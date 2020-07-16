Решения судей против «Спартака» очень выгодны клубу. Новая философия Федуна и Газизова

Грустно, что СМИ неправильно цитируют Леонида Федуна. Многие ж прочитают, что после матча с «Ахматом» президент «Спартака» и совладелец «Лукойла» говорил так: «Предлагаю организовать хештег #СудитеСпартакКакЗенит. И мы будем чемпионами».

«Продам «Спартак» за рубль. А вы готовы тратить 10 миллиардов?» Мощное выступление Федуна Новый генеральный директор «Спартака» пообщался с журналистами после матча с «Ахматом».

На самом деле фраза звучала иначе:



«Вообще, я предлагаю организовать хештег #СудитеСпартакКакЗенит. И мы будем чемпионами. Спасибо. Хи-хи-хи».



И вот это «Спасибо, хи-хи-хи» — ключевое.



Ключевое, потому что с этим дополнением речь Федуна уже не выглядит столь спонтанной и эмоциональной.



Ключевое, потому что реакция стоящей позади свиты – от гендиректора до пиарщиков — показывает, что мы лицезрели согласованную акцию.



Ключевое, наконец, потому, что восторг Федуна считывается как осознание блестящего выхода из ужасного положения, когда «Спартак» близок к худшему результату за последние 40 лет.



Опытный военный политрук понимает, что его манипуляция из серии #СудитеСпартакКакЗенит не просто отмазка или шутка, а ещё и самостоятельная философия, точно попадающая под запрос толпы, журналистов и блогеров.

***

За день до увольнения экс-гендиректора Томаса Цорна мы писали, что «Спартаку» действительно необходима не столько кадровая, сколько идеологическая революция. В клубе должны были поставить перед собой вопросы: во что мы играем, для чего мы играем и кого собой представляем?



Ответом могло послужить: а) закрепление традиционного и зрелищного игрового стиля как фундаментального, б) создание единой и многолетней стратегии развития команды-чемпиона, в) обращение к символизму – возвращение легендарного ромбика и выделение культурного облика спартаковца как игрока или болельщика действительно особенного для истории страны клуба.



Впрочем, понятно, что этот творческий, системный и кропотливый процесс не подходил бы ни нетерпеливому Федуну, ни новому поколению публики, готовой обменять на титулы любые атрибуты самоидентификации.

Федун, опомнитесь! «Спартак» при вас вырождается Продавайте уже или включайтесь, как в 2003-м. Начнём со смены эмблемы, увольнения Цорна и Тедеско.

Поэтому объединение «Спартака» минует сложные формы и развивается за счёт успешных механизмов манипуляции народным сознанием. Ведь кто виноват в бедах России? Известно, что пиндосы, жидомасоны, хохлы и, наверное, геи. За эту версию, если верить выборам, голосуют примерно 70 процентов населения, объединённых параллельно идеей собственной избранности как нации. Избранными, кстати, считают себя и фанаты «Спартака». И кто виноват в бедах великого клуба? «Питерский политпроект», обслуживающие его судьи и продажные чиновники из РФС!



Учитывая же факт, что признание собственных системных ошибок и проведение глобальных реформ приводили не к прогрессу и всепрощению, а к развалу Российской империи и Советского Союза, то #СудитеСпартакКакЗенит – лучший лозунг, который мог придумать Федун. Или могли придумать для него.

***

И смотрите, лёд уже тронулся.



«Фратрия» не протестует против Федуна, зато материт РФС и просит Дюкова разобраться с судьями.



Журналисты и блогеры не пишут, что нынешний сезон чуть ли не худший для «Спартака» за 40 лет, потому что хайп на антиспартаковском заговоре намного урожайнее, если уж фейк в фанатском телеграм-канале доводит РФС до проверки судьи Сергея Лапочкина на полиграфе.



Так Федун и «Спартак» становятся жертвами. Ещё немного – и перед гладиатором у «Открытия Арены» будут рыдая встать на колено.

Нужно ли Федуну идти по второму кругу? Возвращать Карреру, вспоминать про Бердыева Кто будет выигрывать золото в год столетия «Спартака» — в 2022-м?

И уже никто не вспомнит, что:



1. Айртон реально чуть недобегает до линии штрафной, и поэтому отменяется пенальти с «Ахматом».



2. Жиго в том же матче на пару сантиметров заходит в офсайд и активно борется с защитником – из-за чего не засчитывают гол.

3. Мяч попадает лежащему Иванову именно в опорную руку, из-за чего 11-метровый даже не рассматривается.

4. Вратарь «Сочи» Заболотный смахивает мяч под себя в сложном эпизоде с Понсе, поэтому отсутствие фола – справедливое решение судей.

5. Соболев перед голевым ударом действительно подталкивает в спину защитника «Тамбова».

6. Жиго фолит в своей штрафной, зарабатывая пенальти.



7. Зобнин бьёт Облякова в неигровом моменте и справедливо удаляется с ЦСКА.



8. Жиго вновь в офсайде и мешает вратарю в матче с «Уфой», поэтому гол Соболева не засчитывают.

9. Пара сантиметров – и мяч после удара Соболева с той же «Уфой» полностью пересёк бы линию и «Спартак» бы выиграл. Но гола и тут не было.

10. И разве что по пенальти с участием Ещенко в уже победном матче с «Арсеналом» могут быть вопросы и к судьям, и к VAR.

У «Спартака» снова забрали чистый гол. Разбор судейства в матче с «Ахматом» Разбираемся в работе Сухого с арбитром Игорем Федотовым.

Да, красно-белым действительно несколько раз подряд не везло, но сейчас, когда сезон давно провален, когда клуб теряет идею и философию, каждое новое и спорное решение судей лишь на пользу «Спартаку».



Ведь если бы не они, если бы нас судили как «Зенит», мы были бы чемпионами. Спасибо. Хи-хи-хи.