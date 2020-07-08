«Серёга мучительно тяжело принимал предложение «Уфы». Очень боялся не вернуться в Питер»

Эксклюзивные истории о Семаке — тренере и человеке — от близких друзей, которые знают его почти 30 лет.

Потрет Сергея Семака — не только тренера, уже дважды приведшего «Зенит» к званию чемпиона России, но и друга – в монологах людей, для которых он, как и 30 лет назад, просто Сэм.

«Какой из Семака дед? В душе — пацан!»

Роман Орещук, играл вместе с Семаком за ЦСКА, юношескую и молодёжную сборную России:

— Все эмоции сейчас — гордость и радость за товарища! Я понимал, что у «Зенита» есть все шансы стать чемпионом уже в Краснодаре. Видно, что команда на ходу, в тонусе. А когда прёт, идёт масть… Хотя мне очень нравится, как играет «Краснодар». Я переживаю за команду Галицкого – хочется, чтобы она в ближайшее время стала чемпионом. Но в воскресенье, конечно, болел за Семака.

У нас есть общий чат – там я, Семак, Хохлов, Радимов, Липко, Никифоров… Дружим, общаемся. После матча в Краснодаре все его поздравили. Он уже в понедельник с утра прислал голосовое сообщение, поблагодарил: «Спасибо, очень приятно!».

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Мы знакомы с 92-го или 93-го года. Скоро 30 лет будет. Он всегда был таким — честным, порядочным, добрым, взвешенным, спокойным. Как раз в противовес мне (смеётся). Мне у него спокойствию учиться и учиться. Как до Луны пешком.

Мы всегда дополняли друг друга. И в сборной нас сразу в один номер заселили – так до конца и жили вместе. С Серегой было очень комфортно – голова ни о чём не болела. Что для меня важно – он не храпел (смеётся).

Бывало, конечно, что и цапались – после игр высказывали друг другу на эмоциях. Но не при всех – наедине. Покуксимся, подуемся – день прошёл, и забыли.

Зенин, Демченко, Семак и Орещук Фото: Из личного архива Орещука

За эти годы он вообще не изменился. Вообще! Ни по характеру, ни внешне. Вес, мне кажется, тот же, что и в игровые годы. Хоть сейчас на поле выпускай – в Премьер-Лиге будет неплохо смотреться.

Конечно, сейчас реже общаемся. Иногда сообщение напишешь – он может только через день или через два ответить. Я всё понимаю – очень много работы, большая семья. По себе знаю, что это такое, когда одновременно по 150 сообщений приходит. Радует, что он всё-таки отвечает. Да, с задержкой, но всегда напишет – и мне, и ребятам. Раз в неделю на связи точно.

Семак-тренер? Он понимает, чего хочет. В быту с игроками на одной волне, но в тренировочном процессе – очень серьёзный человек, который никому не даст поблажки. Помните, в «Уфе» ввёл штраф за мат? Учил футболистов дисциплине. Если бы я у него играл, тяжело бы пришлось – был бы вечным оштрафованным, зарплату бы домой не приносил (смеётся).

Сам он матом не ругается. Если я что-то такое от него и слышал, то в далёкой юности.

Он спокойный, интеллигентный человек. Я ни разу в жизни не видел, чтобы Серёга кричал или вышел из себя. Напихать или высказать – может. Но в драку полезть или кого-то за шкирку схватить – это не про Семака.

Хотя мы же не знаем, как он ведёт себя в раздевалке или на тренировочном поле. То, что видят все – тихий, спокойный, ещё не говорит о том, что он не может по столу кулаком ударить. Я про Хохлова тоже думал, что его невозможно вывести из себя. Но поработали вместе, и теперь точно знаю: если Дмитрия Валерьевича разозлить, то мало никому не покажется. Думаю, Семак такой же.

Другое дело, что в «Зените» собраны такие игроки, которым не требуется пять раз объяснять одно и то же. И в этом отношении ему работать немного легче.

