Карпин «плюёт в колодец», но это ничего не изменит

Карпин взялся за огнемёт. После матча с «Оренбургом» (0:0) процитировал классику от Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости. Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России».
А до этого ещё было сравнение РПЛ с первенством бани или водокачки.
Для нашего футбола, где принято выверять слова – «мне тут ещё жить и работать», — очень смело. Но в этом весь Карпин. Человек вне тусовки, который никогда не боялся говорить то, о чём другие только думают. Он никогда даже не пытался стать для этой тусовки своим. Прожив после окончания карьеры несколько лет в Испании (и, кстати, не планируя возвращаться), во многом так и остался для неё чужаком.
Поэтому «плевать в колодец, из которого потом пить», – это не совсем про Карпина. Он никогда из этого колодца (ну или у этой водокачки) и не пил. И бояться ему нечего. И терпеть, как другие, не станет.
Тем более — разве главный тренер «Ростова» сказал что-то удивительное и сенсационное? Открыл кому-то на что-то глаза? На фоне лично выстраданного и пережитого (начиная с 1:10 от «Сочи») – откровенный разговор с точно расставленными акцентами.
Который ничего не изменит. Увы.
Принято считать, что говорить о проблемах и обнажать их надо. И это правильно. Но способны ли слова Карпина в сегодняшней ситуации хоть на что-то повлиять? Этот сезон уже вошёл в историю как сезон, где все больные, но кто-то больнее.
К чему правдоруб Карпин призывает? К равноправию. К одинаковым правилам игры и ответственности для всех. Но когда в России такое было? И в здоровые-то времена…
Конечно, ненормальный чемпионат. Пандемийный. Только у «Зенита» порядок — всех остальных трясет (кстати, в этой фразе желающие тоже могут поискать глубокий смысл – почему это только у «Зенита» порядок, а?). И если для «Ростова» он ненормальный, то какими понятиями должны оперировать в том же «Оренбурге», вообще отдавшем 6 очков «за здорово живёшь»? Команда одной ногой в ФНЛ — там вообще всё запикивать придётся.
Карпин недоволен (ни одной победы в 4 последних матчах) – от Карпина с ковидом под ручку убежала Лига чемпионов — Карпина можно понять. И это ещё на фоне разговоров об уходе всей управленческой верхушки «Ростова».
У Митяева есть песня про «нет предела человеческой мерзости»: «Ни в каком старом травнике, никакого издательства, не найдёте рецепта вы от простого предательства». И там – почти карпинские переживания: «Просто в свой трамвай не сел. Просто некуда спешить. Просто ты промок совсем. Просто надо как-то жить».
Живём как можем. И в футбол играем так же. Делаем ли выводы, учимся ли на своих ошибках – вот о чём речь.
Совсем скоро — новый чемпионат. С чистого листа. Будет ли он ненормальным? Или те же грабли — вид сбоку? Не хочется, чтобы эти вопросы стали риторическими.
- 13 июля 2020
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