Чечне

В Чечне тренера встречали огромными рекламными баннерами и танцами. После аэропорта Гуллита повезли к Кадырову, а на пресс-конференции замучили вопросами о страхе тренировать в Чечне



В Грозном Гуллита встречали по высшему разряду – в аэропорту его накормили местными лепёшками, артисты чеченского ансамбля «Вайнах» исполнили для тренера национальный танец, а всё время после приземления голландец находился в окружении членов правительства республики. Всего тренера встречали несколько сотен человек. Сразу после церемонии в аэропорту Гуллита повезли в резиденцию Рамзана Кадырова – там голландцу предстояло познакомиться с лидером чеченской республики и дать первую пресс-конференцию в Грозном. Кстати, на протяжении всей дороги от аэропорта до резиденции Кадырова Гуллит из окна автомобиля мог смотреть на огромные рекламные баннеры с надписью: «Welcome to Grozny» – так к встрече с тренером подготовились местные фанаты из объединения «Нохчо».



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К переезду Гуллита в Грозный в Европе относились с повышенным вниманием ещё и из-за военного прошлого региона. Масла в огонь подливал экс-главный тренер сборной России Гус Хиддинк: «Ничего веселого в его путешествии нет. Всё наоборот. Каждый, кто читает газеты, знает, что Гуллит отправился в небезопасный регион». Не поехала в Грозный и жена Гуллита – Эстель, заявив, что из соображений безопасности она и дети не смогут летать в Чечню даже на выходные.

Вопросов о безопасности на пресс-конференции Гуллита и Кадырова, да и не только на ней, было немало. Но голландец сразу заверил – всё в порядке: «Я хочу заниматься только спортом, подарить людям немного радости. Регион вызвал повышенный интерес в связи с моим прибытием, это может позитивно повлиять на ситуацию. Страшно ли мне? Нет. Стереотипы о Кавказе вовсе не соответствуют тому, что здесь происходит. Я был в куда более страшных местах, например, в Дарфуре, где люди живут на помойках». Позже Гуллит признавался – сначала он испугался обилия людей с автоматами на улице. Но после общения с местными жителями его ощущения поменялись: «Люди возвращаются сюда спустя 10 лет, и им нравятся изменения, которые здесь произошли»

Фото: РИА Новости

Отвечать на подобные вопросы приходилось и Рамзану Кадырову, который на первой встрече подарил Гуллиту футболку клуба:

– Все нас спрашивают, боялся ли Гуллит. К чему такие вопросы? – говорил Кадыров «СЭ», – мужчина вообще не должен ничего бояться. Бояться можно только потерять честь и достоинство. Гуллит ничего не боится. Он принял решение, а значит он – настоящий мужчина. Сегодня Чечня – одно из самых безопасных мест не только в России, но и во всем мире.

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– После торжественной церемонии в резиденции Рамзана Ахматовича Гуллит сел в машину к Кадырову, и они поехали на наш стадион, – рассказывает в интервью «Чемпионату» пресс-атташе грознецев Казбек Хаджиев – тогда он ещё только строился. Постороннему человеку было понятно – работы с ареной было ещё очень много. Но Кадыров пообещал Гуллиту, что уже в мае команда сможет сыграть на новом стадионе. Позже в кулуарах Гуллит говорил, что это просто невозможно. А 11 мая, когда официально открыли стадион, он просто стоял и аплодировал».

Аплодировать результатам «Терека» хотел и Рамзан Кадыров, ожидания от прихода в команду Гуллита были очень высокими. Кстати, решение о назначении голландца, по словам Алханова, принимал лично Кадыров. В одном из интервью глава республики заявил, что ждёт команду в зоне Европы, а потом (наверное, на эмоциях) добавил: «Если Гуллит в свое время завоевал практически все самые престижные кубки, в том числе и «Золотой мяч», то мы заберем вместе с ним и кубок европейских чемпионов».



Гуллит же рассказывал, что хочет делать ставку на контроль мяча и быстрый пас. Он даже предполагал, что команда при нём будет играть, как сборная Голландии в «свои лучшие времена». Но не все методы тренера были понятны игрокам:



– Был такой психологический момент, – рассказывает «Чемпионату» экс-игрок «Терека» Александр Павленко, – у нас в Турции основной состав тренировался на одном поле, а остальные, кого Гуллит не видел составе (а это 12-13 человек), занимались на другом. Понятно, мы не должны отвечать тренеру и не должны стараться понимать его. Но какое может быть разделение? Такого в моей карьере нигде не было. Физическая составляющая тренировок у него была высокая. Я давно так не бегал, это были одни из самых тяжёлых сборов. А что касается его сексуального футбола… (термин, который придумал сам Гуллит — он подразумевает атакующий и захватывающий футбол — прим. «Чемпионата»). Наверное, надо быть каким-то голландским парнем, чтобы понять, что это такое. Придумать он его придумал, но не организовывал.

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Критиковал Гуллита после его ухода и Шамиль Асильдаров – экс-нападающий «Терека» заявлял, что после ухода голландца в команде «всё стало лучше».



