10 крутых футболистов из Европы, которые летом могут уйти из своих клубов

Чем ближе к окончанию сезона, тем больше новостей и разговоров на трансферные темы. Оказалось, пандемия – вовсе не помеха разнообразным слухам о переходах футболистов. К концу мая таковых накопилось немало. Рассказываем о самых свежих и интересных из них.

Криштиану Роналду, «Ювентус» — неизвестно

Криштиану Роналду Фото: Tullio M. PugliaGetty Images

Самый громкий трансферный слух этой недели – возможный уход Криштиану Роналду из «Ювентуса». Повода для смены клуба у него, вроде бы нет, да и контракт португальца истекает лишь через два года. Однако итальянский журналист Пьетро Бальцано не исключает возможного ухода нападающего. «Пока это можно отнести к разделу слухов, но данная информация поступает мне из разных источников и поэтому заставляет уделить ей внимание. По окончании сезона пути Роналду и «Ювентуса» могут разойтись. Это то, что мне сообщили. Повторюсь, пока это слухи. Посмотрим», — написал журналист в своём «твиттере». Куда именно может перейти Роналду, Бальцано не уточнял.

Жоржиньо Фото: Bryn LennonGetty Images

Маурицио Сарри не оставляет попыток приобрести своего любимчика. Сначала тренер пытался увезти хавбека с собой из «Челси» в «Ювентус», затем хотел подписать его зимой. Наконец, летом Сарри вновь попытается заполучить Жоржиньо. По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Ювентус» даже готов обменять Миралема Пьянича на итальянского полузащитника. Сообщается, что на Жоржиньо также претендуют «Бавария» и «ПСЖ». Однако «Челси» пока не намерен отпускать футболиста. Вероятно, лондонский клуб дожидается солидного предложения. Ранее газета Tuttosport отмечала, что лондонцы готовы продать игрока за € 65-70 млн.

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Френки де Йонг Фото: Soccrates ImagesGetty Images

Молодой полузащитник ещё и года не провёл в «Барселоне», однако портал Football Italia уверен, что вскоре Френки может сменить клуб. Главным претендентом на голландца итальянские журналисты считают «Ювентус». «Старая синьора» якобы планировала заполучить Артура, но футболист отказался от перехода, поэтому итальянский клуб переключился на его партнёра по команде де Йонга. В ближайшее время «Ювентус» планирует начать переговоры по трансферу игрока.

Неймар Фото: Soccrates ImagesGetty Images

Порой кажется, что слухи о возвращении Неймара в «Барселону» будут появляться всегда. Недавно французская газета Le Figaro сообщила, что бразилец отказался от снижения заработной платы в французском клубе. По информации источника, в «ПСЖ» считают, что на такой шаг Ней решился неспроста. Таким образом он оказывает давление на парижский клуб, чтобы вернуться в Испанию. В общем, мыльная опера «Неймар и «Барселона» продолжается.

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Алекс Теллес, «Порту» — «ПСЖ»

Алекс Теллес Фото: Alex GrimmGetty Images

Засидевшийся в «Порту» Теллес, похоже, перейдёт в топ-клуб. Защитник не первый год исправно выжигает левую бровку в португальской Примейре и уже давно заслужил права вновь попробовать себя в более сильном чемпионате. По информации A Bola, Теллес уже согласовал контракт с «ПСЖ». Французский клуб планирует отдать за футболиста € 25 млн. Ранее «Порту» пытался удержать одного из своих лидеров. Однако Алекса не устроила предложенная зарплата – футболист хотел получать не менее € 6 млн в год.

Давид Луис, «Арсенал» — свободный агент

Давид Луис Фото: Michael ReganGetty Images

Интересным инсайдом поделился Sky Sports. По информации телеканала, прошедшим летом «Арсенал» подписал с Луисом однолетнее соглашение, а не двухлетнее. Так что уже 1 июля контракт защитника с клубом истечёт. Пока «канониры» не торопятся продлевать соглашение с футболистом – всё-таки Давиду уже 33 года, да и в нынешнем сезоне он выступал, мягко говоря, нестабильно. Поэтому, вероятно, летом бразилец станет свободным агентом.

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Усман Дембеле Фото: NurPhotoGetty Images

Похоже, капризы и многочисленные травмы Дембеле, наконец, наскучили «Барселоне». По информации Sport.es, каталонцы планируют расстаться с французским вингером, который редко играет и почти не приносит пользы клубу, но при этом зарабатывает аж € 12 млн в год. Избавившись от Дембеле, «Барса» разгрузит зарплатную ведомость. Пока что главный претендент на футболиста – «ПСЖ». Также Усманом интересуются «Арсенал», «Челси», «МЮ» и несколько итальянских клубов. Сообщается, что «Барселона» будет готова отпустить игрока всего лишь за € 42 млн. «Копейки» по сравнению со € 125 млн, отданными за француза «Боруссии» Дортмунд.

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Тьяго Силва, «ПСЖ» — «Эвертон»

Тьяго Силва Фото: instagram.com/thiagosilva

Тьяго Силве уже 35 лет, но он по-прежнему остаётся востребованным. В середине мая портал Footmercato сообщал, что «ПСЖ» планирует продлить со своим капитаном истекающий контракт на новых условиях с понижением зарплаты. Однако с тех пор новостей о продлении соглашения бразильца с клубом не было. Если же Силва откажется от предложения парижан, ситуацией воспользуется «Эвертон». По информации журналиста Николо Скиры, английский клуб непрочь усилиться опытным защитником.

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Хамес Родригес Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

После возвращения из «Баварии» колумбийский полузащитник стал в «Реале» завсегдатаем скамейки запасных. В нынешнем сезоне он провёл за мадридский клуб лишь 13 матчей во всех турнирах. Неудивительно, что летом Хамес собирается уйти. Mundo Deportivo считает, что Родригес хочет перейти в «Атлетико». Стороны уже ведут переговоры, но по размеру заработной платы договориться пока не получается. Известно, что в услугах колумбийца также заинтересован «Ньюкасл». Однако самого Хамеса больше привлекает возможность поиграть под руководством Диего Симеоне.

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Миралем Пьянич Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Бедолага Миралем Пьянич – едва ли не главный герой трансферных слухов второй половины мая. Журналист Николо Скира утверждал, что «Ювентус» может отдать боснийца «Челси» в обмен на Жоржиньо. Tuttosport писал о возможном обмене Миралема на Артура из «Барселоны». Sport.es сообщал, что Пьянича с Де Шильо «Юве» обменяет на защитника «Барсы» Семеду, а по версии Sky Sports Italia, итальянский клуб готов рассмотреть обмен боснийского полузащитника на хавбека «ПСЖ» Паредеса. Конечно, большинство из этих слухов – абсурд. Однако такой повышенный интерес к не самому известному футболисту в Европе вряд ли бы появился на пустом месте. Вполне вероятно, что летом Пьянич всё-таки сменит клуб.