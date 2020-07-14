10 молодых игроков РПЛ, которые ворвались в основу своих команд этим летом

Затянувшийся сезон в РПЛ сыграл на руку молодым футболистам. К лету многие из них не только доросли до дебюта в чемпионате России, но и сумели закрепиться в основе.



Рассказываем о 10 футболистах, которые неожиданно ворвались в основной состав своих команд.



Важно: в наш список попали только игроки 24 лет и младше, которые нынешним летом впервые в этом сезоне сыграли в стартовом составе своих команд, а затем приняли участие либо в двух матчах, либо в одном, но в старте.

Дмитрий Рыбчинский, 21 год («Локомотив»)

Дмитрий Рыбчинский (в центре) против защитников «Рубина» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Воспитанник «Локо» дебютировал в старте взрослой команды 27 июня в гостевой игре с «Рубином» (2:0). Для молодого полузащитника тот матч сложился невероятно удачно. Он поучаствовал в обоих голах своей команды: сначала Дмитрий отдал голевую передачу, а затем заработал пенальти. Несмотря на яркий дебют, следующие матчи Рыбчинский начинал уже на скамейке – после дисквалификации вернулся Жемалетдинов, да и Антон Миранчук окончательно восстановился после травмы. Тем не менее впечатление на Марко Николича Дмитрий произвёл, так что сейчас главный тренер «Локо» не обделяет молодого хавбека игровым временем, выпуская его, как правило, в концовке матчей.

Константин Марадишвили, 20 лет (ЦСКА)

Константин Марадишвили (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Полузащитник Марадишвили, пожалуй, главное открытие лета в РПЛ. До возобновления чемпионата России Виктор Гончаренко выпускал воспитанника ЦСКА лишь в добавленное время матчей, а в июне бросил его в настоящий бой – Константин вышел на замену на второй тайм с «Зенитом». Тот матч «армейцы» провалили, зато игра хавбека пришлась по душе тренерскому штабу «армейцев». В следующей встрече – с «Динамо» — молодой полузащитник дебютировал в старте ЦСКА и с тех пор из основного состава не выпадал. В московском клубе Марадишвили отвечает за опорную зону. Конечно, пока ему не хватает опыта и стабильности. Однако главное его качество уже тяжело не заметить. Марадишвили отлично отбирает мячи (в среднем он совершает 1,7 отбора за игру).

Данила Прошляков, 20 лет («Ростов»)

Данила Прошляков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Дебюту Прошлякова в стартовом составе «Ростова» предшествовал провальный матч. Валерий Карпин выпустил его во втором тайме игры с «Арсеналом». Сначала Данила не смог переправить мяч в пустые ворота, затем схлопотал «горчичник», а в добавленное время и вовсе заработал удаление. Впрочем, на перспективы нападающего эта неудача вовсе не повлияла. Как только истёк срок дисквалификации форварда, Карпин включил его в стартовый состав – на игру с «Крыльями». Тогда у главного тренера ростовчан просто не было выбора: единственный центральный форвард команды Эльдор Шомуродов пропускал встречу из-за перебора карточек. Воспользоваться вторым шансом Данила тоже не смог. В игре с «Крыльями» он терялся на поле и в итоге ничем запомниться не успел. Тем не менее Карпин до сих пор верит в игрока. После игры с самарцами Прошляков не пропустил ни одного матча «Ростова», пускай и выходил на замену.

Гамид Агаларов, 19 лет («Уфа»)

Гамид Агаларов (слева) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Воспитанник «Анжи» Гамид Агаларов перешёл в «Уфу» ещё зимой, но активно использовать его Вадим Евсеев начал только летом. Впервые нападающий вышел в старте уфимского клуба в гостевой игре со «Спартаком» 27 июня. Ту встречу Агаларов провёл неважно, поэтому Евсеев заменил его ещё в перерыве. Однако затем Гамид появлялся в основе «Уфы» ещё дважды – 27 минут отыграл против «Урала» и чуть больше одного тайма против «Ростова». Пока Агаларов не забивает и не отдаёт голевые передачи, а также участвует не во всех играх, но главный тренер «Уфы», похоже, всё равно на него рассчитывает.

Чалов забил в третьем туре подряд! Но, похоже, Слуцкий не пустил ЦСКА в Лигу чемпионов «Рубин» спасся в Москве благодаря системе VAR.

