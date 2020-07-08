Вратарь «Спартака» выложил странное видео. Что вообще происходит с Селиховым?

История о том, как из одного прикола может подняться много шума. Вратарь «Спартака» Александр Селихов выложил у себя в «Инстаграме» видео. Краткое содержание: ехал в поезде до Орла, прилёг поспать, а проснувшись, понял, что украли обувь – пришлось идти в носках по вокзалу.

Видео доступно на «Чемпионате».

Тут еще нужно учитывать контекст. Пару недель назад Селихов опубликовал там же в «Инстаграме» фотографию с рыбалки. Рыбину поймал приличную, но вопрос в том, насколько такие поездки оправданы при пандемии. Особенно на фоне «Ростова» и «Оренбурга» – в этих командах появление коронавируса у футболистов привело к потере очков.

В результате на фоне истории с рыбалкой новая публикация была воспринята, как еще одно нарушение изоляции (ей в той или иной степени следуют все клубы РПЛ). Правда, судя по всему, на этот раз Селихов не нарушал карантин, а лишь выложил видео чьего-то прикола. Возможно, он показался ему забавным, потому что речь шла о грабеже в его родном регионе. Селихов – из Орловской области.

В результате потребовалось заявление от клуба:

«Информация о том, что Александр Селихов покинул расположение клуба и находится в Орле, не соответствует действительности. Он находится в расположении команды, ежедневно тренируется вместе с остальными игроками. Видео, опубликованное в инстаграме Александра, сделано не самим футболистом», – рассказали в пресс-службе «Спартака» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

И в самом деле. Вспоминая тачку, на которой Селихов приехал на медобследование, почему-то верится, что футболист не добирался до Орла плацкартом. И все же выходит, что о вратаре мы все больше вспоминаем не из-за футбола, а из-за каких-то побочных ситуаций. Селихов мелькает даже когда речь совсем не о нём. Например, при зарубе вокруг Глушакова назвал одного из фанатов гондоном.



Человек не обязан держать свое мнение при себе, если искренне считает, что его партнера незаслуженно оскорбляют. Просто одно дело, когда ты выходишь в майке с 8-м номером в поддержку Глушакова, а другое – сам оскорбляешь в ответ. Безусловно, в этом есть некая несправедливость. Обычный человек может ругаться в пьяном угаре на улице, нарушив карантин и ему за это ничего не будет. А если ты известный актер/музыкант/спортсмен, то тебя заснимут на камеру и осудят все. В том числе те, кто сами ведут себя еще хуже.



Здесь лишь вопрос в контроле над эмоциями и фильтрации постов. Своеобразная плата за известность. Есть еще один вариант, хотя он, конечно, не всем подходит – вообще в соцсестях не появляться. Ну как, например, Дзагоев. А есть Классон в «Краснодаре», который закрыл свой аккаунт и позволяет на себя подписаться только тем, кого он реально знает. У него сейчас лишь 398 подписчиков.



А что касается Селихова, то на вратаря возлагали большие надежды, когда он приходил в «Спартак». Сейчас даже как-то удивительно вспоминать, что Селихов и Джикия приходили вместе из «Амкара» и нынешний капитан «Спартака» стоил значительно дешевле. Увы, у голкипера пошли травмы-травмы-травмы. В ленте «Чемпионате» регулярно появляется: «Селихов вернулся к работе в общей группе». Такая новость есть и за 2018-й, и за 2019-й, и за 2020-й.



Ахилл, палец на руке, спина – кажется, у Селихова были проблемы едва ли не со всеми частями тела. В 2018-м речь шла о поездке на чемпионат мира, но из-за повреждений он толком не играет до сих пор.



Сезон заканчивается, а Селихов так ни разу и ни появился на поле. При этом ему лишь 26 лет. Для вратаря – вообще не возраст. Да и по дерби ЦСКА – «Спартак» не сказать, что у Максименко крепкие позиции в основе. Хотя для Селихова актуальнее для начала вернуться на скамейку запасных. Впервые в 2020 году. Пока же мы там видим Артема Реброва и Артема Поплевченкова. При том, что Селихов с конца мая занимается в общей группе.