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Результат или игра – что для него важнее? А где сейчас тренеры, которые с «Зенитом» не добивались результата? Не будет побед – и тренер в «Зените» работать не будет. Там и не таких переваривали. Луческу, Манчини… Где они теперь? А тренеры были более известные, чем Семак.

Серёга всё это прекрасно понимает. Поэтому в первую очередь результат. Да, сейчас он немного упростил игру – строит её через Дзюбу. Но если тренер видит, что у футболиста идёт, почему бы не воспользоваться? Дзюба в очень хорошей форме. И опять же – даёт результат.

Артём Дзюба и Сергей Семак Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Разговоры о том, что у Семака состав крутой и только это принесло «Зениту» чемпионство… Подождите – а что, у Манчини не крутой состав был? Или у Луческу? Однако золото команда не выигрывала. Или что, у «Локомотива» сейчас состав слабее, чем у «Зенита»? Нет ведь. И у «Краснодара» хорошие игроки. Но чемпион — «Зенит».

Думаю, Серёге все эти разговоры до одного места. Главное он два года подряд на вершине. И если про первый сезон ещё кто-то мог сказать – «повезло», то ты, попробуй, повтори, на одном везении. А все эти байки про VAR, судейские решения… Везёт сильнейшему.

Не верю я, что Семак может близко к сердцу принимать критику. Может и слушает. Но обижаться… это удел слабых.

Я горжусь своим скромным вкладом в его тренерскую карьеру – тем, что приложил руку к переходу Сергея Богдановича в «Уфу». Шамиль Камилович Газизов (гендиректор «Уфы». – Прим. «Чемпионата») общался с ним напрямую, но, когда Серёга взял время на раздумье, попросил меня, зная наши отношения, подключиться. Семак очень тяжело принимал это решение. Мучительно тяжело. Очень не хотел уезжать из Питера — боялся не вернуться. Ему там было комфортно. Большая семья, он работает в «Зените»… Его это полностью устраивало. Никто не гнал – всё было хорошо и спокойно. При этом он понимал, что главную команду «Зенита» ему никогда не дадут, если он будет вечным помощником. Поэтому переживал, долго думал, взвешивал. Мы с ним разговаривали. Я был уверен, что если он рискнёт, то риск оправдается. Говорил ему постоянно: «Поезжай на год-два. Шанс вернуться всегда будет. Зная, как к тебе здесь относятся, обязательно позовут».

Сергей Семак — главный тренер «Уфы» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В конце концов он принял решение. И улетел с семьёй в Таиланд – я закрывал все юридические дела. Серёга вернулся и подписал контракт с «Уфой». Получается, я имел отношение к его первому осмысленному шагу в самостоятельной тренерской карьере. И горжусь этим.

Нет, его контрактом с «Зенитом» я не занимался. Это уже Серёга сам общался напрямую. Но мы с ним за день до официального объявления о назначении обедали в Москве. Он уже встретился с руководителями клуба. Было непонимание, собеседование прошло – что дальше? Но на следующий день его утвердили.

Везунчик? Всё своё везение он заслужил трудом. Везёт тому, кто везёт – это про Серёгу.

Семак в трёх словах? Пример для подражания. Думаю, что такого тренера, как он, хотят сейчас все клубы нашей Премьер-Лиги. И настоящий друг. Помню, когда Спаллетти ушёл из «Зенита», Семак на несколько матчей стал и.о. А помогал ему Влад Радимов. Они как раз играли с «Боруссией» в плей-офф Лиги чемпионов. И выиграли в Дортмунде! У меня тогда такие эмоции были – скупая мужская слеза скатилась. Очень рад был и гордился ребятами. Да я ими и сейчас горжусь.

Слёзы Семака? Ни разу не видел. Ни в радости, ни в печали.

