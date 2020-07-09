6 гендиректоров «Спартака» за 16 лет. Кого поменял Федун в порыве эмоций

За время правления Федуна в клубе сменилось шесть директоров. Менялись люди, векторы развития, суммы, выплаченные за игроков. Не было одного — результата. Леонид Арнольдович стал «двухтрофеичем» только в 2016 году. И на этом пока всё. Время окунуться в историю и вспомнить всех правителей «Спартака» в эпоху Федуна.

Кто теперь будет рулить «Спартаком». Главное, что надо знать о Шамиле Газизове Он понимает, как можно зарабатывать в футболе.

Время правления: 2004-2005

Первый человек, который в полной мере ощутил на себе «палку» Федуна. Досталось ему тяжёлое хозяйство – чуть больше 70 игроков на контракте, нерешённые вопросы со стадионом и землёй. В целом за год он справился с основной задачей – собрал достойный состав, привёз Аленичева, Быстрова и Видича. Всего потратил около $ 45 млн.

Газизов – логичный выбор для «Спартака». Объясняем почему Вариант с приглашением гендиректора «Уфы» поможет клубу решить главную проблему – навести порядок с деньгами.

Егор Титов вспоминал, что Первак любил заходить в раздевалку в перерыве матча и крепко выражаться. Во время игры в Томске гендир обещал, что игроки пойдут домой пешком. Помогло – матч «Спартак» выиграл.



Как такового контракта со «Спартаком» у него не было. Если быть точным, с московскими красно-белыми. Он был главой челябинского отделения «Лукойла» и создал там команду с таким же названием, как у старшего собрата. Единственное светлое пятно, оставшееся от того коллектива, возможность талантливому Торбинскому потолкаться с мужиками в низшей лиге. Клуб был благополучно перевезён в Нижний Новгород и продан местным властям.



Доработался до того, что Леонид Арнольдович добавил его телефонный номер в «чёрный список».

Время правления: 2005-2008

По его же словам, назначение на пост получил неожиданно. Только и успел вымолвить: «Извините, в администрации никогда не работал, но постараюсь оправдать». Так и получилось – легендарный в прошлом игрок так старался угодить боссу, что потерял собственное мнение. По рассказам футболистов, в команде Шавло называли «Му-Му» — именно по причине отсутствия своей позиции по ключевым решениям. Представляя клуб на заседаниях в Премьер-Лиге, Шавло заслужил второе прозвище – «Минуточку». По любому вопросу он выбегал и звонил Федуну, потому что просто не знал, что отвечать.

Его пребывание в «Спартаке» и окончание работы связано со скандалами. Первыми в тупик зашли отношения Аленичева и Старкова, а через несколько лет – Черчесова и лидеров команды. Мнения гендира по конфликтам не афишировали.



Запомнился тем, что привёз в Россию Веллитона. Были и дорогие болельщику трансферы – Овусу-Обейе обошёлся в $ 2,5 млн, Майдана в четыре с половиной. «Спартак» за бесценок или бесплатно отдавал молодёжь – Погребняк, Ребко, Самедов, Тарасов и Торбинский покинули клуб якобы из-за конфликта с генеральным директором. С футболистами у него были специфические отношения – Шавло считали символом неудач. Бытовало мнение, что, если гендир зайдёт в раздевалку, «Спартак» непременно проиграет. Но один игрок ему точно благодарен. Быстрову через бухгалтерию быстро нашли $ 100 тыс., когда у него не оказалось таких денег на карте. Вернул он сумму или нет, ни Шавло, ни Владимир так и не рассказали.

А помните, Федун говорил о Цорне в «Спартаке» в 2023 году? Что-то пошло не так Чем запомнился Томас Цорн за 420 дней в «Спартаке».

Точная сумма, потраченная на трансферы, неизвестна. Из клуба, по официальной версии, ушёл сам, но Федун уже на следующий день знакомил команду с новым руководителем – Валерием Карпиным.

Время правления: 2008-2013

Успешный менеджер без опыта, назначение которого лоббировал лично хозяин клуба. За годы, проведённые им в «Спартаке», Федун был ближе всего к титулу – мешали то перекладина в Раменском, то ЦСКА по дополнительным показателям становился лучше.

При Карпине-менеджере «Спартак» осуществил самый дорогой трансфер на выход – Павлюченко продали в «Тоттенхэм» за 17 млн евро. На деньги спонсоров приобретал Макгиди и Комбаровых, а иногда дело доходило и до Эберта.



В «Спартаке» Карпин стал менеджером в английском понимании этого слова – Федун его сравнивал с самим Фергюсоном. Валерий Георгиевич и тренировал, и проворачивал трансферы – по десятке в каждое окно.



Расставание получилось в стиле владельца «Спартака» — эмоциональным и быстрым. «Сбитому лётчику» не простили 250 потраченных миллионов при продажах всего на 87.

Нельзя не вспомнить и высказывания Карпина-менеджера. Фразы «Фалькао к нам не поедет», «игра была равна» и «ну, и?» сразу же разлетелись по интернету и стали мемами нашего футбола.

Время правления: 2013-2015

Пожалуй, самая стремительная карьера в истории «Спартака». Начинал в качестве переводчика Жедера, потом стал администратором, а при Карпине вырос до заместителя генерального директора. В это время успел один раз спасти тренера-Карпина от увольнения: говорили, что акция с футболками «Мы вместе» после матча с «Краснодаром» — его идея.



Одно из первых решений Асхабадзе – поменять состав поваров на базе в Тарасовке. Качество знаменитого борща пострадало – футболисты стали на это жаловаться. Не одобряли его назначение русскоязычные футболисты — по их словам, во всех спорных позициях гендир занимал позицию легионеров.



Вместе с Челоянцем выгнал из «Спартака» самый ценный актив – Артёма Дзюбу. Тогда он ещё не был капитаном сборной, а мотался по арендам. На последнем году контракта, по версии футболиста, «напел» Федуну, что Мовсисян лучше.

Федун, опомнитесь! «Спартак» при вас вырождается Продавайте уже или включайтесь, как в 2003-м. Начнём со смены эмблемы, увольнения Цорна и Тедеско.

Запомнился только одним трансфером – в команду пришёл Квинси Промес, ставший одним из творцов победы в чемпионате России.

Время правления: 2015-2018

После этого Федун решил передать клуб профессионалам. На роль наёмного менеджера пригласили Сергея Родионова. Он стал самым молчаливым руководителем в истории команды – за всё время не было ни одного большого интервью.



Зато впервые, за правление Леонида Арнольдовича «Спартак» стал чемпионом России, попутно зацепив Суперкубок. Говорили обо всех – Каррере, игроках, агентах, но фамилию Родионов не отмечал никто. Хотя именно он подписал Фернандо, Зобнина и Зе Луиша.

Время правления: 2019-2020

Человека с сильным европейским менталитетом Федун приглашал для перестройки команды. За время работы в «Спартаке» узнали о Романьоли и Баду и о том, какие рестораны любит Шюррле. Были и позитивные моменты – Ларрсон пока тянет команду в кризисные времена. До конца сезона доработать ему не суждено – после матча с «Тамбовом» было объявлено об уходе молодого менеджера.