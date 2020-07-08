Кто теперь будет рулить «Спартаком». Главное, что надо знать о Шамиле Газизове

Шамиль Газизов теперь будет строить «Спартак» — он заменил на должности генерального директора Томаса Цорна, с которым клуб попрощался пару дней назад.

Как и почему из «Спартака» убрали Цорна и кто может его заменить? Все подробности революции в клубе.

Насколько это грамотное назначение покажет время, но работа Газизова в «Уфе» может впечатлить многих: клуб прошёл долгий путь с низов до РПЛ, попадал в еврокубки и не раз отмечался в удачных трансферных сделках. Всё это во многом – заслуга Шамиля Камиловича.

Газизов – логичный выбор для «Спартака». Объясняем почему Вариант с приглашением гендиректора «Уфы» поможет клубу решить главную проблему – навести порядок с деньгами.

До спорта Газизов занимался бизнесом, потом был футзал и должность председателя Башкирской федерации футбола

В молодости Газизов занимался современным пятиборьем и получил мастера спорта, в перерывах от тренировок играл в футбол, а потом, когда пришло время, ушёл в армию. В 1990 году вернулся и попал в бизнес: как сам признавался, в такой переворотный для страны момент каждый пытался как-то выжить и найти своё дело – он исключением не стал. Газизов пробовал себя в разных сферах, но нашёл в итоге в футболе – в 2003 году бизнесмен создал в республике мини-футбольную команду «Динамо-Тималь».



Первое время игроков в основном набирали из КФК, поэтому у большинства их них не было в резюме ни академии, ни невероятной техники. Позже схема чуть изменилась: молодых ребят брали в аренду или покупали, развивали их, после чего продавали. Газизов содержал клуб полностью на свои деньги – в год уходило где-то 20 млн рублей. Помимо продажи игроков, зарабатывал на реализации билетов и рекламных контрактов: «Процентов 60 вложений отбивал, даже не напрягаясь».



«Динамо-Тималь» из аутсайдеров, чьи победы удивляли – настолько были редкими, — со временем превратился в клуб-середняк и даже поиграл два сезона в Суперлиге. Всё закончилось в один день: за день до старта сезона единственный в Уфе манеж, пригодный для матчей чемпионата России, отказался их пускать на тренировку. Клуб снялся с соревнований, и вскоре перестал существовать – спустя шесть лет после основания.



— Всё закончилось очень печально, — рассказывал Газизов. – Я не смог удержать команду. Некоторые люди из руководства республики тогда очень негативно относились к футболу, и мне на всех ветвях не давали развиваться. Создавали максимальные препоны, которые только были возможны. Никак это не объясняли. «Мы тебе не дадим работать», — так и говорили. Жаловался ли я? Нет. А зачем? Не нужно меня жалеть. Просто на тот момент определенным людям в правительстве оказался не нужен футбол. Не нравился он им – и всё. Ничего не сделаешь.



Этот неудачный опыт Газизова закалил и много научил – он, по его словам, тогда понял, по какой модели нужно развивать клуб, и что минимизировать, чтобы сделать эту модель эффективной. Эти знания ему пригодились позже – уже в «Уфе».



Профессиональный клуб был создан в 2010 году по инициативе нового президента Башкортостана Рустэма Хамитова: тогда он заявил, что республике нужна команда уровня Премьер-лиги. «Уфу» создали на базе «Башинформсвязь-Динамо», выступавшего в ПФЛ, заявили и поставили задача на первый сезон – выйти в ФНЛ.



Газизов сначала курировал этот проект как председатель федерации футбола республики, потом, спустя два года, занял должность генерального директора.



— Помню, как Шамиль нас встретил в Уфе, когда мы только приехали, — вспоминал Игорь Колыванов, который пришёл в клуб в одно время с Газизовым. — Тогда он только начинал работать гендиректором и скромно так сказал: «Ничего, что я буду работать вместе с вами?». Мы ему говорим: «Да без проблем, сработаемся».



