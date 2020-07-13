Карпин «плюёт в колодец», но это ничего не изменит

Карпин взялся за огнемёт. После матча с «Оренбургом» (0:0) процитировал классику от Анатолия Бышовца: «Нет предела человеческой мерзости. Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат России».

Карпин: нет предела человеческой мерзости! Это ненормальный чемпионат России

А до этого ещё было сравнение РПЛ с первенством бани или водокачки.



Для нашего футбола, где принято выверять слова – «мне тут ещё жить и работать», — очень смело. Но в этом весь Карпин. Человек вне тусовки, который никогда не боялся говорить то, о чём другие только думают. Он никогда даже не пытался стать для этой тусовки своим. Прожив после окончания карьеры несколько лет в Испании (и, кстати, не планируя возвращаться), во многом так и остался для неё чужаком.



Поэтому «плевать в колодец, из которого потом пить», – это не совсем про Карпина. Он никогда из этого колодца (ну или у этой водокачки) и не пил. И бояться ему нечего. И терпеть, как другие, не станет.



Тем более — разве главный тренер «Ростова» сказал что-то удивительное и сенсационное? Открыл кому-то на что-то глаза? На фоне лично выстраданного и пережитого (начиная с 1:10 от «Сочи») – откровенный разговор с точно расставленными акцентами.



Который ничего не изменит. Увы.



Принято считать, что говорить о проблемах и обнажать их надо. И это правильно. Но способны ли слова Карпина в сегодняшней ситуации хоть на что-то повлиять? Этот сезон уже вошёл в историю как сезон, где все больные, но кто-то больнее.



К чему правдоруб Карпин призывает? К равноправию. К одинаковым правилам игры и ответственности для всех. Но когда в России такое было? И в здоровые-то времена…

6 гендиректоров «Спартака» за 16 лет. Кого поменял Федун в порыве эмоций «Спартак» объявил имя нового директора клуба. Вспоминаем всех, кто не сработался с владельцем красно-белых.

Конечно, ненормальный чемпионат. Пандемийный. Только у «Зенита» порядок — всех остальных трясет (кстати, в этой фразе желающие тоже могут поискать глубокий смысл – почему это только у «Зенита» порядок, а?). И если для «Ростова» он ненормальный, то какими понятиями должны оперировать в том же «Оренбурге», вообще отдавшем 6 очков «за здорово живёшь»? Команда одной ногой в ФНЛ — там вообще всё запикивать придётся.

Карпин недоволен (ни одной победы в 4 последних матчах) – от Карпина с ковидом под ручку убежала Лига чемпионов — Карпина можно понять. И это ещё на фоне разговоров об уходе всей управленческой верхушки «Ростова».



У Митяева есть песня про «нет предела человеческой мерзости»: «Ни в каком старом травнике, никакого издательства, не найдёте рецепта вы от простого предательства». И там – почти карпинские переживания: «Просто в свой трамвай не сел. Просто некуда спешить. Просто ты промок совсем. Просто надо как-то жить».



Живём как можем. И в футбол играем так же. Делаем ли выводы, учимся ли на своих ошибках – вот о чём речь.

Прядкин в самоизоляции. Проблемы клубов РПЛ не волнуют? У лиги точно есть президент?

Совсем скоро — новый чемпионат. С чистого листа. Будет ли он ненормальным? Или те же грабли — вид сбоку? Не хочется, чтобы эти вопросы стали риторическими.