Последний раз мы с ним встречались зимой. Хочется, конечно, после окончания сезона увидеться. Да куда он теперь денется? Должен и за чемпионство, и за внучку проставиться – обязательно! Шансов отскочить точно нет (смеётся).

Я ещё до матча с «Краснодаром» послал сообщение, когда узнал, что он стал дедушкой. Даже не в курсе был, что это может случиться – он ничего не афишировал. Написал: «Как бы ни закончился матч – ты уже победитель!». Серёга потом ответил, что для него этот день был праздничным вдвойне.

Семак: один из самых счастливых дней в моей жизни. Я стал дедушкой, мы стали чемпионами

Да, время летит – кажется, только что за юношескую сборную играли, а теперь Семак дедушка. Первый из нас. Я в чате Хохлову написал: «Ты – следующий!» (смеётся). У Димы старший сын уже взрослый парень.

Хотя какой из Семака дед? 44 года всего. Любому фору даст. В душе – пацан!

Как у него хватает сил и с «Зенитом» справляться, и со всей огромной семьёй, я даже не представляю. По себе знаю, насколько это тяжело. Пусть у меня и не восемь детей, а четверо, но всё-таки. И поэтому он тоже пример для подражания. Человек, с которого можно картину писать.

Его ближайшие планы в «Зените», думаю, будут связаны с Лигой чемпионов. Задача будет выстрелить именно там. Как минимум выйти в плей-офф. Для «Зенита» это очень важно.

Где я его вижу через десять лет? Думаю, что сборная России от него точно не уйдёт. И для Европы он созреет. Вот увидите.

Чего пожелаю Семаку? Чтобы удача не отворачивалась. Чтобы ангел-хранитель шёл с ним и его семьёй всегда в одну ногу. Ну и побольше трофеев, конечно. У него теперь семь чемпионств – пять выиграл как футболист, и два как тренер. Пожелаю десять! Чтобы он в ближайшее время обошёл всех и стал живой легендой.

Сергей Семак — первый многократный чемпион России как футболист и как тренер

«В квартире у Семака всемером ночевали – кто в ванной, кто на полу»

Александр Беркетов, играл вместе с Семаком за ЦСКА, юношескую и молодёжную сборную России:

— После матча с «Краснодаром» дозвониться до Семака было невозможно – я сообщение кинул. Написал «Сеня», я его так называю, и большой палец поставил. Ништяк, мол. Он в понедельник ответил — «бицепс» прислал. Понимаю, что ему сейчас не до разговоров – в Питере движуха идёт.

То, что он, в общем-то молодой тренер, два года подряд выигрывает с «Зенитом» чемпионство – это очень хороший результат. Подвигом назвать тяжело – с таким-то составом. Понятно, что в России «Зениту» сейчас нет равных. Но работа Семака заслуживает того, чтобы быть отмеченной – профессионально всё сделал, объединил русских и иностранцев в одну команду. Этот успех – полностью его заслуга.

«Зенит» играет в простой футбол? Так если он приносит результат – почему нет? И разве кто-то не даёт другим командам так же действовать? «Спартак» вон купил Соболева – в принципе такого же плана форвард, как Дзюба, – но у них не получается. Значит, Семак правильно рассказывает своим игрокам, как нужно играть.

Сергей Семак Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Что важно, он и про молодёжь не забывает. Я сам поработал в «Зените-2» и знаю, как прежние тренеры первой команды к нам относились. Пацаны могли поехать с основой на сборы и тут же вернуться обратно – не нужны. «Зенит-2» в то время был никому не интересен. Иностранные тренеры приезжали только результат давать. У Семака не так. Молодёжь постоянно тренируется с основным составом – тот же Леон Мусаев. Сейчас ребята в Краснодаре были, почувствовали, что такое чемпионская раздевалка. Это ведь очень важно – ощутить победную атмосферу. После этого пацанам уже сами захотят всё повторить — и не за полем, а на поле. При Виллаш-Боаше и Луческу они бы сидели дома и по телевизору всё смотрели. А Семак их в первую команду подтянул.