Но переводчик тренера Том Сауэр рассказывал изданию «Советский спорт-футбол», что после отставки тренера игроки в раздевалке еле сдерживали слёзы. Хотя Павленко и сейчас удивляется, слыша о такой реакции игроков:



– Вау… Удивительно такое слышать. Вряд ли там были такие сцены, но кому-то из 25 человек его уход мог и не понравится. А вообще, наверное, переводчик там сам слезу пустил. Он в Кисловодске и Пятигорске нормально так тусил, вырвался из европейской жизни.

Гуллит называл работу в «Тереке» путешествием – гулял по каждому городу, в который приезжал, показывал футболистам фокусы и смотрел «Джентльменов удачи»

«Не стану врать, я получаю хорошие деньги. Я приехал в Россию за деньгами и приключениями», — это высказывание Гуллита в интервью Daily Mail отлично описывает отношение голландца к работе в «Тереке». Руд действительно приехал в «Терек» «на расслабоне» – это подтверждают и бывшие игроки клуба.



– Гуллит из той категории людей-европейцев, которые наслаждаются жизнью и не хотят стараться учиться и развиваться, – рассказывает Александр Павленко. – Вот был он в «Тереке», а после где работал? Ему, наверное, хватает статуса легенды. Я как не посмотрю: вручение Золотого мяча, жеребьёвки от ФИФА И УЕФА — он везде присутствует. Возможно, тренерская карьера для него — это хобби, развлекаловка. Можно ли добиться чего-то с таким подходом? Наверное можно, но мы были для него как подопытные кролики. Он ушёл, по сути, ничего нам не дав.

Фото: РИА Новости

– Руд любил гулять по Грозному со своим тренерским штабом, – вспоминает пресс-атташе клуба Хаджиев, – да и не только по Грозному – когда мы приезжали в другие города – Казань, Ростов, Краснодар, я всегда замечал, что чуть ли не первым делом Руд с коллегами шли гулять по городу, фотографировать достопримечательности. Гуляли всегда пешком, как обычные туристы. Наверное, где-то в глубине души они понимали, что период их жизни в России будет недолгим, хотели оставить его в памяти.

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Помимо городов Гуллит интересовался ещё и русскими фильмами. Из Кисловодска в Грозный команда часто добиралась на автобусе – Руд, естественно, ехал вместе со всеми. Чтобы скоротать время (расстояние между городами больше 300 км) футболистам включали русские фильмы, и больше всего Руду понравились «Джентльмены удачи».



Позитивный настрой Гуллита проявлялся во всём – он постоянно шутил на тренировках, часто вспоминал розыгрыши над итальянским тренером Сакки (раньше Гуллит играл под его руководством), рассказывал анекдоты и даже показывал своим игрокам фокусы: «Он брал матерчатую салфетку, предварительно показывал, что в ней ничего нет, – рассказывает Хаджиев, – потом сворачивал и легким движением руки доставал из салфетки зубочистку. Секрет фокуса оказался простым – зубочистку Руд предварительно прятал внутрь угла салфетки, а потом незаметно доставал».



О времени Гуллита в России есть несколько мифов. Один из них – капризность голландца. Но сам Руд никогда ни на что не жаловался ни Прудникову, ни руководству клуба. «Никаких особых требований у него не было. Ему всё нравилось – и питание, и какие-то тренировочные вещи, и футболисты», — рассказывает о голландце Хаджиев.

Фото: РИА Новости

Кстати, специально для Гуллита клуб приобрел джип марки Tоyota – хотя сам Руд машину себе не просил. В руководстве клуба старались сделать всё для комфортной жизни тренера в России, а водил Руд машину сам. После увольнения на этом автомобиле ездили и другие тренеры, в том числе Станислав Черчесов. Джип до сих пор при клубе, при этом в отличном состоянии.

Гуллит уходил из «Терека» со скандалом – клуб выпустил заявление с жёсткой критикой тренера. Его обвиняли в походах в ночные клубы вместо тренировок

Гуллит успел провести в «Тереке» всего 13 матчей, из которых очки удалось набрать лишь в шести (три победы и три ничьи), а в семи встречах грознецы потерпели поражения. На момент отставки голландца клуб занимал 14-е место, что для команды, претендующей на еврокубки, положительным результатом назвать нельзя. Увольнение главного тренера в такой ситуации многие назовут обычным, но обставлено оно было некрасиво.

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Перед 13-м туром, в котором «Тереку» в гостях предстояло сыграть с пермским «Амкаром», на официальном сайте клуба был опубликован ультиматум Гуллиту и жёсткая критика специалиста. Полностью заявление можно прочитать здесь, мы же приведём самые яркие цитаты:



– Гуллит не оправдал надежды руководства клуба, при этом отчет ошибок, допущенных им, ведется с периода межсезонья. Как следствие, перед 13-м туром команда, перед которой поставлена задача по итогам сезона занять место в Лиге Европы, занимает 14-место.