После прихода Газизова клуб провёл два сезона в ФНЛ, а 2014/15 уже начал в РПЛ, куда попал через стыки.

Как Гончаренко и Семак уходили в ЦСКА и «Зенит». Вся правда от первого лица Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов – про актёра Фримпонга, «продажу» Семака и Гончаренко, обвинения в договорняках и убийство первого клуба.

Для Газизова футбол – это бизнес. Про «Уфу» он говорил, что это клуб, «который заточен на бизнес-проекты»

В «Уфе» он начал выстраивать ту же модель, что и мини-футбольном клубе ранее: брать талантливую молодёжь, развивать её и продавать в несколько раз дороже, чем купил, и поставить это на поток, чтобы показать экономический эффект в пределах лиги.



Система заработала спустя два года в РПЛ – тогда клуб продал Александра Зинченко и Андрея Лунёва. При чём последнего Газизов чуть ли уговаривал перейти в «Зенит»: вратарь боялся конкуренции и сомневался, на что гендир сказал, что такой шанс бывает раз в жизни.

Андрей Лунёв был одним из первых игроков «Уфы», успешно проданных в РПЛ Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Газизов признавал: да, мы понимаем, что это бьёт по результату, но клуб таким образом обеспечивает себе заработок и определённый авторитет. Футболисту при переходе откровенно говорят: «Заиграешь, получишь хорошее предложение – мы сделаем всё, чтобы ты перешёл на выгодные условия». Зачастую это происходит так быстро, что топовые клубы даже не успевают собрать все необходимые документы и получить согласования со всех уровней власти.



— Он умеет принимать сильные решения, — поделился агент Олег Ерёмин, который близко общается с Газизовым. — Почему Обляков оказался в «Уфе», а не в «Зените», хотя его вели все менеджеры питерцев, все тренеры? Как только Шамиль получил информацию, что Облякова можно получить, он моментально принял все условия и сыграл на опережение, опередив «Зенит». Газизов — быстрый и динамичный, поэтому Обляков сразу подписал с «Уфой», а «Зениту» на раскачку, с учётом всей бюрократической машины, потребовалось бы ещё несколько недель.



Ещё один пример быстрой работы и грамотного решения – трансфер Зинченко. В «Уфу» его привёл близкий Газизову человек со словами: «Уверен, это будет топовый футболист».



— На тот момент Зинченко был никому не нужен, — рассказывал Газизов. — Его просматривали «Зенит», «Рубин», «Спартак» … Много кто. Вроде «Локомотив» тоже. Все боялись его брать из-за проблем с «Шахтёром». Ему там не предложили контракт. А вообще, дело даже не в «Шахтёре». Если бы кто-то из российских клубов хотел Зину, то взял бы, несмотря ни на что! Просто все прошляпили, а мы не побоялись взять.

Как «Спартак» и «Зенит» отказались от Зинченко. Эксклюзив «Чемпионата» Он был никому не нужен, а теперь стоит 24 млн евро.

Зинченко уехал из «Уфы» спустя 31 матч. Подошёл к Газизову и сказал: «Камилыч, хочу к Гвардиоле». Камилыч отпустил, хотя понимал, что Сашу можно продать намного дороже, если немного подождать. Но в этом заключается одна из основ его модели: если игроку делают достойное предложение, и он хочет уйти, клуб не препятствует.



— Газизов — профессионал своего дела, — рассказал Колыванов. — Он всегда переживал душой и сердцем за команду. Шамиль занимался трансферами с умом, никто же не мог поверить, когда Зинченко при мне начинал, что он уедет в «Сити».



Среди успешных трансферов «Уфы» ещё несколько фамилий: Дмитрий Живоглядов, Дмитрий Стоцкий и Даниил Круговой – всех троих клуб получил либо бесплатно, либо за копейки. Игорь Дивеев – первый воспитанник, который прошёл через длинный путь «академия, дубль, вторая команда и основа» и дошёл до трансфера в топовый клуб РПЛ. В «Уфе» он был пятым защитником, но ЦСКА был уверен, что он им подойдёт. Газизов же был уверен в двух вещах: Игорь – талантливый парень, и скоро он будет стоить ещё больше.