Мы с Серёгой знакомы уже почти 30 лет. Познакомились, когда он из «Асмарала» начал в юношескую сборную призываться – в году 92-м. Запомнилось, как после матчей сборной оставались у него в Москве. Клуб ему однокомнатную квартиру снимал – у станции метро «Автозаводская». Сборная в Москву после матча возвращалась – иногородних на ночь селили в гостиницу «Спорт» на Ленинском. А мы – к Семаку. Наша банда – Радим, Орех… Суточные экономили – шли в ларёк и набирали всего, чего хотелось. Тогда ещё в ларьках можно было долларами расплачиваться. И вот каждый на десять баксов покупал – пива, шампанского, сосисок, лапши… И в этой квартире, бывало, всемером ночевали! Кто в ванной, кто на полу. А с утра разлетались по своим городам.

Убирался за всеми Семак? Вот этого я не помню (смеётся). Может и сами убирались, перед отъездом.

«Семак был последним, кого ЦСКА призвал в армию». Неизвестные истории о тренере «Зенита» Бесков отчислял его из «Асмарала», в ЦСКА он стал капитаном уже в 19 лет, а трансферу в «Фейеноорд» помешала «русская мафия».

Молчаливый, рассудительный, спокойный – Серёга всегда был таким. И, да, он не будет по бровке бегать, орать. Но и Слуцкий не бегал, и Бердыев. Зачем, если ты в раздевалке всё объяснил?

Самые яркие эмоции Семака? Наверное, когда он в прошлом году на судей наехал и его потом, кажется, дисквалифицировали. «Зачем ты к этим козлам подходишь?» — вот этот кипиш. Но и тогда он не орал.

Разъярённым я его никогда не видел. И когда игроком был, даже капитаном – чтобы он на кого-то матом кричал, не помню. Максимум могло «***» проскочить, если что-то не получалось. А так – всегда всё спокойно объяснял. И теперь это на тренерскую карьеру перенеслось.

Фото: РИА Новости

Обижаться – это не про Семака. Когда играл, чтобы на кого-то обиделся – я даже не знаю, что нужно было сделать. Только если трактором на ногу наехать. Железный был! Наоборот, об него все бились. Я не знаю таких людей, на которых Семак мог обидеться. И не знаю тех, кто на него бы обижался.

Нет, он не изменился. Мы, можно сказать, с детства знакомы – какой может быть пафос?

Он всегда был компанейским парнем, но, чтобы самому жечь, какие-то байки травить – нет. Серёга мог послушать, посмеяться. А рассказчиков и без него хватало.

То, что дедом стал, не удивило. Надо же кому-то первым становиться. Это жизнь – все мы когда-нибудь дедами будем (смеётся). Хотя мне ещё нескоро – дочке только шесть лет.

Последний раз в ноябре виделись, когда я в Питер приезжал. На базе «Зенита» посидели, кофе выпили, пообщались. У него со временем сейчас тяжело. Работа, дом, работа, дом. Детям тоже время уделить нужно. Кого-то в садик отвезти, кому-то игрушку купить. Столько народу в семье! Не представляю, как он справляется. Я бы, наверное, через пару месяцев с ума сошёл от такой жизни. Но у Сереги всё расписано. На базе столько-то времени, с семьёй столько-то. В этом и есть весь Семак. Хотя, может, у него не 24 часа в сутках, а 48 (смеётся)?

Два чемпионства в 44 года – это здорово. А сколько всего впереди! Сейчас может ещё и Кубок взять, который пока как тренер не выигрывал. Потом попробовать в плей-офф Лиги чемпионов выйти. Если «Зенит» три-четыре позиции усилит, это будет вполне реально.

Леонид Слуцкий и Сергей Семак в сборной России Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Где Семак будет через десять лет? В сборной России – главным тренером. А может и пораньше.