Владислав Карапузов, 20 лет («Динамо»)

Владислав Карапузов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дебют молодого воспитанника «Локо», перешедшего в «Динамо» в прошлом году, пришёлся на матч с ЦСКА. Полузащитник появился на правом фланге бело-голубых и провёл на поле 58 минут. За это время он толком ничем полезного сделать не успел, однако в следующей игре – с «Арсеналом» — ему хватило и 12 минут для того, чтобы совершить три обводки и отдать один ключевой пас. В результате в игре с «Уралом» главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков предоставил Владиславу целый второй тайм, чтобы себя проявить. Полузащитник снова отдал один ключевой пас и совершил одну обводку, но результативными действиями так и не отметился.

Илья Самошников, 22 года («Рубин»)

Илья Самошников (слева) и Леонид Слуцкий (на заднем плане) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Защитника Илью Самошникова, перешедшего в «Рубин» из «Торпедо» зимой, Леонид Слуцкий придерживал на скамейке запасных вплоть до июньского матча с «Локомотивом». Тогда Илья вышел в старте, ярко себя проявил и получил возможность ещё дважды появиться на поле с первой минуты. Матч 27-го тура с «Краснодаром» Самошников пропустил, а во встрече 28-го тура с ЦСКА вышел на газон только в середине второго тайма. Тем не менее кажется, впредь прозябать на скамейке запасных защитник не будет – для молодого латераля статистика у Ильи довольно неплохая (В среднем у Самошникова один перехват и 4 отбора за игру).

Солтмурад Бакаев, 20 лет («Рубин»)

Солтмурад Бакаев (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Воспитанник академии «Спартака» дебютировал за «Рубин» весной, но впервые появился в старте казанской команды лишь в конце июня – в матче с «Уралом». В той встрече Солтмурад забил первый и пока единственный гол за казанцев и принёс своей команде победу. Впрочем, в следующем матче полузащитник был уже не так хорош, поэтому вскоре вновь присел на скамейку. Сейчас Слуцкий, как правило, выпускает Бакаева в концовке матчей.

Каррера ведёт АЕК в Лигу чемпионов. «Спартак» о ней может только мечтать Массимо близок к очередному трофею!

Александр Довбня, 24 года («Арсенал»)

Александр Довбня Фото: arsenaltula.ru

Защитник Александр Довбня переехал в Тулу прошлым летом. Однако за полгода места в основном составе «Арсенала» для него не нашлось, поэтому его отправили в аренду в «Ротор». Из-за эпидемии он успел провести в ФНЛ лишь один матч, но, похоже, этого хватило, чтобы после возвращения попасть в основу тульского клуба. В матче 26-го тура против «Динамо» тренер «Арсенала» Сергей Подпалый выпустил защитника после перерыва, а следующие две встречи команды Довбня вообще провёл в старте – на левом фланге обороны Александр подменял Виктора Альвареса, который пока не доступен из-за повреждения.

Даниил Хлусевич, 19 лет («Арсенал»)

Даниил Хлусевич (слева) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Воспитанника крымского футбола «Арсенал» подписал зимой 2018 года. С тех пор Хлусевич исправно играл за молодёжку туляков. Нынешний сезон полузащитник провёл особенно впечатляюще, отгрузив за 21 матч в молодёжном первенстве 10 голов и отдав 8 результативных передач. Поэтому летом Даниила решили привлечь к играм за основную команду. В своей дебютной встрече с «Динамо» он провёл на поле лишь 7 минут, зато в двух последних матчах «Арсенала» отыграл от свистка до свистка. Голевыми действиями Хлусевич не отметился, зато успел продемонстрировать свой дриблинг (2,7 обводки за игру) и умение отбирать мяч (3 отбора за игру).

В РПЛ ещё многое не ясно. Попасть в ЛЧ могут «Локо», «Краснодар», ЦСКА и даже «Ростов» А вылететь в ФНЛ рискуют аж пять команд.

Данил Липовой, 20 лет («Оренбург»)

Данил Липовой и Никола Влашич Фото: РИА Новости

Данил Липовой принадлежит «Динамо». За московский клуб он уже выступал и в РПЛ, и в Кубке России, однако заявленным в старте на матч чемпионата ранее он не оказывался никогда. Такую возможность летом Липовому подарил «Оренбург». Практически весь сезон тренерский штаб оренбуржцев мариновал полузащитника на скамейке, зато в июне футболиста выпустили в концовке игры с «Локо», а в каждом из последних трёх матчей – против «Рубина», ЦСКА и «Ростова» — позволили ему провести на поле по 90 минут. Впрочем, доверие полузащитник пока не оправдывает. За четыре проведённых матча он может похвастать разве что четырьмя ключевыми передачами.