При этом «Уфа» меньше всех в лиге платит агентам: за прошлый год, согласно отчёту РФС за 2019 год, клуб потратил на услуги посредников 6,8 млн рублей. «Спартак» — 852,8 млн. Игроков ищут своими силами – скаут в клубе один, поэтому находить таланты помогали знакомые Газизова и агенты, которым он доверяет.



Модель по продаже игроков выстраивалась Шамилем Камиловичем для того, чтобы показать потенциальным инвесторам – в футболе можно делать бизнес и зарабатывать. В 2019 он рассказывал, что общался с Red Bull, но тогда компания не захотела идти в «Уфу».



В мае этого года появилась информация, что переговоры снова идут, но всё оказалось не так прозаично: в списке, помимо «Уфы», есть ещё 10 клубов.

Сразу два богатых инвестора претендуют на «Уфу». Что об этом нужно знать Станет ли башкирский клуб прорывом российского футбола? Рассказываем.

В мае этого года он рассказал о проекте «Мета-футбол» — это приложение с биржей игроков

Суть этой площадки в том, что любой человек может участвовать в продажах игроков, при этом, не влияя на трансферную стоимость.



— Допустим, в «Уфе» есть игрок, который стоит миллион, — рассказывал он в интервью Sports.ru. — Токен мы выпускаем на 500 тысяч. Человек, размышляя, будет ли этот игрок дальше продаваться, решит, стоит ли влезать в эту историю. Если клуб продал игрока дороже, ты получаешь дивиденды. Можно также перепродавать между собой, клуб на это влияния не имеет. Дивиденды получает только тот, кто купил этот токен.



Проект звучит интересно, только непонятно, что будет с ним, учитывая переход в «Спартак». Хочется верить, что релиз приложения всё же состоится – такого в мире ещё нет.

И немного о Газизове не как о функционере, а о человеке

— Газизов сам признавался: «У нас в клубе семейная атмосфера». Любой игрок мог попросить у него помощи и получить её, будь то поиск школы, детского сада или работы для жены: «В основном ребята приезжают с семьями в новый для них регион, — рассказывал он. — Нужно помочь снять квартиру, устроить детей. Иногда даже – найти работу жёнам, поскольку тем хочется чем-то заниматься».

— Он весёлый и жизнерадостный, а ещё любит шашлыки, баню и играть в футбол:



«Шамиль прекрасно готовит шашлыки, — рассказал Колыванов. — Часто ходили вместе в баню, он обожал попариться. Ещё Шамиль поражал, когда мы играли в теннисбол. Все было на ножах, играли три на три. Он никогда не играл профессионально в футбол, поэтому каждый свой гол или ошибку соперника праздновал очень бурно, падал на колени. А когда играли в обычный футбол, он прекрасно отдавал с носка. Такие передачи очень мало кто может отдать. Шамиль филигранно отдаёт пас на 30 метров вперёд, с которого забивали. Реально на уровне. Еще когда на сборах было совсем скучно, играли в домино. Мы в паре играли, были свирепые матчи всегда, он очень здорово играл».



— Все важные процессы он контролирует сам: «Это отличает его от всех менеджеров, — рассказал Ерёмин. — Эффективность его работы распространяется на структуру, где он работает, а не на него лично».



— Какие-то договорённости – будто то игрок или тренер – часто заключались путём простого рукопожатия. Никаких бумаг, подписей и гарантий – только честное слово и доверие. «Мне хватает рукопожатия, чтобы быть уверенным: люди выполнят условия, — признавался Газизов в интервью. – В уходе Гончаренко и Семака было немало устных договоренностей, и все – абсолютно все люди – сдержали свое слово. Если люди нормальные, то запись в документах необязательна. Слово даёт больше гарантий».