– Действия Гуллита у руля команды за эти полгода показывают, что в принципе он не разобрался ни в игроках, ни в составе. У команды до сих пор нет рисунка игры, нет узнаваемого стиля. Так безнадежно «Терек» не выглядел никогда.



– Гуллит видит причины слабого выступления команды не в себе, а в чем угодно. Ни один специалист, работавший в «Тереке», не говорил, что в клубе плохие условия для работы. Потому что правда в том, что в «Тереке» всегда были и есть великолепные условия. У команды два стадиона, а «Ахмат-Арена» один из лучших в России. У клуба лучшая академия футбола. Мало кто может похвастаться таким отношением и вниманием к себе со стороны главы республики, как в «Тереке».

– О каком отсутствии инфраструктуры говорит Гуллит в интервью, когда даже звезды мирового футбола – Марадона, Кафу, Дида, Макманаман, Фигу и другие – восхищались стадионом, созданным условиям в Грозном для игры в футбол?



– Президент клуба Рамзан Кадыров крайне недоволен ни турнирным положением команды, ни отсутствием стремления главного тренера приложить все усилия и направить силы для нормализации ситуации. Вместо этого Гуллит после перерыва, связанного с играми национальных сборных, сперва приезжает в клуб на два дня позже команды, а затем с игроками идет в ночной клуб на дискотеку.

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– Отзываясь в некорректных тонах о республике, в которой он работает, Гуллит переходит рамки человеческого приличия. В Чеченской Республике есть свои традиции, заложенные веками. Гуллит должен знать, что его пригласили не в ночных заведениях и дискотеках пропадать, а работать в футбольном клубе, при этом добиваться результата. Да, у нас нет наркомании, нет неприличных ночных заведений, которых в Нидерландах и в Европе уйма. Что касается спиртного, то Руд забывается, что Чечня – субъект Российской Федерации, и спиртное здесь продается в специальных лицензированных магазинах.

– Глава Республики Рамзан Кадыров создает все условия для тренерского штаба и футболистов. Помимо хороших премиальных и заработной платы, президент клуба делает именные подарки, за хорошую игру выплачивает двойные, тройные премиальные.



– На сегодняшний день Кадыров крайне недоволен подходом Гуллита к своим обязанностям, который вместо того, чтобы работать засучив рукава, учитывая турнирное положение, думает о барах и дискотеках.



Из этих слов понятно – Гуллит очень сильно разозлил Кадырова, его дни в Грозном сочтены. Заявление с сайта клуба вскоре пропало, но команде оно не помогло – «Терек» проиграл «Амкару» а Руд был уволен из клуба. Через несколько лет после российского этапа карьеру Гуллит рассказал «Чемпионату» о своём увольнении:



– Я пытался сплотить команду. Хотел, чтобы она проводила вечера вместе. Куда я повёл игроков? Правильно, в ресторан суши! Говорил, что если они хотят вместе сходить в бар, то нет проблем. Так оно работает в Европе – в Англии, Германии и Голландии. Все большие команды организовывают вечера. Это и называется team building. Это было посреди недели, а не перед матчами.

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А так тот случай описал переводчик Гуллита: «После перерыва в чемпионате игроки приехали 2 июня, а Гуллит приехал 4 числа. В день своего приезда Гуллит вместе с командой ходил в ресторан. Руд решил таким образом поднять командный дух, сплотить игроков – это абсолютно нормальная практика. Мы немного поели и сидели не допоздна, часов до 11 вечера. После этого половина команды пошла в ночной клуб, но Гуллит провел там минут 10-15, а после этого уехал домой»

Кадыров заявил, что с Гуллитом они расстались друзьями. Сейчас и Руд, и представители клуба вспоминают друг о друге с теплотой

Несмотря на критику от президента клуба, претензий у голландца к руководству грознецев нет – Алан Прудников рассказал «Чемпионату», что все обязательства перед тренером клуб выполнил в полном объёме. Конфликт же удалось замять, Рамзан Кадыров заявил, что с Гуллитом они «расстались друзьями».



– Великий футболист не всегда может стать великим тренером, – объясняет неудачу Гуллита в Грозном Прудников. – При тех финансовых возможностях, которыми обладал клуб, Гуллит мог бы достичь более высоких результатов. Но для этого нужен был специалист более высокого уровня.

Фото: РИА Новости

Сейчас в Грозном тепло отзываются о голландце: «Как-то раз я с ним разговорился по душам – рассказывает пресс-атташе клуба, – и он произнёс фразу, которую до сих пор помню дословно: «Голландцы никогда не говорят «нет». Сначала надо взяться, а получится или не получится – другое дело». Не могу говорить о его тренерских способностях, но собеседник Руд замечательный».

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После «Терека» Гуллит отдыхал от футбола, а в 2017 году вернулся к тренерской работе – сейчас он помогает Рональду Куману в сборной Нидерландов. «Как-то встретил Руда во Флориде, – рассказывает Александр Павленко, – и он меня узнал: «О, Алекс, привет!». У него там дом на берегу моря, всё сложилось».